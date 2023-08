Welches Samsung Galaxy-Handy soll ich kaufen? Die große Kaufberatung

Samsung Galaxy M53 5G

Display: 6,7 Zoll OLED (2408×1080, 120 Hz)

Geeignet für: Alle, die auf ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis achten, dabei aber besonderen Wert auf lange Laufzeiten und große Displays legen. Mit 5G ist das Modell zukunftstauglich und dank zusätzlichem Hybrid-Slot (wahlweise für zweite SIM oder microSD) zeigt sich das Mittelklasse-Handy durchaus flexibel.

Die M-Serie ist eine Mittelklasse-Linie, die auf einen besonders kräftigen Akku und ein ziemlich großes Display setzt: 6,7 Zoll misst die Diagonale des M53 5G, der Akku bringt es auf 5.000 mAh. Im regulären Einsatz hält das Gerät damit zwei Tage durch, das kann sich auf Reisen schnell auszahlen.

Mit dem MediaTek Dimensity 900 werkelt im Innern ein etwas leistungsfähigerer Chip als beim Galaxy A53, allzu große Sprünge darf man sich davon trotzdem nicht erwarten, in der gleichen Preisklasse gibt es schnelle Handys – die sind aber nicht so ausdauernd oder so schön groß wie das M53. Das Handy bringt 128 GB Gerätespeicher mit und lässt sich per microSD noch einmal um bis zu TB erweitern. So hat man Platz für jede Menge Medien wie Videos oder Fotos. Solchen Stauraum kann man hier auch brauchen, das M53 macht mit seiner 108-MP-Kamera nämlich ordentliche Bilder.