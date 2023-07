Amazon: Visa-Karte wird ab Ende September eingestellt

Wie Amazon und die Landesbank Berlin AG in dieser Woche bekannt geben, beenden die beiden Unternehmen noch in diesem Jahr ihre Kooperation. Die Amazon-Visa-Karte ist damit Geschichte. Kundenkonten mit der Amazon.de Visa-Karte werden am 30. September 2023 geschlossen. Amazon arbeitet eigenen Angaben zufolge an einem neuen Produkt. Details dazu gibt es allerdings noch nicht.

Amazon-Punkte verfallen ab 30. September

Amazon-Punkte, die bis zu diesem Stichtag nicht eingelöst wurden, verfallen im Anschluss. Amazon empfiehlt, die Punkte bis zum 30. September 2023 auszugeben oder das Amazon-Konto durch die Zahlung mit Punkten aufzuladen. Alle Informationen zu den Amazon-Punkten sowie zur Schließung des Visa-Karten-Kontos fasst die LBB in ihren FAQs zusammen. Um künftige Zahlungsprobleme zu vermeiden, empfiehlt es sich außerdem, eine zusätzliche Zahlungsart zum Amazon-Konto hinzuzufügen.

Benachrichtigung nur per E-Mail

Dass ihre Amazon-Visa-Karte eingestellt wird, erfahren Amazon-Kunden derzeit nur per E-Mail. Laut der LBB sei dies aufgrund der großen Anzahl an Amazon-Visa-Kartenkunden nicht anders zu bewerkstelligen. Die E-Mail der Landesbank Berlin AG gilt damit als Kündigung des Kartenvertrags.

ADAC-Kreditkarte: So geht es weiter – Amazon verrät nichts

Visa Card Extra als Alternative der LBB

Amazon-Kunden, die ihre Punkte behalten und die Visa-Karte weiterhin nutzen wollen, bietet die LBB die Visa Card Extra als Alternative an. Wer sich für diese Karte entscheidet, muss über einen Link in der E-Mail zustimmen und kann seine Amazon-Punkte und seine Amazon-Visa-Karte auf diese Weise noch bis 26. März 2024 weiter behalten. Ab dem 27. März 2024 gilt dann die neue Visa Card Extra. Die Visa Card Extra kostet jährlich 19,99 Euro Euro und verspricht 0,75 Euro Cashback auf bis zu 5.000 Euro Umsatz pro Kalenderjahr. Alle Details zum Umsteiger-Programm von der LBB finden sich auf www.lbb.de.