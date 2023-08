Auf einen Blick Unsere Wertung Pro Die bestklingenden In-Ears aller Zeiten

Unglaubliche Geräuschunterdrückung

Clevere, intelligente Funktionen

Hi-Res-Unterstützung Kontra Fummelige Lautstärkeregler an den Knöpfen

Gelegentlich verlieren sie den Halt

Einige Verbindungsprobleme Fazit Die Sony WF-1000XM5 sind die am besten klingenden kabellosen In-Ears, die je hergestellt wurden. Sie schlagen die Konkurrenzmodelle von Bose und Apple in der gleichen Preisklasse. Kleinere Probleme mit der Steuerung und der Verbindung können mich nicht davon abhalten, sie zu empfehlen.

Preis beim Test

$299.99

Sony hat sich mit seiner 1000XM-Serie von Audioprodukten als eine der führenden Marken für drahtlose On-Ear- und In-Ear-Kopfhörer etabliert. Mit den WF-1000XM5 Ohrhörern setzt sich dieser Trend fort. Denn diese sind die am besten klingenden Ohrhörer, die ich je getestet habe. Leicht übertreffen sie die neuesten Modelle der Konkurrenten wie Bose, Apple und Beats.

Es ist schwer zu glauben, dass Sony die 5-Sterne-Kopfhörer WF-1000XM4 noch verbessern konnte. Aber ja: Die XM5 haben ein schickeres Design, eine bessere Passform, eine längere Akkulaufzeit und einen besseren Klang.

Design & Verarbeitung der Sony WF-1000XM5

Klein und kompakt

Vier Ohrstöpselgrößen

Können sich beim Sprechen lockern

Ich mochte bereits den Klang der WF-1000XM3 und XM4 von Sony. Allerdings störte mich das etwas sperrige Design, das nicht gut für meine kleinen Ohren geeignet war. Beide Ohrstöpsel fielen ständig heraus.

Es ist ziemlich schwer, eine so gute Klangqualität in ein kleines Design zu packen. Sony hat es jedoch mit den XM5 endlich geschafft. Sie sind kleiner als je zuvor – 25 Prozent im Vergleich zum XM4 und dazu noch 20 Prozent leichter. Übernommen hat Sony die Push-in und Twist-to-fit-Methode der XM4. Das bedeutet, Sie müssen die In-Ears zuerst in die Ohrlöcher stecken und dann drehen für den perfekten Halt.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Das Beste von allem (für mich) ist eine neue, vierte Größe extra kleiner Ohrstöpsel. Jede Größe besteht aus Polyurethanschaum und nicht aus Silikon. Das verschließt die Hörgänge luftdicht. Vielleicht habe ich einfach nur sehr kleine Ohren, dennoch lösen sich bei mir die Ohrstöpsel beim Sprechen (etwa bei einem Videoanruf) oder wenn ich esse und dabei einen Podcast höre. Das passiert mir bei den AirPods Pro 2 zum Beispiel nicht.

Sony bezeichnet die Farbe meines Testpaars als „Silber“. Sie sind aber definitiv beigefarben und alternativ in der schwarzen Standardausführung erhältlich.

Die Ohrhörer sind aus glänzendem Kunststoff gefertigt. Der berührungsempfindliche äußere Teil ist matt, ebenso wie das kompakte Ladegehäuse. In diesem Bereich kann man durch Antippen oder Halten die Wiedergabe unterbrechen, die Geräuschunterdrückung einschalten oder die Lautstärke ändern. Leider kann man die Lautstärke nicht durch Streichen ändern, sondern nur durch viermaliges Tippen auf der linken Seite nach unten und viermaliges Tippen auf der rechten Seite nach oben. Das ist nicht gerade intuitiv.

Nach IPX4 sind die In-Ears spritzwassergeschützt, nicht aber das Gehäuse. So sollten leichter Regen und Schweiß kein Problem darstellen. Sony gibt an, dass mehrere Teile des Kopfhörergehäuses und des Cases aus recycelten Materialien bestehen – hält sich aber Änderungen offen. Die Verpackung ist recycelbar und besteht aus Bambus, Zuckerrohr und Altpapier.



Das sind die bestklingenden Ohrhörer, die ich je benutzt habe

Klangqualität der Sony WF-1000XM5

Hervorragender Klang

Hi-Res-Unterstützung mit LDAC

DSEE Extrem

Dies sind die bestklingenden In-Ears, die ich je benutzt habe. Und eines könne Sie mir glauben: Ich habe schon wirklich viele getestet. Sony weiß, wie man Kopfhörer im Detail abstimmt. Entsprechend hat der WF-1000XM5 einen unglaublich vollen, klaren, detaillierten und ausgewogenen Klang.

Sony hat die Treiber in den Kopfhörern in „Dynamic Driver X“ umbenannt und die Größe von 6 mm bei den XM4 auf 8,4 mm erhöht. Das macht sich deutlich bemerkbar.

Der Song Speed of Plight von Loyle Carner klingt rund, mit wummernden Bässen und dem kristallklaren Knistern der Schallplatte am Anfang. Die Ohrhörer kommen gut mit einem Mix zurecht, der auf weniger guten Audioprodukten matschig klingen kann.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Der leichte Hall auf dem Schlagzeug von Violent Femmes Blister in the Sun war mir noch nie wirklich aufgefallen. Und dann kam der WF-1000XM5. Die Akustikgitarre klingt gut ausbalanciert, mit einer hellen Wiedergabe. Ebenso hat der Gesang von Jonathan Fire Eater’s The Search For Cherry Red einen Nachhall, den ich vor dem Hören mit den XM5 noch nicht bemerkt hatte.

Standardmäßig geben die XM5 Audio mit den gängigen SDC- oder AAC-Codecs wieder. Die beste Klangqualität erhalten Sie in Verbindung mit einem Android-Handy. iPhones unterstützen Sonys LDAC Hi-Res-Codec nicht. Mit einem Sony Xperia 1 IV habe ich Tracker in High-Fidelity-Qualität auf Deezer gestreamt und dabei die Sony Headphones-App verwendet. Das stellt sicher, dass LDAC aktiviert ist.

Mit aktiviertem LDAC und einem drahtlosen Hi-Res-Audio-Streamingdienst verbessert sich die Audioqualität. Allerdings sind die XM5 so gut, dass ich die Audioqualität auch noch am iPhone bei Spotify-Streams mit Standard-Bitrate genossen habe.

Sie können LDAC nicht verwenden oder Ihre Streams beziehungsweise MP3s sind von geringerer Qualität? Dann kann die DSEE Extreme-Software von Sony komprimierte Audiodaten in Echtzeit mit guten Ergebnissen hochskalieren.

More Pressure von Kae Tempest pulsiert so aufdringlich, das erreichen weder die Beats Studio Buds+, noch die Bose QuietComfort Earbuds 2. Die WF-1000XM5 verleihen dem Kick-Drum mehr Tiefe als die ähnlich teuren Bose, die etwas flach klangen.

Das Gleiche gilt für die Apple AirPods Pro 2, die im Vergleich dazu dünn klingen. Sony schlägt Apple und Bose bei der Klangqualität – das ist eine hervorragende Leistung.

Geräuschunterdrückung & intelligente Funktionen der Sony WF-1000XM5

Hervorragende, adaptive Geräuschunterdrückung

Zwei gleichzeitige Verbindungen

Großartige EQ-Anpassung

Laut Sony ist die Geräuschunterdrückung der XM5 um 20 Prozent besser als die der XM4. Sie ist in der Tat sehr gut und sie liegt fast gleichauf mit den Bose QuietComfort Earbuds 2 – unter der Voraussetzung, dass sie perfekt passen. Bei der reinen Geräuschabschirmung ist das Bose Modell leicht im Vorteil, das liegt aber daran, dass sie mir besser passen als die Sony.

Gutes Extra: Die Ohrstöpsel unterbrechen die Wiedergabe automatisch, sobald man einen aus dem Ohr herausnimmt.

Die XM5 besitzen drei statt bisher zwei Mikrofone pro Kopfhörer. So lassen sich Umgebungsgeräusche besser erfassen, welche die Software dann mit ihrer aktiven Geräuschunterdrückung (ANC) bekämpfen kann. Der neue Sony Integrated Processor V2 und der HD Noise Cancelling Processor QN2e sind speziell für diesen Zweck entwickelt worden.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Diese Mikrofone sorgen auch für eine verbesserte Gesprächsqualität. Meine Gesprächspartner sagten, ich hätte klar und deutlich geklungen. Hinzu kommt: Die Mikrofone leiten keine lauten Windgeräusche weiter, wie es bei weniger guten Kopfhörern oftmals der Fall ist.

Die Sony Headphones-App bietet eine großartige granulare Steuerung der ANC- und des Umgebungsgeräuschpegels, letzteres mit 20 Stufen zur Auswahl. Es gibt zusätzlich eine Option, die Stimmen durchlässt, aber keine Geräusche. Das funktioniert wirklich gut. Die Funktion Speak to Chat deaktiviert automatisch ANC, sobald Sie sprechen. Sie können sich mit anderen unterhalten, ohne die Kopfhörer abnehmen zu müssen.

Der Equalizer wurde ebenfalls verbessert. Mit einer neuen Option spielen Sie einen beliebigen Titel ab und wählen aus mehreren Einstellungen für verschiedene Frequenzen Ihren Favoriten aus. Daraus lassen sich dann auch benutzerdefinierte EQ-Einstellungen definiere.

Dank der Multi-Point-Technologie verbinden Sie zwei Geräte (iOS, Android, Windows oder Mac) gleichzeitig. Beachten Sie aber: Weiterhin, muss jedes Gerät manuell verbunden werden, falls Sie zwischen mehr als zwei Geräten wechseln. Wenn also Ihr Smartphone und Ihr Laptop die verbundenen Geräte sind, geben die Kopfhörer die Audiosignale von beiden Geräten wieder. Allerdings sind sie nicht clever genug, um automatisch zu Ihrem Tablet zu wechseln, wenn Sie es nutzen. Und das selbst dann nicht, wenn das Tablet bereits ein gekoppeltes Gerät ist.

Die vier Registerkarten in der englischsprachigen Sony Headphones-App Henry Burrell / Foundry

Ich bin auch auf einige Verbindungsprobleme gestoßen – immer dann, wenn ich die Kopfhörer für einen kurzen Zeitraum herausgenommen habe. Beim Einstecken trennten die XM5 manchmal die Verbindung zum aktiven Gerät oder es wurde nur ein Kopfhörer verbunden.

Glücklicherweise ist die aktive Bluetooth-Verbindung zwischen XM5 und Smartphone sehr stabil. Selbst in sehr belebten Gegenden Londons gab es keine Bluetooth-Aussetzer. Die beste Verbindung erhalten Sie mit Bluetooth 5.3, dem neuesten Standard.

In Apps wie Netflix oder Youtube lässt sich das Spatial-Audio-Headtracking aktivieren, sofern Ihr Android-Handy das unterstützt. Es gibt auch das beeindruckende 360 Reality Audio von Sony. Das funktioniert jedoch nur in Apps wie Tidal.

Beim Adaptive Sound Control ändert der XM5 automatisch Einstellungen wie den ANC-Level. Das hängt davon ab, was man gerade tut (Gehen, Laufen, Sitzen) oder wo man sich gerade befindet (etwa zu Hause oder im Büro).

Es gibt sogar eine neue Spotify-Tap-Funktion. Tippt man den linken Ohrhörer doppelt an, spielt Spotify einen Song ab, von dem es annimmt, dass er einem gefällt. Das basiert auf den zuletzt abgespielten Liedern. Bei mir hat das jedoch nicht geklappt.

Die XM5 haben eine hervorragende Akkulaufzeit und hielten, was Sony versprochen hatte

Akkulaufzeit & Aufladen der Sony WF-1000XM5

Acht Stunden mit einer Ladung

24 Stunden insgesamt mit Hülle

USB-C und kabelloses Laden

Die XM5 haben eine großartige Akkulaufzeit. Im Alltag hielten sie rund acht Stunden mit einer vollen Ladung durch – wie von Sony angegeben. Die beiden Ohrstöpsel werden in einem hübschen, kleinen Etui aufgeladen. Ist es maximal aufgeladen, verlängert es die Hörzeit auf insgesamt 24 Stunden.

Diese beeindruckenden Zahlen gelten bei aktiviertem ANC. Schalten Sie es aus, kommen Sie auf bis zu 36 Stunden. Gegenüber dem XM4 ist dies jedoch keine wirkliche Verbesserung.

Ist der Akku leer, genügt eine dreiminütige Aufladung für eine Stunde Wiedergabezeit. In der Verpackung ist ein USB-C-Kabel enthalten, allerdings kein Netzstecker. Unterstützt werden zudem Qi-Ladepads.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Preis & Verfügbarkeit der Sony WF-1000XM5

Die Sony WF-1000XM5 haben einen Listenpreis von 319 Euro. In Deutschland können Sie direkt im Sony-Shop gekauft werden, sobald die Auslieferung am 4. August beginnt.

Das ist teuer und etwas mehr als der XM4 zur Einführung gekostet hat. Allerdings ist das ein angemessener Preis für das Beste, was es derzeit auf dem Markt gibt. Die AirPods Pro 2 kosten bei Apple 299 Euro, während die Bose QuietComfort Earbuds 2 für knapp 385 Euro zu haben sind.

Die In-Ears Sony haben die beste Audioqualität. Apple-Fans werden sich mit dem Kauf wahrscheinlich schwertun. Die Bose-Kopfhörer gefallen mir auch gut, obwohl ihr Design klobiger ist als das von Sony oder Apple. Zudem haben sie weniger intelligente Funktionen.

Fazit zu den Sony WF-1000XM5

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung im Juli 2023 sind die Sony WF-1000XM5 die besten kabellosen In-Ears, die man kaufen kann. Sie überzeugen durch eine unglaubliche Klangqualität, eine hervorragende Geräuschunterdrückung, langer Akkulaufzeit und wirklich clevere Funktionen.

Die Passform ist endlich auch für kleinere Ohren geeignet. Die ANC-Qualität kann mit der Leistung des Marktführers Bose mithalten und bietet dennoch mehr Funktionen.

Aber das Beste ist die Klangqualität bei Musik. Hier sind die XM5 wirklich unübertroffen. Sie haben ein unglaubliches Klangspektrum, das tiefe, dröhnende Bässe mit klaren Mitten und knackigen Höhen mühelos bewältigt, egal in welchem Genre. Mit drei Mikrofonen pro Kopfhörer eignen sie sich auch hervorragend für Video- und Telefongespräche.

Sie haben knapp 300 Euro übrig und wollen die bestmöglichen Ohrhörer besitzen? Dann kaufen Sie den WF-1000XM5.

Spezifikationen

Treiber: 8,4 mm Dynamic Driver

Smartphone-Steuerung: Sony Kopfhörer-App

Extras: Aktive Geräuschunterdrückung, Touch-Steuerung

Drahtlos: Bluetooth 5.3, SBC, AAC, LDAC, Hi-Res Audio Wireless

Sprachsteuerung: Google Assistant oder Siri

Akkulaufzeit: Bis zu 24 Stunden

Kabelloses Aufladen: Ladeschale für Qi

Ohrstöpsel: 4 verschiedene Größen

Schutzklasse: IPX4 schweiß- und wetterfest

Hinweis: Dieser Artikel erschien zunächst bei unseren Kollegen von Tech Advisor unter dem Titel „Sony WF-1000XM5 review“.