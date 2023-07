Whatsapp mit ganz neuem Look: Update für Android-Nutzer

Der Whatsapp-Messenger ist bald schon 15 Jahre alt und in dieser langen Zeit hat er sich überraschend wenig verändert. Selbst nach der Übernahme durch Meta (damals Facebook) hat sich der Messenger zwar deutlich weiterentwickelt, die Optik der App wurde über die Jahre aber überraschend wenig verändert. Doch die ersten Android-Nutzer erhalten derzeit ein Update, dass sofort ins Auge springt.

Whatsapp führt neue Navigationsleiste ein

Seit jeher befindet sich die Navigationsleiste in der Android-Version von Whatsapp am oberen Bildschirmrand, direkt unter der Suche. Doch damit ist es jetzt vorbei, die Leiste wandert mit dem Update nach unten. iPhone-Nutzern wird der Look bekannt vorkommen, die Navigationsleiste in der iOS-Version ist seit Version 1 am unteren Bildschirmrand.

In der Slideshow sehen Sie vorher und nachher im Vergleich:

Die neue Navigationsleiste sieht nicht nur anders aus, sondern hat auch Auswirkungen auf die Nutzung selbst. Denn seit dem Update können Nutzer nicht mehr, wie zuvor noch möglich, das Fenster durch Wischbewegungen wechseln.

Mein Whatsapp sieht noch so aus wie früher – was tun?

Ganz überraschend kommt diese Neuerung nicht, bereits im April hat Whatsapp die neue Navigationsleiste im Rahmen des Beta-Programms getestet. Derzeit wird das Update an alle Nutzer ausgerollt, jedoch nicht gleichzeitig. Updates für Apps mit einer so großen Nutzerbasis werden oft in Etappen verteilt. Wenn Ihr Whatsapp also noch so aussieht wie immer, überprüfen Sie regelmäßig, ob ein Update im Google Play Store bereitsteht.

