Auf einen Blick Unsere Wertung Pro Unglaubliche Saugkraft

Großartiges Design

Ausgezeichnetes Reinigungszubehör

Kein Abzug

Lange Akkulaufzeit Kontra Schwerer als frühere Modelle (3,5 kg)

Ungewöhnlich teuer

Teure Ersatzakkus Fazit In vielerlei Hinsicht ist dieses Modell der ultimative kabellose Staubsauger. Der Dyson Gen5detect ist enorm leistungsstark und gut durchdacht. Mit dabei sind alle Funktionen, die man sich wünschen kann, und auch die Akkulaufzeit überzeugt. Aber all diese Technik geht aufs Gewicht, denn der Gen5detect ist der bisher schwerste kabellose Staubsauger von Dyson.

Preis beim Test

$949.99

Aktuell bester Preis: Dyson Gen5detect

Der Gen5detect ist leistungsstärker als sein Vorgängermodell V15 Detect. Gleichzeitig besitzt er neben allen Neuerungen auch alle coolen Technologien des V15, einschließlich des grünen Lasers. Doch ganz ehrlich: Wie viel besser kann das neue Modell überhaupt noch sein? Lesen Sie selbst.

Design & Verarbeitung des Dyson Gen5detect

Zwei Editionen mit nur einem Farbunterschied

Umfassendes Reinigungszubehör

Zusätzlicher Akku kostet 129 Euro

Dyson hat bei einigen seiner älteren Modelle (V8, V11 und Omni-Glide) verschiedene Ausstattungspakete wie Animal und Absolute geschnürt, die mit mehr oder weniger Aufsätzen geliefert wurden. Beim Gen5detect hat Dyson das zugunsten eines vereinfachten Kits aufgegeben. Es enthält lediglich das Hauptstaubsaugerrohr und den Reinigungskopf sowie zwei wesentliche Zubehörteile – die Fugendüse und das Kombinationswerkzeug. Den Gen5detect gibt es in zwei Farbvarianten mit ansonsten identischer Ausstattung.

Das ist das ultimative Reinigungsset. Es enthält alles, was Sie benötigen, um jeden Fleck in Ihrer Wohnung zu erreichen.

Wir haben das Modell Dyson Gen5detect Absolute in der Farbkombination Nickel/Violett getestet. Diese raffiniertere Farbgebung hat mehr mit den jüngsten Ausgaben der Haarpflegegeräte von Dyson gemein als mit den früheren Staubsaugern. Die zweite Farbkombination Nachtblau/Kupfer gibt es exklusiv bei Dyson.

Emma Rowley / Foundry

Was bekommen Sie, wenn Sie den Dyson Gen5detect Absolute kaufen? Zunächst einmal sollte man wissen, dass der Gen5detect sorgfältig in einem zu 100 Prozent recycelbaren Karton verpackt ist. Sogar die Bänder und Einsätze sind aus einfachem Karton. Es ist immer gut zu sehen, dass eine große Marke den Verpackungsmüll minimiert.

In der Verpackung befindet sich das Staubsaugergehäuse mit einem abnehmbaren Akkupack, in dem der 10-Zellen-Lithium-Ionen-Akku untergebracht ist. Falls Sie einen zweiten Akku wollen, müssen Sie satte 130 Euro investieren.

Außerdem erhalten Sie die sogenannte „Slim Fluffy Bodendüse mit Stauberkennung“ (grüner Laser), die „Digital Motorbar Bodendüse“, die Haardüse (für Polstermöbel) und die Kombi-Zubehördüse. Beim exklusiven Dyson-Angebot ist noch der Flex-Adapter mit dabei. Mit seiner Hilfe lässt sich der Staubsauger komplett flach stellen, um unter Sofas und andere niedrige Möbelstücke zu gelangen.

Emma Rowley / Foundry

Außerdem erhalten Sie eine Wandhalterung mit zwei zusätzlichen Ablageflächen für Werkzeuge und ein Ladegerät, das mit oder ohne Wandhalterung verwendet werden kann.

Falls Sie sich fragen, wo die Fugendüse ist? Es gibt eine integrierte Staub- und Fugendüse. Mit einem Klick lässt sich das Saugrohr abnehmen, und im Inneren befindet sich eine direkt einsatzbereite Düse für die Reinigung an Ort und Stelle.

Emma Rowley / Foundry

Das macht es viel wahrscheinlicher, dass Sie sich beim Staubsaugen die Mühe machen, auch die schwierigen Stellen zwischen den Möbelstücken zu reinigen. Achten Sie allerdings darauf, dass keine Flusen oder Tierhaare mehr anhaften, wenn Sie die Fugendüse wieder zurückschieben.

Glauben Sie mir: Dyson liefert das ultimative Reinigungsset. Es enthält alles, was Sie benötigen, um jede Stelle in Ihrer Wohnung zu erreichen. Außerdem ist es sehr einfach zu nutzen.

Die Bedienelemente des Gen5detect sind einfach. Am Ende des Staubsaugergehäuses, oberhalb des Griffs, befinden sich zwei Tasten. Die eine ist ein Ein-/Aus-Schalter, die andere schaltet zwischen den drei Reinigungsmodi um: Eco, Medium/Auto und Boost. Den verhassten Auslöser einiger früherer Modelle gibt es nicht mehr.

Der Gen5detect ist deutlich leistungsfähiger als frühere Modelle. Er macht das Staubsaugen unglaublich einfach und viel schneller.

Sobald Sie das Gerät einschalten, erwacht das LCD-Farbdisplay zum Leben. Es zeigt den aktuellen Modus und die verbleibende Akkulaufzeit an. Beginnen Sie mit dem Saugen, sehen Sie die Anzahl der aufgesaugten Partikel jeder Größe.

Emma Rowley / Foundry

Warum muss man das wissen? Im Grunde handelt es sich dabei um eine Art technische Spielerei. Sie sehen zuerst, was der Staubsauger leisten kann. Falls Sie allerdings die Digital Motorbar Bodendüse nutzen, gibt es noch eine weitere Funktion: Der Gen5detect reagiert auf die Anzahl der erkannten Staubpartikel und erhöht oder verringert die Saugleistung je nach Bedarf.

Der Staubbehälter des Gen5detect ist mit 0,77 Litern etwas größer als der des V15 Detect (0,76 Liter). Er lässt sich leicht entleeren. Allerdings musste ich trotzdem einige Haare, die sich unweigerlich verfangen, von Hand entfernen. Für meine Zwecke ist der Behälter groß genug. In einer größeren Wohnung müssen Sie ihn vielleicht öfter leeren, als Ihnen lieb ist.

Emma Rowley / Foundry

Der Gen5detect besitzt einen HEPA-Filter, der laut Dyson sogar Viren abfangen kann. Er scheint also eine gute Wahl für Menschen mit Allergien oder Heuschnupfen zu sein. Aber denken Sie daran: Egal, wie gut der Filter ist, öffnen und leeren Sie den Staubsaugerbehälter, geben Sie unweigerlich eine gewisse Menge Staub und Pollen an die Umgebung ab.

Haare, Staub, Flusen – all das ist sofort verschwunden, wenn Sie den Gen5detect darauf richten.

Für Menschen, die empfindlich auf Staub reagieren, empfehlen wir entweder einen kabellosen Staubsauger mit Beutel oder einen beutellosen Staubsauger, der sich in einen Beutel in der Station entleeren lässt, wodurch die Staubbelastung verringert wird. Ein empfehlenswertes Modell ist der Samsung Bespoke Jet.

Leistung & Akkulaufzeit des Dyson Gen5detect

Über 70 Minuten Akkulaufzeit im Eco-Modus

262 AW Saugleistung

Schwer mit 3,5 kg

Vor dem Test habe, habe ich mich gefragt, ob ein Dyson wirklich mehr Saugkraft benötigt. Aber als ich den Gen5detect dann in Betrieb nahm, wurde mir klar, was für einen Unterschied es macht.

Dyson gibt beim Gen5detect eine Saugleistung von 262 AW (Airwatt) an. Beim V15 Detect sind es nur 230 AW. Das neue Modell ist deutlich leistungsfähiger als frühere Sauger. Das macht die Handhabung unglaublich einfach – und viel schneller. Man muss nicht mehr hin und her wuseln, um übriggeblieben Schmutz aufzusaugen.

Der Gen5detect ist stark genug, um Alltagsstaub und Schmutz anzusaugen. Haare, Staub, Flusen – all das ist sofort verschwunden, wenn Sie die Düsen darauf richten.

Für Hartböden bringen Sie die Slim Fluffy Bodendüse mit Stauberkennung an. Falls möglich, schalten Sie das Licht im Zimmer aus. Scheinwerfer am Staubsauger sind immer eine gute Idee, und immer mehr Hersteller setzen auf diese Technik – siehe Dreame R20 im Test. Auf diese Weise sehen Sie viel mehr. Der neu gestaltete Laser beim Gen5detect macht Staub und Haare unübersehbar: Er leuchtet wie radioaktive Masse in einem Zeichentrickfilm.

Emma Rowley / Foundry

Eines der Probleme, welches ich bei vielen Staubsaugern der Mittelklasse sehe. Es fehlen wirklich gute Düsen für die Reinigung von Weichböden. Die mitgelieferte Haardüse ist äußerst effektiv bei der Reinigung von Polstermöbeln.

Sie eignet sich auch hervorragend zum Entfernen von Tierhaaren. In meinem Katzenhaushalt spare ich nicht nur Zeit, sondern kann mich danach auch in Ausgehkleidung auf das Sofa setzen, ohne dass Haare an der Hose oder am Rock magnetisch anhaften.

Nachdem ich den Gen5detect für längere Reinigungssitzungen verwendet hatte, traten ein paar Probleme auf. Zuerst ist die Hauptreinigungsdüse nicht so wendig, wie sie sein sollte. Aber das hängt wahrscheinlich mit dem zweiten – und wichtigeren – Problem zusammen. Dem Gewicht.

Der Gen5detect wiegt 3,5 kg – der V15 Detect bringt nur etwas mehr als 3 kg auf die Waage. Das Mehrgewicht ist wahrscheinlich dem neuen Akku geschuldet.

Im Test habe ich den Unterschied wirklich bemerkt, vorwiegend bei der Verwendung im einhändigen Modus. Das wird nicht für jeden ein Problem sein. Falls Sie einen leichteren Staubsauger bevorzugen, ist der Gen5detect aber nicht der Richtige für Sie.

Bei einer vollen Ladung zeigte mein Testmodell eine Akkulaufzeit von 76 Minuten im Eco-Modus, 39 Minuten im Medium/Auto-Modus und 7 Minuten im Boost-Modus. Den letztgenannten Modus werden Sie nur für wenige Sekunden benötigen. Die Ladezeit beträgt rund 4,5 Stunden.

Preis & Verfügbarkeit des Dyson Gen5detect

Ist der Gen5detect sein Geld wert ist oder nicht? Für mich ist das bei einem Staubsauger in diesem Preissegment eine etwas unsinnige Frage. Sagen wir es mal so. Falls Sie es sich leisten können und gerade über den Kauf dieses Spitzenstaubsaugers nachdenken: Kaufen Sie ihn. Ich kann den Kauf guten Gewissens empfehlen.

In Deutschland hat der Gen5detect einen Listenpreis von 939 Euro. Sie können ihn zu diesem Preis direkt bei Dyson kaufen. Falls Sie die Farbkombination Nachtblau/Kupfer wollen, müssen Sie das auch. Sie können den Gen5detect auch bei vielen Onlineshops und im stationären Handel erwerben.

Fazit zum Dyson Gen5detect

Der Test des Gen5detect hat mir die Augen geöffnet. Seine Saugkraft ist stark genug, um alle anderen kabellosen Staubsauger, die ich in letzter Zeit getestet habe, als schwach und untermotorisiert erscheinen zu lassen. Der Gen5detect macht das Staubsaugen schlicht einfacher und schneller. Auch auf weichen Möbeln gibt es große Unterschiede, besonders mit einem Haustier in der Wohnung oder im Haus.

Der Gen5detect hat ein hervorragendes Design und besitzt alle Funktionen, die ich an anderen Staubsaugern schätze. Allerdings kann sein Gewicht für manche Nutzer ein großes Problem darstellen.

Spezifikationen