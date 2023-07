Mercedes-Benz: Neues Konzept-Auto für Elektro-Einstiegssegment

Zukunftsweisendes Konzeptfahrzeug – sagt Mercedes-Benz

Mercedes-Benz zeigt im September 2023 auf der IAA Mobility in München ein Konzeptfahrzeug für das neue Einstiegssegment von Mercedes-Benz für E-Autos. Wobei die Bezeichnung „Einstiegssegment“ bei Mercedes-Benz relativ ist, denn die deutsche Premium-Automarke hat sich ja bereits vor einiger Zeit dafür entschieden, sich auf die besonders profitablen, höherpreisigen Fahrzeugsegmente, auch mit elektrischem Antrieb, zu konzentrieren und das klassische Einsteigersegment mit A-Klasse und B-Klasse bald aussterben zu lassen. Zumindest bei Verbrennerfahrzeugen.

Keine Details bekannt

Mercedes-Benz verrät jedoch keinerlei technische Details zu dem neuen Konzeptfahrzeug für das elektrische Einsteigerauto. Die einzige Information ist ein Foto mit der Silhouette einer stromlinienförmigen Limousine. So soll das Konzeptfahrzeug also offensichtlich aussehen. Angaben zu Reichweite, Ladeleistung, Fahrleistungen? Fehlanzeige!

Hier sehen Sie das neue Konzeptfahrzeug in Echt

Das neue Konzeptfahrzeug, das „die Vision für das künftige Mercedes-Benz-Einstiegssegment“ (O-Ton Mercedes-Benz) zeigen soll, können Sie von 5. bis 10. September 2023 im Mercedes-Benz-Pavillon auf dem Apothekenhof der Münchner Residenz sehen.

Der Apothekenhof ist auf der IAA der Veranstaltungsort für den „Open Space“ von Mercedes-Benz. Hier können Besucherinnen und Besucher die gesamte Bandbreite des aktuellen und zukünftigen Portfolios von elektrischen und elektrifizierten Fahrzeugen aller Marken mit dem Stern erleben – von Mercedes-Benz, Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, G-Klasse und Mercedes-Benz Vans. Das Spektrum reicht von kompakten Modellen über Performance-Limousinen und Luxus-SUVs hin zu Großraumlimousinen.

Alle Auto-Tests der PC-WELT auf einen Blick

Auto-Test-Videos der PC-WELT: Audi, BMW, Daimler, Carplay, Tesla, Porsche, VW

Weitere Angebote auf der IAA von Mercedes-Benz

Am Mercedes-Benz Pavillon auf dem Apothekenhof steht zudem eine Flotte von 30 elektrischen und elektrifizierten Modellen für Mitfahrten bereit. Hier können Besucher also in den Fahrzeugen mitfahren. Beim „Summit“ auf dem Messegelände in Halle B3 wiederum können Fachbesucher den Vision One-Eleven und die E-Klasse mit Plug-in-Hybridantrieb und dem MBUX Infotainmentsystem der neuen Generation näher kennenlernen.

Mercedes: Uralt-Tablet in Luxus-E-Auto EQS – der Grund

MBUX im Test: Mercedes A-Klasse gehorcht aufs Wort und AR-Navigation