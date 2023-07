Telekom Magenta-Zuhause-Tarife jetzt mit Gutschein und sattem Preisvorteil: Bis zu 495 Euro sparen

Aktuell haben Sie die Möglichkeit, die beliebten Internet-Tarife “Magenta-Zuhause” (M, L und XL) der Telekom mit spannendem Preisvorteil abzuschließen.

Sie erhalten Ihren Wunsch-Tarif 6 Monate lang für 19,95 statt dem Normalpreis, daneben erhalten Sie eine Gutschrift in Höhe von 170 Euro von der Telekom als Onlinevorteil und für den Router. Abseits von den eigentlichen Telekom-Preisvorteilen erhalten Sie, je nach ausgewähltem Tarif, einen Bestchoice-Gutschein von Voucherweb in Höhe von bis zu 115 Euro – So sparen Sie insgesamt bis zu 495 Euro! Achtung!: Den Bestchoice-Gutschein erhalten Sie nur über nachfolgenden Link – nicht auf der Telekom-Seite.

Falls Ihnen die Telekom-Tarife also sonst zu teuer waren, ist vielleicht nun der richtige Zeitpunkt zuzugreifen. Die Gutschein-Aktion ist noch bis zum 31. August 2023 gültig.

Hier erhalten Sie weitere Infos zu den Festnetz- & Internettarifen der Telekom.

MagentaZuhause M MagentaZuhause L MagentaZuhause XL Download 50 MBit/s (max.) 100 MBit/s (max.) 250 MBit/s (max.) Upload 10 MBit/s (max.) 40 MBit/s (max.) 50 MBit/s (max.) Flatrate Internet & Telefonie Internet & Telefonie Internet & Telefonie Laufzeit 24 Monate 24 Monate 24 Monate Bereitstellungspreis 69,95 Euro 69,95 Euro 69,95 Euro Preis mtl. bis zum 6. Monat 19,95 Euro 19,95 Euro 19,95 Euro Preis mtl. ab dem 7. Monat 42,95 Euro 47,95 Euro 54,95 Euro Gutschriften 170 Euro 170 Euro 170 Euro Bestchoice-Gutschein 80 Euro 100 Euro 115 Euro Insgesamte Ersparnis 388 Euro 438 Euro 495 Euro

Hinweis zum Bestchoice-Gutschein: Um den Gutschein zu erhalten, tragen Sie bitte zuerst Ihre E-Mail-Adresse auf folgender Bestchoice-Gutscheinseite ein. Sie erhalten anschließend eine E-Mail mit den weiteren Schritten zur Bestellung des gewünschten Magenta-Zuhause-Tarifs der Telekom. Die Tarife können Sie auf der offiziellen Telekom-Seite vergleichen, diese finden Sie hier. 115-Euro-Bestchoice-Gutschein hier anfordern

Weitere Informationen zum Gutschein von Bestchoice

Den Bestchoice-Gutschein können Sie bei über 200 Handelspartnern einlösen, darunter zum Beispiel bei Amazon, iTunes, Media Markt, Saturn, Douglas, Rossmann, Karstadt, Galeria Kaufhof, H&M, Tchibo, IKEA, Zalando und weitere.

Auszug aus den Aktionsbedingungen:

Gilt nur bei Bestellung eines MagentaZuhause M, MagentaZuhause L und MagentaZuhause XL Tarifs auf Telekom.de

Alle anderen Tarife sind von der Aktion ausgeschlossen

Das Angebot gilt nur für Breitband-Neukunden, die in den letzten 3 Monaten keinen Breitbandanschluss bei der Telekom hatten

Aktion gültig bis zum 31.08.2023

31.08.2023 Kommt die Bestellung nicht zustande (z.B. wegen Stornierung der Bestellung seitens des Anbieters oder Widerruf ihrerseits), besteht kein Anspruch auf den Gutschein

Nicht kombinierbar mit anderen Gutschein- oder Cashback-Aktionen

Sie erhalten außerdem einen Link zur Aktion per E-Mail, mit dem Sie jederzeit Ihre Bestellung fortsetzen können

