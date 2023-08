Acer Aspire 5 im Test: Preiswerter Allround-Laptop

Auf einen Blick

Unsere Wertung

Pro Viele Anschlüsse

USB 4

ordentliche Akkulaufzeit

entspiegelter Bildschirm

Fingersensor Kontra lauter Lüfter

kein auffälliges Design

Fazit

Das Acer Aspire 5 ist ein echtes Allround-Notebook: Mit seiner guten Ausstattung, dem ordentlichen Tempo und der anständigen Akkulaufzeit deckt es die meisten Ansprüche ab, die Anwender an einen Laptop aus dieser Preisklasse stellen. Außerdem lässt es sich gleichermaßen am Schreibtisch wie unterwegs einsetzen.



Zwar kann der Acer-Laptops vieles, herausragend ist er aber in keiner Kategorie: Wenn Sie ein Notebook für spezielle Anforderungen suchen – etwa mobiles Arbeiten, Spielen, leistungsintensiver Grafikbearbeitung oder das einfach etwas schicker ist -, müssen Sie sich anderweitig umschauen.



