Ubisoft löscht inaktive Accounts – Spiele gehen verloren

Der Verkauf von Videospielen hat sich zu großen Teilen in den digitalen Raum verlagert, immer mehr große Entwickler veröffentlichen ihre Spiele auf eigenen Plattformen. Im Fall von Ubisoft ist das Ubisoft Connect, wo Kunden Spiele erwerben und herunterladen können. Doch scheint es, dass auf dieser Plattform erworbene Spiele verloren gehen können, wenn die Besitzer sich zu lange nicht in ihren Account einloggen.

Lesetipp: PS5 Disc-Version rund 100 Euro günstiger – jetzt zuschlagen!

Anlass für den aktuellen Aufruhr sind Mails, die Ubisoft an inaktive Accountinhaber versendet hat – also an solche, die sich länger nicht bei Ubisoft Connect eingeloggt haben. In diesen Mails droht Ubisoft mit der Löschung des Accounts wegen zu langer Inaktivität. Ein Screenshot der Mail kursiert auf Twitter.

UBISOFT closes your account if you haven’t logged in for some time. You will lose all your games purchased forever. pic.twitter.com/exC78bUt93

Das Prekäre an der Situation: Wird der Account gelöscht, gehen somit auch die erworbenen Spiele verloren. Ubisoft selbst macht klar, dass Accounts erst nach vier Jahren Inaktivität für eine Löschung infrage kommen. Außerdem hätten betroffene Accountinhaber 30 Tage Zeit, um auf die E-Mail zu reagieren und über einen enthaltenen Link die Löschung zu stoppen.

Hey there. We just wanted to chime in that you can avoid the account closure by logging into your account within the 30 days (since receiving the email pictured) and selecting the Cancel Account Closure link contained in the email. We certainly do not want you to lose access to…— Ubisoft Support (@UbisoftSupport) July 20, 2023