Balkonkraftwerke bei Amazon: Das sind zukunftssichere und lohnenswerte Modelle

Veska Balkonkraftwerk 830 W

Auch dieses Balkonkraftwerk ist zukunftssicher und für die erlaubte Mehrleistung gewappnet. Per Softwareupgrade lässt sich die limitierte Ausgangsleistung jederzeit von 600 auf 800 Watt freischalten. Ist der Wechselrichter von Deye per WLAN mit einem Smartphone und zugehöriger App verbunden, sehen Sie in Echtzeit, wie viel Strom Sie erzeugen und wie viel Strom Sie durch die Anlage einsparen.

Die Solarmodule sind mit PERC-Technologie ausgestattet. Sie sollen besonders in den Morgen- und Abendstunden bei schwachem und diffusem Licht eine höhere Leistung als herkömmliche Module erzielen. Die Front aus gehärtetem ARC-Glas mit Antireflexbeschichtung und der robuste schwarze Aluminiumrahmen sollen für beste Stabilität sorgen, auch bei starkem Wind.