Ist das die Zukunft? Asus stellt Grafikkarte ohne Kabel vor

Der heißeste Trend der Computex im Mai war die Verbannung sichtbarer Kabelverbindungen im Inneren von Desktop-PCs – oder zumindest das bessere Verstecken solcher. Und mindestens ein Hersteller scheint auch langfristig diesen Plan verfolgen zu wollen.

Berichten zufolge, die diese Woche aus China kamen, bereitet sich Asus darauf vor, Grafikkarten (und vermutlich auch die dazugehörigen Motherboards) mit zusätzlichen Steckplätzen herzustellen, sodass der gesamte Strombedarf der GPU vom Motherboard selbst geliefert werden kann. Wie das genau aussieht, zeigt dieses englischsprachige Video unserer Kollegen von PCWorld:

Die Nachricht stammt von WCCFTech, die eine Präsentation von der BiliBili World-Messe übersetzt haben. Die Stromversorgung erfolgt über eine herkömmliche 12VHPWR-Schiene, die durch das Gehäuse zur Rückseite des Motherboards verläuft und über einen sekundären Header parallel zum PCIe 5.0-Steckplatz geführt wird.

Vermutlich ist das erste Modell, das vorbereitet wird, eine Version der RTX 4070, die auf der Computex gezeigt wurde, obwohl nicht klar ist, ob weitere Modelle verfügbar sein werden. Die GPU wurde mit einem speziell entwickelten Intel-Z790-Motherboard gepaart.

Asus wird Berichten zufolge noch in diesem Jahr mit der Herstellung von GPUs und Motherboards ohne (oder mit versteckten) Kabeln beginnen, die vermutlich gegen Ende 2023 oder Anfang 2024 in den Handel kommen werden. Zu den anderen Herstellern mit neuen Kabel-Versteck-Tricks gehören MSI mit seinem ähnlichen “Project Zero”, das Kabel auf der Rückseite des Motherboards versteckt, Corsairs RMx Shift-Serie von Netzteilen, die dasselbe tun, und das iCue Link-System, mit dem man Strom über Lüfter und All-in-One-Kühler hinweg über eine “daisy chain”, also mit einem einzigen Kabel, zum Netzteil führt.