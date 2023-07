Gratis-Spiele bei Epic und Steam: Weltraumstrategie, psychedelischer Shooter und gemeine Bohnen

Wer noch auf der Suche nach neuen Spielen ist, dafür aber kein Geld ausgeben möchte, findet in den Gratis-Games im Epic Games Store eine perfekte Möglichkeit. Wir stellen Ihnen die kostenlosen Spiele vor, die sich unverbindlich ausprobieren lassen und sogar als Geschenk dauerhaft in die eigene Sammlung wandern.

Epic Games: Weltraumstrategie zum Nulltarif

Eigentlich hat das Weltraum-Echtzeitstrategiespiel “Homeworld“ bereits 24 Jahre auf dem Buckel. Mit der im Epic Games Store kostenlos angebotenen “Homeworld Remastered Collection“ lässt sich der Klassiker mit aufgebohrter Grafik neu erleben – ganz ohne Geld auszugeben. Das Spiel bietet über 30 Einzelspielermissionen, doch auch ein Mehrspielermodus steht zur Verfügung. Wer sich für spannende Kämpfe im Weltraum interessiert, sollte einen Blick riskieren.

Homeworld Remastered Collection kostenlos im Epic Store

Epic Games: Psychedelischer Ego-Shooter

Mit “Severed Steel“ bietet der Epic Games Store in dieser Woche einen ungewöhnlichen Ego-Shooter zum kostenlosen Download an. Die knallbunten Voxel-Umgebungen samt Bullet-Time und Elektro-Soundtrack sorgen für eine psychedelische Atmosphäre. Wer will, kann über den integrierten Level-Editor eigene Welten gestalten und mit anderen Spielern teilen. Die Fachpresse vergab für das im Jahr 2021 erschienene Spiel eine Durchschnittswertung von 73 Prozent.

Severed Steel kostenlos im Epic Store

Steam: Gemeine Bohnen

Beim kürzlich auf Steam erschienen “Mean Beans“ handelt es sich um einen kostenlosen Battle-Royale-Shooter mit einem Twist: Bei den bis zu 10 Protagonisten handelt es sich um Bohnen, die mit Pong Guns, Flammenwerfer oder Granatwerfern aufeinander Jagd machen. Als Belohnungen winken über 100 Hüte. Die farbenfrohe Präsentation kommt bei der Community gut an. Wer auf ungewöhnliche Shooter steht, sollte “Mean Beans“ eine Chance geben.

Mean Beans kostenlos bei Steam

Steam: Dönerspieß mit Zeitlimit

Als Vorgeschmack auf die Vollversion wurde kürzlich der “Kebab Simulator: Prolog“ auf Steam kostenlos veröffentlicht. Darin muss der Spieler sein Traumrestaurant aufbauen und seinen Kunden leckere Gerichte anbieten. Zu Beginn muss der Imbiss jedoch renoviert werden. Erst danach können Tomaten geschnitten, Rippchen gebraten und Werbeschilder gestaltet werden. Die Bewertungen fallen bislang größtenteils positiv aus. Genrefans sollten zum Probearbeiten antreten.

Kebab Simulator: Prologue kostenlos auf Steam