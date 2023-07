Valve angeblich mit neuem Half-Life auf der Gamescom

In diesem Jahr findet vom 23. bis 27. August wieder die Spielemesse Gamescom in Köln statt. Viele namhafte Hersteller haben sich bereits für das Event angemeldet, darunter Nintendo und Microsoft. Auf Reddit sind nun zwei Screenshots aufgetaucht, die belegen sollen, dass auch der Steam-Betreiber Valve auf der Ausstellerliste zu finden ist. In Halle 2.1 am Stand A010/C029 soll der Entwickler neue Titel vorstellen, darunter sogar einen neuen Ableger von “Half-Life“. Zumindest wird die Valve Corporation im Eintrag des Ausstellerverzeichnisses mit der Überschrift “Half-Life“ präsentiert.

Neuer Teil nach 20 Jahren?

Deutet dies darauf hin, dass Valve nach einer Pause von nunmehr 20 Jahren einen neuen Ableger der Ego-Shooter-Reihe auf der Gamescom präsentieren möchte? Zwar gab es im Jahr 2020 mit “Half-Life Alyx“ einen neuen Teil, dieser ist jedoch ausschließlich auf VR-Brillen wie der Valve Index spielbar. Auf ein neues Kapitel der Shooter-Serie warten Fans jedoch schon seit vielen Jahren.

Pathtracing und VR-Hoffnungen

Gänzlich begraben ist der Klassiker “Half-Life 2“ aus dem Jahr 2004 jedoch nicht: Kürzlich tauchte eine Modifikation auf, die durch das quelloffene RTX Remix SDK des Grafikkartenherstellers Nvidia für atemberaubende Pathtracing-Effekte im betagten Spiel sorgt. Auch die Käufer von Sonys VR-Brille Playstation VR 2 machen sich große Hoffnungen, eine Umsetzung des erstklassigen “Half-Life Alyx“ für ihre neue Brille zu bekommen. Das Verhältnis zwischen Sony und Valve gilt jedoch nach mehreren Kooperationsversuchen als angeschlagen.

Großes Interesse der Fans

Ob nun ausgerechnet die deutsche Spielemesse Gamescom als Plattform für die Enthüllung eines neuen Teils der “Half-Life“-Reihe ausgewählt wurde, bleibt offen. Erst Ende August dürfte sich zeigen, ob und mit welchen Spielen Valve in Köln anwesend sein wird. Das große Interesse der Spieler an einem neuen Ableger dürfte aber auch Valve nicht entgangen sein.