Mac Cleaning Tool für 19,99 Euro statt 49,99 Euro

Bei den Sicherheitsspezialisten von Intego erhalten Sie aktuell die hauseigene Cleaning-Software Intego Mac Washing Machine X9 für 19,99 statt 49,99 Euro!

Intego Washing Machine X9 hilft Ihnen bei der Reinigung Ihres MacOS. Dabei spürt es unerwünschte Dateien auf und bereinigt das System. Dabei löscht es unnötige Cache-Dateien, Duplikate und unnötige Daten. Ihr Mac wird es Ihnen danken und das System wird wieder schneller und effizienter arbeiten.

Angebot: Intego Washing Machine für 19,99 Euro

Des Weiteren kann die Software Ihre unzähligen Desktop-Dateien automatisch in die richtigen Ordner organisieren. Die Mac-Cleaner-Software zeigt Ihnen dabei auch, welche Anwendungen Sie am häufigsten verwenden, und ermöglicht es Ihnen, diese ganz einfach per Drag-and-drop in Ihr Dock zu ziehen und dort abzulegen.

Intego Washing Machine X9 für 19,99 €

Intego Washing Machine X9 In diesem Paket enthalten: Unerwünschte Dateien waschen

Werden Sie Duplikate los

Organisieren Sie automatisch Ihren Mac Für 19,99 statt 49,99 Euro kaufen

