Unsere 8 Lieblingsspiele im Game Pass 2023

Der Gamepass gehört zu Microsofts besten Argumenten im Kampf gegen Sonys Dominanz auf dem Konsolenmarkt. Und zwar so sehr, dass sich der Konkurrent aus Japan gezwungen sah, ein ganz ähnliches Modell einzuführen. Doch dank der zahlreichen Akquisition von Entwicklerstudios kann Microsoft inzwischen auf ein großes Portfolio an hochwertigen Spielen zugreifen, mit denen Sie den Game Pass füllen.

Doch angesichts der puren Anzahl an Spielen im Game Pass fällt es manchmal schwer, die wahren Schätze herauszufiltern. Denn neben den großen namhaften Titeln, die jeder Gamer kennt, enthält der Game Pass auch einige “hidden gems”, also hervorragende Titel, die nicht auf jedermanns Radar sind.

Game Pass Ultimate: 70 % günstiger mit diesem Trick

Und da Gaming ohnehin eine sehr subjektive Erfahrung ist, wollen wir uns gar nicht anmaßen, ein Ranking der “besten” Spiele zu erstellen. Stattdessen haben wir in der PC-Welt-Redaktion herumgefragt, um eine Liste unserer persönlichen Lieblingsspiele zu erstellen. Garantiert subjektiv, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, aber hoffentlich mit dem einen oder anderen Geheimtipp. Eingeschlossen sind alle Titel, die derzeit im Game Pass Ultimate verfügbar sind.

Microsoft Xbox Series X 1TB

Psychonauts 2

Double Fine Productions / Xbox Game Studios

Psychonauts 2 ist ein Action-Adventure-Spiel und der Nachfolger des Kulklassikers Psychonauts aus dem Jahr 2005. Die humorvolle Geschichte und grandiosen Charaktere ziehen den Spieler sofort und in ihren Bann und das außergewöhnliche Spielprinzip, das aus einer Mischung aus Rätseln, Action und auch Platformer-Elementen besteht, macht einfach höllisch Spaß.

Psychonauts 2 im Xbox Store

Psychonauts 2 bei Steam

Forza Horizon 5

Playground Games

Zugegeben, Forza Horizon 5 ist ganz sicher kein Geheimtipp, sondern ganz oben auf dem Radar der Rennfans. Und das aus gutem Grund, denn das Open-World-Rennspiel, das sich vor allem an Casual-Spieler richtet, macht vieles richtig.

Die in Mexiko angesiedelte Open-World ist eine Augenweide und steckt voller Aktivitäten, dazu kommt ein riesiger Fuhrpark aus mehreren hundert Autos. Auch die technische Umsetzung auf PC und Konsole ist beeindruckend. Es macht einfach Spaß, in einem unbezahlbaren Luxusauto durch die mexikanische Wüste oder verwundene Berglandschaften zu fahren.

Forza Horizon 5 im Xbox Store

Forza Horizon 5 bei Steam

Chained Echoes

Deck13, WhisperGames

JRPG made in Germany? Klingt nach einer ungewöhnlichen Kombination, funktioniert im Falle von Chained Echoes aber ausgezeichnet. Dieses rundenbasierte Pixel-Meisterwerk bietet eine packende Geschichte voller Wendungen, anspruchsvolle Kämpfe, eine wunderschöne Spielwelt im 16-Bit-Look und einfach ein rundum gelungenes Spielerlebnis.

Chained Echoes ist von japanischen Rollenspielen der 90er Jahre inspiriert und wurde von einem einzelnen Entwickler erschaffen.

Chained Echoes im Xbox Store

Chained Echoes bei Steam

Persona 5 Royal

Atlus, P Studio

Ganz im Gegensatz zu Chained Echoes ist Persona 5 ein JRPG made in Japan. Und da hören die Unterschiede nicht auf, denn während ersteres auf einen Pixellook und Nostalgiefaktor setzt, ähnelt Persona 5 eher einem spielbaren Anime, dessen überragende Story über eine einzigartige Optik und hochwertige Cutscenes erzählt wird.

Gleichzeitig bietet das Gameplay, das ebenfalls auf rundenbasierte Kämpfe setzt, viel Abwechslung und Tiefe. Lassen Sie sich in die Welt der Phantomdiebe entführen. Die Royal-Edition, die im Game Pass enthalten ist, enthält nicht nur zusätzliche Quests und Monster, sondern auch eine ganz neue Nebenfigur, die eine wichtige Rolle in der erweiterten Geschichte spielt.

Persona 5 Royal im Xbox Store

Persona 5 Royal bei Steam

Ori and the Blind Forest

Moon Studios

Ori and the Blind Forest ist ein Metroidvania-Spiel, das 2015 für Xbox One und Windows veröffentlicht wurde. In dieser emotionalen Achterbahn spielen Sie Ori, einen Schutzgeist des Waldes, der durch einen Sturm von seiner Heimat und Familie getrennt wurde. Um zurückzukehren, bleibt nur der lange und beschwerliche Weg durch den Wald Nibel, währenddessen Sie abwechslungsreiche Gegner und interessante Verbündete kennenlernen.

Ori and the Blind Forest gilt als Meilenstein des Metroidvania-Genres und hat diesem sogar zu einem kleinen Comeback verholfen. Ori erzählt seine Geschichte wunderschön, auch dank des fantastischen Grafikstils. Dazu kommen abwechslungsreiche Rätsel, ein spaßiges Movement-Set und ein umfangreiches Skillsystem, dank dessen Ihr am Anfang recht schwacher Ori schnell an Stärke gewinnt.

Ori and the Blind Forest im Xbox Store

Ori and the Blind Forest bei Steam

Monster Hunter Rise

Capcom

In dieser Iteration der beliebten Monster Hunter-Serie müssen Sie mal wieder als mutiger Jäger gegen riesige und furchterregende Kreaturen kämpfen, die als “Monster” bekannt sind. Denn diese bedrohen das idyllische Dorf Kamura, weshalb es Ihre Aufgabe ist, loszuziehen und dem Rätsel der Monster-Invasion auf den Grund zu gehen.

Ihre Hauptaufgabe ist es, das zahlreiche Arsenal an Waffen und Ausrüstungsgegenständen zu nutzen, um die riesigen Bestien zu erlegen. Eine fantastische Welt voller eindrucksvoller Kreaturen wartet auf Sie.

Die Monster-Hunter-Reihe ist in Asien legendär und hat auch in Europa viele Fans, hatte aufgrund des schweren Einstiegs aber einen schweren Stand. Monster Hunter Rise knüpft da an und versucht, das Abenteuer so zugänglich wie möglich zu machen. Und das gelingt auch ziemlich gut, weshalb wir eine Karriere als Monsterjäger nur empfehlen können.

Monster Hunter Rise im Xbox Store

Monster Hunter Rise bei Steam

Dead Cells

Motion Twin

Der wieder erwachte Hype um Roguelikes und Roguelites hat in den vergangenen Jahren viele hervorragende Spiele hervorgebracht. Und das Beste davon (im Game Pass, vielleicht sogar generell) ist nach Meinung unserer Redakteure Dead Cells.

Kaum ein Titel ist so gut darin, einen süchtig machenden Sog zu erzeugen, bei dem der Satz “nur noch ein Run” den Untergang des eigenen Schlafrhythmus bedeutet. Mit jedem neuen Versuch (die letztlich alle im Tod enden) wird ihr Charakter etwas stärker, schalten Sie eine neue Waffe frei, entdecken Sie eine neue Fähigkeit – um es im nächsten Run wieder etwas weiter zu schaffen.

So kämpfen Sie sich durch das sich ständig wandelnde Gefängnis, in der Hoffnung, irgendwann die Freiheit zu erlangen.

Dead Cells im Xbox Store

Dead Cells bei Steam

Fallout 3

Bethesda Softworks

Im Game Pass stehen mehrere Fallout-Spiele zur Auswahl, und obwohl Fallout 4 der neueste und Fallout: New Vegas der berühmteste Teil ist, ist dies nun mal eine Liste der persönlichen Favoriten.

Und diesen Favoritenstatus hat sich Fallout 3 redlich verdient: Das Rollenspiel, bei dem die Hauptfigur nach langen Jahren in einem unterirdischen Bunker in eine radioaktiv verseuchte Welt zurückkehrt, überzeugt ganz nach Bethesda-Manier durch die grenzenlose Freiheit des Spielers.

Gehen Sie, wohin Sie wollen, erkunden Sie die Welt ganz nach Belieben. Der Turm in der Distanz sieht interessant aus? Dann los. Die Hauptgeschichte in Fallout 3 ist zwar nicht besonders lang, aber gut erzählt und am Ende ist es ohnehin die Spielwelt und die vielen kleinen Geschichten, die Sie über zahlreiche Stunden an den Bildschirm fesseln.

Fallout 3 im Xbox Store

Fallout 3 bei Steam