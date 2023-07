Android auf dem Raspberry Pi: So klappt’s mit Lineage OS

Das mobile Betriebssystem Android basiert auf einem Linux-Kernel. Da liegt es nahe, dieses auch auf einem Ein-Platinen-Computer wie dem Raspberry Pi zum Laufen zu bringen. Die Herausforderung angenommen haben die Entwickler von Lineage-OS, einem alternativen Betriebssystem für Android-Smartphones und Tablets. Seit Jahren gibt es inoffizielle Lineage-OS-Versionen für den Banana Pi M5, einen Konkurrenten des Raspberry Pi, und seit 2020 eine offizielle Version von Lineage-OS für diese Platine.

Diese veröffentlichten die Entwickler allerdings nicht über die Lineage-OS-Website, sondern im Forum XDA-Developers. Dort finden Sie aktuelle inoffizielle Lineage-OS-Versionen von einer Entwicklergruppe mit dem Pseudonym „KonstaKANG“. Diese hat auch eine eigene Website, auf der Sie inzwischen auch angepasste Systemvarianten für den Raspberry Pi 3 und 4 finden.

Besonders für Android-Fans ist Lineage-OS eine gute Alternative. Die Grundinstallation geht schnell von der Hand und die Installation des Google Play Stores eröffnet die bekannt große App-Auswahl. Danach macht Lineage-OS auf Basis von Android 13 auf einem Raspberry Pi 400 oder Raspberry Pi 4 eine gute Figur. Die Leistung reicht für flotte Ausführung der installierten Programme und für zügige Darstellung von Webseiten.

Zum Bestücken der SDKarte laden und entpacken Sie das Lineage- OS-Image und schreiben es mit dem Raspberry Pi Imager auf die Speicherkarte. IDG

Vorbereitung der SD-Karte

Wir nutzen für unseren Test einen Raspberry Pi 400 sowie das aktuelle Lineage-OS von KonstaKANG. Alternativ gibt es noch eine Variante auf Basis von Android TV. Wir haben uns für die Tablet-Variante entschieden, da wir keine Steuerung per Fernbedienung benötigen. Für die Vorbereitung der Micro-SD-Karte empfehlen wir den bewährten Raspberry Pi Imager. Dieser wird für Windows, Ubuntu und Mac-OS angeboten.

Nachdem Sie den Imager auf Ihrem Computer installiert haben, wählen Sie das Betriebssystem aus und scrollen im Fenster ganz nach unten zum Punkt „Eigenes Image“. Dort geben Sie die zuvor heruntergeladene und entpackte Lineage-OS-Datei an. Im zweiten Auswahlfenster selektieren Sie das Laufwerk mit der SD-Karte, bevor Sie über „Schreiben“ den Vorgang starten.

Ist der Vorgang abgeschlossen, entfernen Sie die Karte, legen diese in Ihren Raspberry Pi ein und starten diesen. Der Lineage-OS-Assistent leitet Sie durch die grundlegende Einrichtung, bei der Sie neben der Sprache auch Datum und Uhrzeit angeben, den Navigationsmodus festlegen und den Zugriff auf Daten regeln.

Google Play Store nachrüsten

Zur Nutzung des Google Play Stores müssen Sie die Google Apps mittels TWRP (Team Win Recovery Project) auf den Raspberry installieren. Nach dem Neustart steht der Store zur Verfügung. IDG

Lineage-OS besitzt standardmäßig keinen App Store, weder jenen von Google noch von einem Drittanbieter. Den Google Store installieren Sie einfach über die sogenannten „GApps“. Dabei handelt es sich um eine Sammlung von zentralen Google Apps, die Sie herunterladen und im Nachgang auf dem Raspberry per Recoverymodus installieren.

Von Lineage-OS aus können Sie direkt in den Recoverymodus booten. Bevor dies jedoch technisch möglich ist, müssen Sie die entsprechenden Schaltflächen unter Lineage- OS aktivieren. Diese Option finden Sie in den Einstellungen unter „System –› Tasten –› Ein-/Aus-Taste –› Ein-/Aus-Menü“. Nachdem Sie die Option aktiviert haben, erhalten Sie nach dem Drücken des virtuellen Powerknopfes und der Wahl „Neustart“ zwei Optionen: „System“ und „Recovery“.

Laden Sie auf Ihrem Computer das passende Google-Apps-Paket – für Lineage-OS 20 zusammengestellt von „MindTheGapps“ – über den Link von der Lineage-OS-Website herunter. Für Lineage-OS 20 auf dem Raspberry Pi benötigen Sie die Datei, welche den Namen „MindTheGapps-13.0.0-arm64[…]“ trägt, ergänzt um Datum und Zähler. Laden Sie die Datei herunter und speichern diese auf einen USB-Stick, den Sie danach an den Raspberry Pi anschließen.

Falls Sie bis hierhin bereits mit dem Android-System experimentiert haben, sollten Sie die Installation noch einmal in den Ausgangszustand versetzen. Wir hatten bei unseren Tests ansonsten Probleme, den Google Play Store zu starten. Zum Rücksetzen starten Sie Android im Recoverymodus und wählen unter „TWRP“ die Option „Wipe –› Factory Reset“ aus.

Für die Installation der Google-Apps mit Hilfe der ZIP-Datei mounten Sie den USB-Stick über das gleichnamige Menü und wählen das Laufwerk über die Schaltfläche „Select Storage“ aus. Danach steht über den Punkt „Install“ aus dem Hauptmenü der Zugriff auf den USB-Stick und die MindTheGapps-Datei zur Verfügung. Installieren Sie die ZIP-Datei, löschen Sie den Cache (Menüoption) und starten Sie den Raspberry Pi neu („Reboot“- Option).

Durch das eventuell notwendige Zurücksetzen müssen Sie Lineage-OS noch einmal einrichten. Dafür finden Sie aber nach dem Neustart in den installierten Apps den gewünschten Google Play Store. Sie müssen diesen nur noch mit Ihrem Google-Konto verknüpfen und können danach Apps installieren.

Lineage-OS einrichten

Einige hardwarespezifische Einstellungen sind direkt über die Android- Einstellungen möglich. Das passende Menü finden Sie unter „System –› Raspberry Pi Settings“. IDG

Bevor Sie mit der Installation von Apps aus dem Google Play Store loslegen, ist es an der Zeit, die Einrichtung von Lineage-OS abzuschließen. Falls Sie einen Raspberry Pi 400 einsetzen, müssen Sie erst das Tastaturlayout korrigieren. Dieses ist per Standard immer noch Englisch. Sie finden die zugehörige Option in den Einstellungen unter „System –› Sprache und Eingaben –› Physische Tastatur“. Wählen Sie aus den Tastaturlayouts „Deutsch“ aus.

Im Menü „System“ befinden sich ganz am Ende der Menüpunkte auch noch die „Raspberry Pi Settings“. Darin haben die Entwickler zahlreiche Einstellungen rund um den Ein-Platinen-Computer gesammelt, wie etwa die Audioschnittstelle (Klinke oder HDMI), die Auflösung des Displays oder eine optional am GPIO angeschlossene Fernbedienung, ferner den Remotezugriff per SSH oder VNC.

Einsatz des vollen Kartenspeichers: Beim Image von KonstaKANG kann es vorkommen, dass nicht der gesamte Speicher der SD-Karte zur Verfügung steht. Dies erkennen Sie, wenn Sie über „Einstellungen –› System –› Speicher“ die Gesamtgröße kontrollieren. Falls die Kapazität nicht vollständig zugewiesen wurde, ist auf der Website von KonstaKANG ein Script verlinkt, mit dem Sie die vorhandene Partition erweitern können. Sie finden dieses in den FAQs.

Steuerung über Tasten: Nicht alle Funktionen lassen sich einfach und komfortabel über die Maus oder die Lineage-OS-Oberfläche steuern. Deswegen haben die Entwickler die F-Tasten der Tastatur mit den folgenden Aufrufen belegt.

F1 – Home

– Home F2 – Zurück

– Zurück F3 – Multitasking

– Multitasking F4 – Menü

– Menü F5 – An-/Ausschalter

– An-/Ausschalter F11 – Leiser

– Leiser F12 – Lauter

Dies ist eine wichtige Hilfe, um unter Lineage- OS per Tastatur (oder auf einem Raspberry Pi 400) schneller zu navigieren.