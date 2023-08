Kai Pflaume, Joko Winterscheidt & Co: Warum Promis plötzliches dieses Armband tragen

Whoop 4.0 bringt frischen Wind in die Welt der Fitness-Tracker: Das Wearable verspricht besonders umfangreiche Gesundheits-Überwachung, hat aber keinen Monitor an Bord und trägt nicht mal ein Preisschild. Statt hohe Anschaffungskosten zu stemmen, bucht man das Gadget nämlich im Abo.

Wir haben uns die Stärken und Schwächen von Whoop 4.0 genauer angesehen und erklären, warum aktuell so viele Promis darauf abfahren: von Kai Pflaume über Michael Phelps bis hin zu Joko Winterscheid.

Was ist Whoop überhaupt?

Whoop heißt eigentlich die Firma, die hinter dem gleichnamigen Fitness-Tracker steckt. Der Hersteller aus Boston konzentriert sich ganz auf smarte Kleidung und intelligente Wearables, der Whoop ist aktuell in Version 4.0 zu haben.

Für den kleinen Begleiter hat das Unternehmen auch schon so manche smarte Kleidung entwickelt, die den Whoop in sogenannten Pods unsichtbar aufnimmt. Sensoren, die in solche Klamotten eingewoben sind, unterstützen die Analyse und Auswertung von Workout- und Erholungsphasen dann zusätzlich. So muss man das Gadget gar nicht unbedingt am Arm tragen: Das Wearable lässt sich in Leggings, Unterwäsche oder Sporthosen verstecken.

Fitness-Tracker-Bestseller bei Amazon

Das insgesamt ziemlich dezente Auftreten des Trackers ist auch seinem Gewicht geschuldet, mit gerade mal 28 Gramm macht sich der Whoop am Handgelenk bemerkbar – oder eben auch nicht. Beim Tragen vergisst man nämlich schnell, dass man das Wearable überhaupt dabei hat.

Viele aktuelle Smartwatches und auch manche klassische Fitness-Tracker tun sich mit solcher Dezent ja nach wie vor schwer: Kräftige Akku-Packs und HD-Displays machen Abstriche beim Produktgewicht schwierig. Der Whoop verzichtet aber auf beides: Ein Display sucht man bei dem Gerät vergeblich, das lässt auch das Gewicht des verbauten Akkus mächtig schrumpfen.

Die besten Fitness-Tracker im Test

Was den Whoop so besonders macht

Der Whoop ist so gestaltet, dass man ihn 24 Stunden am Tag tragen kann – und soll. Das Gerät sammelt dann unentwegt Daten zu persönlichen Trainings, zur Kardiologie oder der körperlichen Regeneration. Gewicht und Tragekomfort haben wir ja schon erwähnt, man muss es aber eigentlich noch einmal unterstreichen: Der Whoop ist derart unauffällig, dass man ab und zu hinsehen muss, um sicherzugehen, dass man ihn überhaupt dabei hat.

Ohne Display und ohne jede Taste braucht man sich beim Tragen aber auch gar nicht damit zu beschäftigen, eine aktive Bedienung ist vom Hersteller gar nicht vorgesehen. Die einzige mögliche Interaktion zwischen Wearable und Nutzer stellt ein lautloser Vibrationswecker dar, der Träger morgens sanft aus dem Schlaf holen kann. Der Rest läuft komplett übers Smartphone beziehungsweise die ziemlich clevere Whoop-App ab.

Mit integrierten Fotodioden und LEDs liest der Whoop Körperdaten wie Temperatur, Herzfrequenz, Trainings-Belastungen oder auch den Blutsauerstoff aus. Weil bei der Analyse der Daten auch besonderes Augenmerk auf die Veränderlichkeit der Werte gelegt wird (etwa beim Wechsel zwischen Sport und Ruhephasen), ermöglicht das System außergewöhnlich tiefe Analysen von Körperfunktionen.

Per App gibt es dann wissenschaftlich orientierte Ratschläge, wie man Erholungszeiten optimieren oder den persönlichen Stresslevel senken kann. Dazu gehört auch eine Schlafanalyse mitsamt Schlafphasenwecker.

Den aktuellen Hype um den neuen Fitness-Tracker kann man dabei nicht nur auf solide Technik und das für solche Gadgets ziemlich untypische Abo-Modell zurückführen. Dass gerade auch viele Promis zu dem wissenschaftlich fundierten Wearable greifen, liegt auch daran, dass es sich nicht nur auf Sport und Höchstleistung konzentriert – sondern auch auf Wohlbefinden und Regeneration.

Das Konzept persönlicher Gesundheit und Fitness geht Whoop ganzheitlicher an als die Konkurrenz, indem es sich eben auch auf die seiner Nutzer fokussiert. Träger wie Sebastian Kienle oder LeBron James wollen sich gar nicht aktiv mit dem Gadget beschäftigen, Live-Auswertungen ihres Workouts abfragen oder im Freundeskreis mit einer klobigen Watch am Handgelenk protzen.

Whoop

Bei Whoop stehen wissenschaftliche Daten, deren Auswertungen und eine effektive Regeneration mit möglichst großem Wohlbefinden im Vordergrund. Die Technik, also der Sensor selbst, sollen dabei eher in den Hintergrund treten.

Die besten Smartwatches im Test

Das kann die Whoop-App

Von dem, was Whopp eigentlich alles kann, bekommt man beim Tragen wenig mit: Ohne Display könnte man Werte, Benachrichtigungen oder Infos ja auch gar nicht ablesen. Analysen, Daten und Hinweise gibt’s stattdessen in der App. Dort finden wir auch Tagebuch-Funktionen etwa für eingenommene Medikamente und für soziale oder sportliche Ereignisse. Auch Coaching-Protokolle sind da zu finden: Die erteilen individuelle Ratschläge auf Basis der Auswertung von gesammelten Gesundheitsdaten.

Fitness-Tracker-Bestseller bei Amazon

Die Kernfunktionen von Whoop:

Rund um die Uhr: Gesundheits- und Fitness-Messungen

Daran angelehntes Gesundheits-Tagebuch, das dabei helfen soll, tägliches Verhalten und eigene Gewohnheiten gesundheitsverträglicher zu gestalten

Analyse von Schlafqualität und Schlafzyklen mit Empfehlungen und Interpretationen zum persönlichen Schlafbedürfnis

Stress-Level werden in Echtzeit gemessen: Anhand von Herzratenvariabilität und Puls. Mit Tipps und Ratschlägen (etwa Atemübungen) sollen Nutzer damit gezielt Stress abbauen können

Protokolliert den täglichen Erholungsfaktor mit Werten zwischen 0 und 100

Zyklus-Tracking

Trainings-Analyse: Whoop verrät, wann man noch Kapazitäten für intensiveres Training hat und wann man besser Ruhepausen einlegen sollte. Mit diesem Intensitäts-Coaching und mithilfe der gemessenen Erholungswerte kann man das persönliche Training verbessern

Warnungen bei Abweichungen: Wenn Werte wie Puls, Hauttemperatur oder Blutsauerstoff von der persönlichen Norm abweichen, dann meldet sich Whoop mit einer Warnung.

Analyse von Erholungswerten: Whoop unterstützt dabei, Techniken und Verhalten anzuwenden, die Regenerationsphasen optimieren

Optionales Pro-Abo mit Gratis-Artikeln und Produkt-Rabatt (zusätzlich 12 €/Monat)

Technische Merkmale des Wearables:

Wasserdicht bis 10 Meter (2 Stunden)

Messung von Hauttemperatur, Blutsauerstoff, und Puls

Tracking und Coaching für: Schlaf, Stress, Sport, Erholung

Hohe Genauigkeit von Messergebnissen

5 Tage Betrieb mit einer Akku-Ladung (lädt drahtlos in knapp 3 Stunden)

Induktive Akku-Packs zum Aufstecken ermöglichen Aufladen während des Tragens

Lebenszeit des Speichers mit leerem Akku: Circa zwei Wochen

Wiegt knapp 28 Gramm

Kompatibel mit Drittanbieter Apps wie Strava, Run Keeper oder Peloton

Bluetooth Low-Energy (BLE)

Verschiedene Smart Wear verfügbar

Das kostet Whoop

Nicht nur bei der Technik gehen die Entwickler von Whoop einen Sonderweg, auch bei der Bepreisung gelten andere Regeln. Das Gadget selbst kostet nämlich erstmal gar nichts, das Wearable kann man aktuell auch nur beim Hersteller ordern. Das macht den Fitness-Tracker aber leider noch nicht zum Schnäppchen, ganz im Gegenteil: Im Abo-Modell können sich die Gebühren durchaus zu einer stattlichen Summe läppern – gerade für einen Fitness-Tracker.

So viel kostet das Abo bei Whoop:

Bei monatlicher Abrechnung: 360 Euro pro Jahr (30 Euro pro Monat)

Bei jährlicher Abrechnung: 246 Euro pro Jahr (22 Euro pro Monat)

Bei Abrechnung alle 2 Jahre: 222 Euro pro Jahr (18,50 Euro pro Monat, 444 Euro gesamt)

Tipp: Aktuell gibt es den ersten Mitgliedsmonat bei Whoop geschenkt. (Im kostenlosen Testzeitraum erhält man aber erst einmal nur einen gebrauchten Whoop 4.0)

Pro und Contra: Beide Seiten von Whoop 4.0

Wer mit dem neuen Fitness-Tracker liebäugelt, sollte die Vor- und Nachteile des Gadgets miteinander abwägen. Gerade bei den günstigeren Abo-Modellen geht man ja langfristige Verpflichtungen ein und aller coolen Features zum Trotz, ist das Wearable nicht jedermanns Sache.

Pro:

Tiefgehende und wissenschaftliche Analyse von Gesundheitsdaten

Fokus auf Erholung und Wohlbefinden

Persönliches Coaching auf Basis dieser Werte

Raffinierte App

Maximaler Tragekomfort: Rund 28 Gramm schwer, nur 1 cm Gehäusehöhe

Im Alltag fällt das Gadget deswegen nicht negativ auf, wenn es überhaupt auffällt

Passive Nutzung beim Tragen

Verschiedene Designs der Armbänder

Gute Wasserdichtigkeit

Kein hoher Einstiegspreis

Diverse Smart-Wear (extra für Whoop) vom gleichen Hersteller

Kabelloses Laden

Laden auch während des Tragens

Schlaftracking mit Schlafphasenwecker

Automatische Trainingserkennung

Contra: