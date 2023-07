Echtzeitkarte: So groß ist das Waldbrandrisiko bei Ihnen und in Europa

Noch sind große Waldbrände vor allem ein Problem im Mittelmeerraum, besonders in Italien und Griechenland. Doch auch in Deutschland lassen Hitze und Trockenheit die Waldbrandgefahr steigen, kleinere Feuerwehreinsätze gab es bereits wegen Waldbränden.

Jetzt kommt zwar Regen …

Zwar dürften die nächsten Stunden und Tage das Waldbrandrisiko in Deutschland vorerst wieder sinken lassen, weil Regen und Gewitter angekündigt sind. Doch die nächste Hitzewelle kommt mit Sicherheit. Es macht also Sinn, die Waldbrandlage im Blick zu behalten, vor allem wenn Sie einen Urlaub in Deutschland planen oder wandern wollen.

Waldbrandgefahrenindex des Deutschen Wetterdienstes

Der Deutsche Wetterdienst veröffentlicht hier eine 5-Tage-Übersicht zur Waldbrandgefahr in Deutschland. Dabei sieht man sofort, dass in weiten Teilen Bayerns, in Thüringen, Sachsen und Brandenburg, aber auch in Teilen Sachsen-Anhalts, im Saarland, Rheinland-Pfalz und Hessen sowie teilweise auch in einigen Teilen Baden-Württembergs das Waldbrandrisiko heute noch erhöht ist. In Teilen Brandenburgs und Sachsens ist es sogar sehr hoch. Doch der Regen der nächsten Tage sorgt für Entspannung, das Waldbrandrisiko wird in fast ganz Deutschland sinken.

Graslandfeuerindex des Deutschen Wetterdienstes

Ebenfalls spannend dürfte der Graslandfeuerindex sein. Dessen Karte zeigt zwar für heute ebenfalls die höchste Gefahr für Sachsen und Brandenburg, unterscheidet sich ab ansonsten durchaus vom Waldbrandgefahrenindex. Die Definition für den Graslandfeuerindex lautet: “Der Graslandfeuerindex (GLFI) beschreibt die Feuergefährdung von offenem, nicht abgeschattetem Gelände mit abgestorbener Wildgrasauflage ohne grünen Unterwuchs.”

Bookmarken Sie diese beiden Webseiten und schauen Sie dort nach, wenn der Regen vorbei ist und es wieder trockener wird.

Das Jahr 2022 zeigte übrigens die größte Anzahl an Waldbränden seit 1992, wie das ZDF hier schreibt.

Waldbrandkarte für Europa

Auf diese ein- und auszoombaren Karte sehen Sie sofort, wo überall es auf der Erde brennt. Diese Karte sollten Sie vor dem Aufbruch in den Urlaub konsultieren und gegebenenfalls weitere Informationen für Ihren Urlaubsort einholen.

So vermeiden Sie einen Waldbrand

Falls Sie im Wald oder auf Wiesen unterwegs sind: Werfen Sie keinesfalls Zigarettenkippen weg. Zünden Sie kein offenes Feuer an. Verursachen Sie keinen Funkenflug.

