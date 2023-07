Warum Sie einen Thermomix brauchen

Der von Vorwerk entwickelte Thermomix ist ein Küchengerät, das mehrere Kochfunktionen in einem Gerät vereint. Er kombiniert Mixen, Mahlen, Kneten, Rühren, Dampfgaren, Kochen, Wiegen und sogar das Erhitzen von Lebensmitteln.

Ab dem aktuellen Modell TM6 kann der Thermomix auch Fleischstücke anbraten. Damit eröffnen sich neue Möglichkeiten. Es lohnt sich für jeden, der zu Hause kocht, sich die Möglichkeiten des Thermomix anzuschauen.

Auch Profis und Sterneköche schwören auf den Thermomix

Es gibt aber auch viele Mythen rund um den Thermomix, zum Beispiel, dass diesen nur Anfänger nutzen, die nicht kochen können. Das ist aber ein Irrtum, die Benutzung des Thermomix hat also nichts damit zu tun, dass man nicht kochen kann.

Der Thermomix hat sich längst als wertvolles Werkzeug im professionellen Umfeld etabliert. Er wird sowohl in Restaurants als auch in Catering-Unternehmen eingesetzt. Seine Vielseitigkeit und Präzision machen ihn zu einer hervorragenden Ergänzung für jede Profiküche. Köche schätzen die Fähigkeit des Thermomix, eine Vielzahl von Aufgaben mit hoher Genauigkeit und Konsistenz auszuführen, was Zeit und Ressourcen spart.

Einige prominente Köche und Gastronomen haben sich öffentlich für den Thermomix ausgesprochen. Dazu gehören Spitzenköche wie Heston Blumenthal und George Calombaris. Heston Blumenthal, bekannt für seine experimentelle Küche und sein 3-Sterne-Restaurant “The Fat Duck”, bezeichnete den Thermomix als “das wichtigste Küchengerät seit dem Herd”.

In Deutschland ist der Thermomix auch in der beliebten TV-Show “Das Perfekte Dinner” auf Vox zu sehen, wo die Teilnehmer regelmäßig den Thermomix für die Zubereitung ihrer Gerichte verwenden. Jörg Sackmann, Oliver Heberlein, André Großfeld und viele weitere Prominente schwören auf den Thermomix.

Trotz seiner Beliebtheit und Nützlichkeit in der Profiküche ist es wichtig zu wissen, dass der Thermomix ein Werkzeug ist, das die Fähigkeiten und das Talent des Kochs ergänzt, aber nicht ersetzt. Gutes Kochen hängt von der Qualität der Zutaten, der Technik und dem Geschmack des Kochs ab. Der Thermomix ist jedoch ein leistungsfähiges Werkzeug, das diesen Prozess unterstützen und verbessern kann.

Vielseitige Funktionen sind ein Vorteil des Thermomix

Die größte Stärke des Thermomix ist seine Vielseitigkeit. Dank seiner zahlreichen Funktionen kann er mehrere Küchengeräte ersetzen, was Platz auf der Arbeitsfläche spart und die Anschaffungskosten für andere Geräte senkt.

Von der Zubereitung von Smoothies und Suppen über das Kneten von Brotteig bis hin zum Dünsten von Gemüse – der Thermomix kann alles, inklusive Schritt-für-Schritt-Anleitungen für komplexe Rezepte. So können auch Anfängerinnen und Anfänger komplizierte Gerichte nachkochen und erfahrene Köchinnen und Köche erzielen mit dem Thermomix immer die gleichen guten Ergebnisse.

Vorteile und Nachteile des Thermomix gegeneinander abwägen

Einer der größten Vorteile des Thermomix ist die Zeitersparnis. Durch die Multifunktionalität des Gerätes können mehrere Kochschritte gleichzeitig durchgeführt werden, was die Zubereitungszeit erheblich verkürzt.

Darüber hinaus bietet der Thermomix eine bemerkenswerte Konsistenz, da er die Temperatur und die Kochzeit automatisch kontrolliert, was zu perfekten Ergebnissen führt. Die integrierte Waage macht es sehr einfach, die richtige Menge an Zutaten hinzuzufügen. Allerdings ist die Waage auch einer der Schwachpunkte des Gerätes, da sie hin und wieder kaputtgeht.

Ein möglicher Nachteil könnte die große Anfangsinvestition sein. Im Vergleich zu herkömmlichen Küchengeräten ist der Thermomix deutlich teurer. Dies lohnt sich jedoch, wenn man bedenkt, dass er die Funktionen mehrerer Geräte in sich vereint und die Qualität und Konsistenz der zubereiteten Speisen verbessert.

Ein weiterer Nachteil sind die Folgekosten durch das Cookidoo-Abonnement, das man faktisch benötigt. Doch genau Cookidoo macht das Kochen mit dem Thermomix TM6 eben auch so einfach.

Ein Nachteil ist die Komplexität der Bedienung und Wartung. Bei so vielen Funktionen kann es eine Weile dauern, bis man sie alle beherrscht. Bei einem Defekt muss das Gerät oft zu Vorwerk oder einem autorisierten Servicecenter eingeschickt werden, was mit längeren Warte- und Ausfallzeiten und möglicherweise höheren Kosten verbunden ist.

Lieferumfang und Vorwerk-Zubehör für den Thermomix

Der Thermomix wird mit einer Reihe von Zubehör geliefert, darunter ein Mixtopf, ein Varoma-Aufsatz zum Dampfgaren, ein Schmetterlingsrührer, ein Teigschaber und eine Waage.

Diese mitgelieferte Equipment können Sie aber noch durch Zukäufe erweitern:

Thermomix Friend

Thermomix Welle mit Peeler

Zweiter Mixtopf für TM6

Zweiter Mixtopf für TM5

Cookidoo für den Thermomix

Zubehör von alternativen Anbietern

Neben dem Originalzubehör von Vorwerk gibt es auch im Online-Handel gutes Zubehör, mit dem sich der Funktionsumfang des Thermomix günstig erweitern lässt:

Vertrieb, Gebrauchtmarkt und Reparaturen

Der Thermomix wird hauptsächlich im Direktvertrieb verkauft. Vorwerk beschäftigt Verkaufsberater, die persönliche Kochvorführungen anbieten und das Gerät direkt an den Kunden verkaufen.

Bei Reparaturen ist es ratsam, sich direkt an Vorwerk oder an autorisierte Servicezentren zu wenden, um sicherzustellen, dass das Gerät fachgerecht repariert wird. Bei Gebrauchtgeräten kann es jedoch zu Schwierigkeiten bei der Reparatur durch Vorwerk kommen. Dies sollte beachtet werden.

Auf dem Gebrauchtmarkt, beispielsweise auf Ebay, sind Thermomix-Geräte häufig zu finden, weil der Thermomix als Neugerät eine teure Anschaffung ist. Die Preise für gebrauchte Thermomix-Geräte variieren stark und hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie dem Modell des Gerätes, seinem Zustand, dem mitgelieferten Zubehör und der verbleibenden Garantiezeit. Ältere Modelle sind oft billiger, während neuere Modelle mit mehr Funktionen und Zubehör zu höheren Preisen verkauft werden.

Es ist wichtig, beim Kauf eines gebrauchten Thermomix sorgfältig zu prüfen, ob das Gerät einwandfrei funktioniert und ob alle Teile vorhanden und in gutem Zustand sind. Es ist auch ratsam, den Verkäufer nach dem Originalkaufbeleg zu fragen, um die Herkunft des Gerätes zu bestätigen und zu prüfen, ob noch eine Restgarantie besteht. Schließlich sollten Käufer auf seriösen Plattformen einkaufen und sich vor Betrug in Acht nehmen. Einige Websites und Online-Marktplätze bieten Käufern und Verkäufern Schutz, was die Transaktion sicherer macht.

Der Thermomix verbindet sich über WLAN mit dem Internet. Über Software-Updates versorgt Vorwerk das Gerät regelmäßig mit neuen Funktionen. So erhielt der aktuelle Thermomix TM6 durch Updates neue Modi (Aufwärmen und Eierkochen), neue Rezepte und die Möglichkeit, Videos zum besseren Verständnis der Rezeptschritte abzuspielen. Weiterhin kann der Mixtopf der TM6 mit einem Vorspülmodus ausgestattet werden, der die Reinigung nach dem Gebrauch erleichtert.

Geführtes Kochen und Rezepte mit dem Thermomix

Sie können den Thermomix natürlich als manuelle Küchenmaschine nutzen. Doch eine seiner einzigartigen Funktionen ist das geführte Kochen. Dabei handelt es sich um eine interaktive Funktion, die Sie Schritt für Schritt durch die Rezepte führt. Von den benötigten Zutaten bis hin zur genauen Garzeit und Temperatur wird alles auf dem integrierten Display des Gerätes angezeigt. Die Anzahl der offiziellen Rezepte, derzeit über 80.000, wird von geklonten Geräten kaum erreicht.

Cookidoo-Abo

Für dieses geführte Kochen benötigen Sie von Vorwerk ein Rezept-Abonnement namens Cookidoo. Dieses Abonnement bietet Zugriff auf Tausende von Rezepten, die speziell für den Thermomix entwickelt wurden. Mit Schritt-für-Schritt-Anleitung. Faktisch kommen Käufer eines TM6 um den Abschluss dieses Abonnements nicht herum. Man bekommt beim Kauf zwar eine kostenlose Testphase für Cookidoo, doch wenn diese abgelaufen ist, sind alle Rezepte weg und man kann auch nichts mehr speichern und auch keine Einkaufslisten mehr erstellen.

Cookidoo-Abo für den Thermomix TM6

Die Rezepte für das geführte Kochen können über das Cookidoo-Abo (50 Euro/Jahr) und WLAN direkt auf den Thermomix heruntergeladen werden. Man kann nach Kategorie, Zutaten, Kochzeit und vielen anderen Kriterien suchen, um das perfekte Rezept zu finden. Sobald Sie sich für ein Rezept entschieden haben, können Sie es auf Ihren Thermomix herunterladen und mit dem geführten Kochen beginnen.

Das Gerät zeigt dann jeden Schritt an, den Sie befolgen müssen, einschließlich der Zugabe von Zutaten, der Einstellung von Geschwindigkeit und Temperatur sowie der Kochzeit. Es ist auch möglich, eigene Rezepte zu erstellen und zu speichern, sodass Sie Ihre Lieblingsgerichte genau nach Ihren Wünschen zubereiten können. Mit dem Thermomix und dem Cookidoo-Abo haben Sie also eine Fülle von Kochmöglichkeiten direkt zur Hand.

Fertige Kombination aus Zutaten und Rezepten

Falls Sie sich nicht selbst die Zutaten für die jeweiligen Thermomix-Rezepte zusammensuchen wollen, ist HelloFresh eine spannende Hilfe. Denn bei HelloFresh gibt es Boxen mit Zutaten für spezifische Thermomix-Rezepte. Die Boxen mit den Zutaten und genauen Kochanleitungen gibt es für den Thermomix TM5 und TM6.

Schulungen/Kurse zum Thermomix

Obwohl das geführte Kochen und die intuitive Benutzeroberfläche dazu beitragen, die Lernkurve zu senken, kann es eine Herausforderung sein, alle Funktionen und Möglichkeiten ohne entsprechende Anleitung voll auszuschöpfen. Eine Schulung kann Ihnen helfen, das volle Potenzial des Gerätes zu erkennen und zu nutzen. Sie lernen, wie Sie die verschiedenen Funktionen effektiv einsetzen, um Zeit zu sparen und gleichzeitig leckere und gesunde Gerichte zuzubereiten.

Eine Schulung kann auch dazu beitragen, Fehler zu vermeiden, die die Leistung des Gerätes beeinträchtigen oder zu Beschädigungen führen können. Außerdem können Sie die zahlreichen Rezepte auf der Cookidoo-Plattform besser nutzen.

Sie werden lernen, die Rezepte an Ihre eigenen Vorlieben und diätetischen Anforderungen anzupassen. Kurz gesagt, eine Schulung kann Ihnen helfen, das Beste aus Ihrer Investition in den Thermomix herauszuholen und Ihre Kochkünste auf die nächste Stufe zu bringen.

Bei Udemy sind einige Kochkurse zu finden, die sich hervorragend auch mit dem Thermomix umsetzen lassen. Online-Kurse zum richtigen Kochen mit dem Thermomix finden Sie auch bei Edley.de.

Thermomix richtig reinigen

Die Reinigung des Thermomix ist relativ einfach und kann in wenigen Schritten durchgeführt werden. Im Folgenden sind einige bewährte Verfahren zur Reinigung des Gerätes aufgeführt:

Sofortiges Ausspülen: Nach jedem Gebrauch sollten Sie den Mixbehälter und das Zubehör sofort mit warmem Wasser ausspülen. Dadurch werden Rückstände entfernt, bevor sie eintrocknen und schwerer zu entfernen sind.

Spülmittel verwenden: Bei hartnäckigen Rückständen können Sie den Mixbehälter und das Zubehör mit Spülmittel und warmem Wasser gründlich reinigen. Vermeiden Sie jedoch Scheuerschwämme, um Kratzer zu vermeiden.

Reinigung des Mixbehälters: Der Mixbehälter kann in der Regel in der Spülmaschine gereinigt werden. Lesen Sie jedoch in der Bedienungsanleitung nach, ob dies für Ihr Modell zutrifft.

Reinigung des Messers: Seien Sie besonders vorsichtig beim Reinigen der scharfen Messer im Mixbehälter. Entfernen Sie die Klinge vorsichtig und spülen Sie sie unter fließendem Wasser ab, um Speisereste zu entfernen.

Verfärbungen entfernen: Wenn der Mixbehälter oder die Zubehörteile durch bestimmte Zutaten (Tomatensauce) verfärbt sind, können Sie diese Verfärbungen mit einer Paste aus Backpulver und Wasser entfernen. Lassen Sie die Paste einige Minuten einwirken und spülen Sie sie dann gründlich ab.

Trocknen lassen: Achten Sie darauf, dass alle Teile des Thermomix vollständig trocken sind, bevor Sie ihn wieder zusammenbauen oder verstauen. Feuchtigkeit kann zu unangenehmen Gerüchen und Schimmelbildung führen.

Durch regelmäßiges Reinigen halten Sie Ihren Thermomix sauber und hygienisch, was die Lebensdauer des Gerätes verlängert und optimale Kochergebnisse gewährleistet.

