Playstation 5 Pro: So viel Power hat sie wirklich

Die Gaming-Branche ist kurzlebig und die Playstation 5, seit 2020 auf dem Markt, ist aus technischer Sicht schon wieder etwas in die Jahre gekommen. Das weiß auch Sony und arbeitet hinter den Kulissen offenbar fleißig an einer Playstation 5 Pro. Das Projekt läuft laut der gewöhnlich gut informierten Website keytogaming.com unter dem Codenamen “Trinity” und glaubt man aktuell kurierenden Informationen, können wir einen enormen Leistungssprung erwarten.

Playstation 5 Pro mit aktuellem Premium-Chip von AMD

So soll eine neue Custom-APU zum Einsatz kommen, die auf die aktuelle RDNA-3-Architektur von AMD setzt. Die Compute Units sollen von 36 auf 60 ansteigen, die Anzahl der Shader-Einheiten von 2.304 auf 3.830. Außerdem soll der Grafikspeicher, wenn auch gleich groß, etwas schneller sein (18 Gbps statt 14 Gbps). Von den reinen Zahlen her wäre also bereits eine enorme Leistungssteigerung in der Grafikberechnung zu erwarten. Mit den vorliegenden Zahlen sollte sich die Playstation 5 Pro ungefähr auf dem Leistungsniveau der kommenden Radeon RX 7800 XT befinden, die auf der Gamescom 2023 vorgestellt wird.

Die CPU setzt weiterhin auf acht Kerne und 16 Threads, der Umstieg auf die aktuelle Zen-4-Architektur sollte aber ebenfalls für einen Leistungssprung sorgen.

Anhand der vorliegenden Daten erwarten wir eine Leistungssteigerung von 60 bis 70 Prozent. Das wäre weniger als beim Vorgänger: Die Playstation 4 Pro erschien drei Jahre nach dem Original und konnte die Leistung im Vergleich sogar verdoppeln. Das geben aber die technologischen Errungenschaften der letzten Jahre nicht her, sodass sich die geleakten Zahlen durchaus im realistischen Rahmen bewegen dürften.

Was bringt die zusätzliche Performance?

Die Playstation 5 (und auch der amerikanische Bruder Xbox Series X) wurden zum Release als wahre Rechenmonster verkauft, warum also jetzt schon ein Update? Tatsächlich kommen die aktuellen Konsolen bereits heute an ihre technischen Grenzen. Das Versprechen der “Next-Gen” war es, Gaming in 4K bei 60 Bildern pro Sekunde zu ermöglichen. AAA-Titel mit aufwändiger Grafik bieten dennoch bei vielen Spielen die Wahl an, zu 30 Bildern pro Sekunde zu wechseln, um die voll Grafikpracht genießen zu können – ansonsten reicht die verfügbare Performance nicht aus.

Damit Sie in den kommenden Jahren moderne Spiele mit bester Grafik, hoher Auflösung und konstanter Bildrate spielen können, soll auch FSR 3.0 mit Frame Interpolation helfen. Die KI-gestützte Hochskalierungstechnologie steht kurz vor der Marktreife und soll die Bildrate bei gleichbleibender Bildqualität verdoppeln können.

Diese Technik könnte sogar auf der PS5 nachträglich für einen Performance-Schub in manchen Spielen sorgen. Allerdings ist noch nicht eindeutig geklärt, ob FSR auch auf älteren Grafikchips funktionieren wird.

Playstation 5 Pro: Wann ist der Release?

Laut keytogaming.com soll Sony einen Release im November 2024 planen, erste Dev-Kits für Entwickler sollen etwa ein Jahr früher verschickt werden.

