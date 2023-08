Faltbares OnePlus-Handy: Alle Infos zu Preis, Name, Design und Release

OnePlus steigt in den Markt für faltbare Smartphones ein. Berichten zufolge arbeitet das Unternehmen möglicherweise an zwei derartigen Geräten. Das erste faltbare Gerät von OnePlus wird in der zweiten Jahreshälfte 2023 auf den Markt kommen. Es wird wahrscheinlich ein größeres, buchähnliches, faltbares Smartphone werden. Hier finden Sie alles, was wir bisher über das noch unbenannte faltbare Smartphone von OnePlus wissen.

Dieser Artikel könnte Sie auch interessieren: Motorola Edge 40 Pro im Test – Ein Flaggschiff-Handy für hohe Leistungsansprüche

Veröffentlichungszeitraum

Die Ankündigung erfolgte auf der MWC-2023-Messe, wo das Unternehmen auch ein OnePlus 11 Concept-Smartphone mit leuchtender Flüssigkühlung vorstellte. Der Präsident und COO, Kinder Liu, bestätigte dabei die Pläne des Unternehmens für faltbare Geräte.

Nur wenige Wochen zuvor, bei der weltweiten Einführung des OnePlus 11 und der Buds Pro 2, beendete das Unternehmen den Abschnitt für Indien mit einem kleinen Teaser, dass “etwas Phänomenales” kommen werde. Eine Grafik deutet stark darauf hin, dass die ersten Falttelefone irgendwann im dritten Quartal 2023 erscheinen werden (Juli bis September).

OnePlus

OnePlus hat bereits erklärt, dass es in diesem Jahr kein Upgrade auf 11 Pro oder 11T für sein Flaggschiff geben wird, was den Weg für den üblichen August-Release der T-Serie freimacht. Könnte dies der Zeitpunkt sein, an dem ein faltbares Smartphone erscheint?

Genau das hat der Leaker Max Jambor auf Twitter vorausgesagt, ebenso wie Yogesh Brar über Pricebaba. Brar geht noch einen Schritt weiter und prognostiziert eine Veröffentlichung in der ersten Augusthälfte, mit einer Veranstaltung in New York. Das Smartphone selbst wird voraussichtlich weltweit, einschließlich USA und Indien (und vermutlich Europa, obwohl das nicht spezifiziert wurde), auf den Markt kommen.

Preis

Wie beim Veröffentlichungsdatum haben wir noch keine genauen Details darüber, wie viel Sie für ein faltbares Smartphone von OnePlus ausgeben müssen.

Was wir wissen, ist, dass bisherige Gerüchte darauf hindeuten, dass es sich um ein hochwertiges, teures Gerät handeln wird, das als echte Spitze im Bereich der faltbaren Geräte positioniert wird.

Wenn das stimmt, sollten Sie erwarten, dass es mit dem Samsung Galaxy Z Fold 5 konkurrieren wird und wahrscheinlich locker 1.500 Euro oder mehr kosten wird.

Design

Eine Sache, die OnePlus noch nicht bestätigt hat, ist, ob sein erstes faltbares Smartphone das buchähnliche Design des Samsung Galaxy Z Fold 4 übernehmen wird oder die Klappform des Z Flip 4, obwohl Leaker zuversichtlich sind, dass es sich um Ersteres handeln wird.

Das Unternehmen scheint zumindest beide Optionen in Betracht zu ziehen, da es in China Markennamen dafür registriert hat: OnePlus V Fold und OnePlus V Flip. Das lässt natürlich darauf schließen, dass zwei Smartphones mit unterschiedlichen Formfaktoren erscheinen, oder zumindest eine davon eine Möglichkeit ist.

Mukul Sharma, der Journalist, der die Markennamen zuerst entdeckt hat, berichtet sogar, dass den Angaben seiner Quelle zufolge die Geräte bereits intern getestet werden.

Produktbezeichnung

Wie bereits erwähnt, haben wir den Namen “OnePlus V Fold” für das erste faltbare Modell von OnePlus herausfinden können.

Einige Leaker haben vorhergesagt, dass dies der endgültige Name sein wird, während andere auf ein einfacheres “OnePlus Fold” als ebenso wahrscheinlich hinweisen.

Dank Max Jambor haben wir jedoch eine andere Option. Er berichtet, dass das Smartphone stattdessen “OnePlus Open” genannt wird, was einen etwas anderen Ansatz im Vergleich zu konkurrierenden Marken darstellt.

Im Moment haben wir jedoch wenig Beweise, um den Namen vorherzusagen, also müssen wir abwarten.

Technische Details

Im Moment sieht es so aus, als würde das erste faltbare OnePlus-Smartphone das Buch-Design haben, und dank des Leakers OnLeaks wissen wir schon einiges darüber. Der Leaker hat bereits seine Renderings des Smartphones auf der Website SmartPrix geteilt, die ein großes Gerät mit edlem Design und veganem Lederfinish zeigen:

Das Smartphone verfügt über eine Triple-Kamera mit einem Periskopzoom (dazu später mehr) und einem Blitz direkt daneben. Der charakteristische OnePlus Alert Slider ist ebenfalls an einer Seite zu finden.

Interessanterweise ist es im Gegensatz zu früheren Gerüchten kein identisches Abbild des Oppo Find N2. Es ist größer und schlanker als dieses Smartphone und verfügt über ein völlig anderes Kameradesign. Vielleicht gibt uns das einen Hinweis darauf, was wir beim kommenden Find N3 erwarten können.

OnLeaks hat auch eine vollständige Liste der technischen Daten für das Smartphone an MySmartPrice weitergegeben, was uns mehr Details liefert.

Das Smartphone wird voraussichtlich von einem Snapdragon 8 Gen 2 angetrieben und soll über 16 GB RAM und 256 GB Speicher verfügen.

Der Hauptbildschirm wird anscheinend ein 7,8-Zoll-AMOLED-Bildschirm mit einer Bildwiederholrate von 120 Hz und einer 2K-Auflösung sein (die letztere Angabe wird durch einen früheren Beitrag von Digital Chat Station auf Weibo bestätigt). Der äußere Bildschirm wird 6,3 Zoll groß sein und ebenfalls ein 120 Hz AMOLED-Display bieten.

OnLeaks sagt außerdem einen 4800mAh Akku voraus, der durch schnelles kabelgebundenes Laden mit 67 Watt unterstützt wird.

Was die Kameras betrifft, so können wir angeblich eine 48-MP-Hauptkamera, eine 48-MP-Ultraweitwinkelkamera und eine 64-MP-Teleobjektivkamera erwarten, obwohl die genauen Details dieser Linsen und Sensoren noch nicht bestätigt sind. Außerdem wird auf der Vorderseite des Smartphones eine 32-MP-Selfie-Kamera und in der oberen linken Ecke des internen Displays eine 20-MP-Kamera erwartet.

Lesen Sie auch unseren Test der besten Smartphones 2023.

Dieser Artikel erschien im Original bei unserer Schwesterpublikation techadvisor.com

Weitere Artikel: