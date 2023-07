Media Markt und Saturn schließen derzeitigen Reparaturservice – das kommt danach

Die Media-Saturn-Holding (die zu Ceconomy gehört) macht ihren Reparaturdienst Tec-Repair dicht. Vermutlich 800 Mitarbeiter und weitere 50 Mitarbeiter einer dazugehörigen Verwaltungsgesellschaft verlieren dadurch ihren Job. Das berichtet die Wirtschaftswoche.

Das macht Tec-Repair

Die Mitarbeiter von Tec-Repair reparieren in den Media-Markt– und Saturn-Filialen Geräte. Damit ist es aber an dem 30. September 2023 vorbei, denn an diesem Tag endet der Vertrag zwischen der Media-Saturn-Holding und Tec-Repair. Da die Media-Saturn-Holding der einzige Kunde von Tec-Repair ist, bedeutet das faktisch das Aus für dieses Unternehmen. Tec-Repair war 2015 aus dem Reparatur-Dienstleister RTS hervorgegangen, den die Media-Saturn-Holding damals übernommen hat.

So geht es mit den Reparaturdienstleistungen weiter

Das soll aber nicht bedeuten, dass Kunden nach dem 30. September 2023 keine Geräte mehr bei Media Markt und Saturn reparieren lassen können. Denn die Media-Saturn-Holding will stattdessen, dass die Verkaufsberater in den Media-Markt- und Saturn-Filialen auch noch Geräte reparieren.

Dafür sollen rund 1200 Verkaufsberater entsprechend geschult werden. Für diesen Zweck schreibt die Media-Saturn-Holding außerdem 400 neue Stellen aus. Mitarbeiter von Tec-Repair müssen sich auf diese Stellen aber neu bewerben. Außerdem soll ein Reparaturzentrum in Erfurt entstehen.

Die Media-Saturn-Holding will durch diese Maßnahme Personalaufwand und die Personalkosten deutlich reduzieren. Laut Wirtschaftswoche bezweifeln Gewerkschafter, dass die Zusammenlegung von Verkauf und Reparatur funktionieren könnte. Denn für die gleiche Menge an Reparaturen stünde dann ja nur noch halb so viel Personal zur Verfügung, wie die IG Metall sinngemäß meint. Zudem könne man diese Menge an Reparaturen „nicht nebenbei machen“, wie die Wirtschaftswoche die IG Metall zitiert.

Bei Media Markt und Saturn gab es in den letzten Monaten einige Änderungen, hier ein Überblick: