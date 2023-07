Sicherheits-Updates für Chromium-Browser: Brave, Edge und Vivaldi sind aktuell

Am 18. Juli hat Google seinen Browser Chrome 115 veröffentlicht. Die Google-Entwickler haben mit dem Update auch 20 Schwachstellen beseitigt. Mittlerweile haben Brave, Microsoft (Edge) und Vivaldi ebenfalls Updates bereitgestellt, um diese Sicherheitslücken auch in ihren auf Chromium basierenden Browsern zu schließen. Opera ist noch nicht so weit.

Brave hat einen Tag nach Google seinen Browser aktualisiert. Die neue Version 1.56.9 baut auf Chromium 115.0.5790.98 als Basis. Sie bringt zahlreiche Verbesserungen und Bug-Fixes. Nachdem Google am 20. Juli ein Update auf Chrome 115.0.5790.102 nachgeschoben hatte, hat Brave mit v1.56.11 darauf reagiert.

Microsoft hat am Freitagabend seinen Browser Edge auf den neuesten Stand gebracht. In Edge 115.0.1901.183 steckt Chromium 115.0.5790.99. Das Update bringt ebenfalls etliche Fehlerkorrekturen und Verbesserungen.

▶Die neuesten Sicherheits-Updates

Vivaldi hat am Samstag, 22. Juli, ein Update auf die Version 6.1.3035.204 ausgeliefert. Die aktualisierte Version basiert auf Chromium 114.0.5735.245. Vivaldi setzt also weiterhin darauf, die ungeraden Chromium-Generationen (wie 115) auszulassen und stattdessen den Extended Stable Channel der vorherigen Generation zu nutzen.

Opera hängt noch zurück. Vor einer Woche hat Opera die Version 100.0.4815.76 veröffentlicht, die noch auf Chromium 114.0.5735.199 fußt. Opera One 101 auf Basis von Chromium 115 befindet sich noch im Beta-Stadium. Doch da Opera in letzter Zeit deutlicher schneller auf Sicherheits-Updates der Chromium-Basis reagiert hat als früher, könnte schon bald eine aktuelle Opera-Version bereitstehen.

Am 9. August will Google Chrome 116 an die ersten Nutzer ausliefern und eine Woche darauf für alle freigeben.