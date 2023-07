Audi: Youtube jetzt direkt auf dem Bildschirm des Fahrzeugs anschauen

Audi hat mitgeteilt, dass es Youtube in das Infotainmentsystem ausgewählter Modelle integrieren will. Die Youtube-App ist jetzt also erstmals im Audi-Store erhältlich. Audi-Insassen können mittels Datenverbindung im Fahrzeug direkt über das Multimedia-Interface (MMI) auf Youtube-Videos zugreifen – ohne Umweg über ein Smartphone. Das Videostreaming startet im Sommer 2023 zunächst in ausgewählten Audi-Modellen, weitere Marken des VW-Konzerns sollen folgen.

Parken ist Voraussetzung

Das bedeutet nun aber nicht, dass Audi-Fahrer während der Fahrt Videos anschauen dürfen. Denn das Anschauen der Youtube-Filme steht im Audi nur während Ladestopps, in Reisepausen oder zur Überbrückung von Wartezeiten zur Verfügung. Das Fahrzeug muss also geparkt sein, damit Youtube im Wagen funktioniert.

Die App soll im MMI des Audi genauso so wie die Youtube-App auf dem Smartphone funktionieren. Nach der Installation über den Store erscheint sie im MMI und kann durch Antippen gestartet werden. Das MMI unterstützt auch Youtube Premium. Zahlende Youtube-Nutzer können sich also mit ihrem Youtube-Premium-Konto einloggen und werbefreie Inhalte ansehen.

Voraussetzungen für Youtube im Audi

Youtube wird mit Modelljahr 2024 in ausgewählten Modellen, die mit der neuesten Version des Infotainmentbaukastens der dritten Generation (MIB 3) ausgestattet sind, verfügbar sein. Konkret werden dies sein: Audi A4/A5, Q5, A6/A7, A8, Q8 e-tron und Audi e-tron GT quattro. Ab diesem Zeitpunkt sind die genannten Modelle im gesamten europäischen Markt ab Werk optional mit dem Store ausgerüstet, ebenso in Kanada und den USA. Später soll das System auf weitere Regionen sowie auf andere Marken des Volkswagen-Konzerns ausgerollt werden.

Für die Nutzung von Drittanbieter-Apps wie Youtube wird allerdings eine Datenverbindung benötigt, die über die sogenannte embedded SIM, eine fest im Fahrzeug verbaute SIM-Karte, hergestellt wird. Die Abrechnung der anfallenden Mobilfunkkosten erfolgt dabei in Europa über ein Datenvolumen bei Cubic Telecom.

Youtube ist die erste Videoplattform, die über den neuen nativen Store für Apps im Audi zum Download bereitsteht.

