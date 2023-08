Die besten kabellosen Staubsauger von Dyson

2.

Ein Dyson-Staubsauger wird wahrscheinlich mehr kosten als die Konkurrenz, aber es gibt Gründe, warum es sich dennoch lohnen könnte. Einer davon ist, dass zusätzliches Zubehör für Ihren Staubsauger viel einfacher zu kaufen ist. Es gibt spezielle Abschnitte auf der Dyson-Website für zusätzliche Anbaugeräte. Wenn Ihr Hund Ihr Lieblingsreinigungswerkzeug zerkaut hat, können Sie es leicht ersetzen.

Reparaturen und Ersatzteilen: Wenn Ihr Staubsauger ankommt, sollten Sie ihn bei Dyson registrieren. Die Garantie beginnt am Kaufdatum. Dyson bietet in der Regel eine kostenlose, zweijährige Garantie an. Während dieser Zeit können Sie kostenlose Reparaturen erhalten, oder einen Ersatz, wenn Ihr Staubsauger nicht repariert werden kann.

Es ist auch viel einfacher, mit der Marke in Kontakt zu treten als mit einigen Konkurrenten, wenn Ihr Staubsauger nicht mehr funktioniert. Sie haben die Möglichkeit, Dyson über die Dyson-Website oder die MyDyson-App zu kontaktieren. Sie können auch eine Whatsapp-Konversation starten oder anrufen. Wir haben den Hilfe-Service von Dyson getestet und festgestellt, dass sie schnell reagieren. Sobald Sie mit einem Mitarbeiter in Kontakt stehen, helfen diese Ihnen, das Problem zu diagnostizieren, und schicken Ihnen ein Ersatzteil oder bieten eine Reparatur an. In einem Fall, als ein versprochenes Ersatzteil nicht vorrätig war, schickten sie einen Kurier, um das fehlerhafte Gerät kostenlos abzuholen und es gegen ein neues auszutauschen.

Nach Ablauf der Garantiezeit erhalten Sie immer noch Unterstützung, aber vermutlich müssen Sie dann für Ersatzteile bezahlen.