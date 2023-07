PC-Hersteller ersetzt bei Brand vernichteten Gaming-PC kostenlos

Wer beim Kauf eines PCs oder anderer Hardware eine teure Zusatzgarantie abschließt, sollte sich das Kleingedruckte ganz genau anschauen. Derartige Versicherungen, die unter anderem auch für Spielkonsolen oder Smartphones angeboten werden, decken nämlich möglicherweise nicht alle Eventualitäten ab.

Gaming-PC bei Brand zerstört

So erging es in diesem Jahr einem Reddit-Nutzer. Er kaufte sich 2022 einen Gaming-PC und schloss eine Zusatzversicherung mit einer stattlichen Police in Höhe von 400 US-Dollar ab, um die neue Hardware im Notfall ersetzt oder repariert zu bekommen. In diesem Jahr verlor der Reddit-Nutzer schließlich sein gesamtes Hab und Gut bei einem Wohnungsbrand – darunter auch den Gaming-PC.

Hersteller zeigt sich kulant

Der Reddit-Nutzer wähnte sich mit der Zusatzgarantie auf der sicheren Seite, wurde jedoch enttäuscht. Wie er herausfand, deckte die 400-US-Dollar-Police keine Brände und keine Wasserschäden ab. In einem letzten Versuch kontaktierte er schließlich den Hersteller Skytech Gaming. Dort wurde ihm letztendlich geholfen. Das Unternehmen zeigte Verständnis für seine finanzielle Notlage und ersetzte ihm seinen bei dem Brand vernichteten PC komplett und kostenlos.

Auf Versicherungssumme bei der Hausratversicherung achten

Um Betrugsversuche zu vermeiden, musste der Reddit-Nutzer gegenüber Skytech Gaming noch nachweisen, dass sein PC auch tatsächlich bei einem Brand zerstört wurde. Das gelang durch Beweisfotos und Zeitungsartikel über den Brand, die mit seinem Heimatort und seiner Adresse übereinstimmten. Der Reddit-Nutzer hatte zwar mit der Renters Insurance das US-Gegenstück zur deutschen Hausratversicherung. Deren Versicherungssumme war jedoch nicht hoch genug, um alle Schäden zu ersetzen. Aus diesem Grund zeigt er sich bei Reddit überglücklich über die Kulanz des Herstellers.

