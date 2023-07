E-Mountainbike mit knapp 50 Prozent Rabatt ab Sonntag bei Aldi

Discounter Aldi hat in dieser Woche wieder einige E-Bike-Schnäppchen im Angebot. Am kommenden Sonntag, dem 23. Juli 2023, wird das Sortiment noch weiter aufgestockt. So können Kunden im Aldi-Online-Shop beim Kauf des E-Mountainbike Graveler von Hersteller Prophete ganze 47 Prozent sparen. Das E-Mountainbike mit 29-Zoll und 9 Gängen kostet anstatt der UVP in Höhe von 1.899,95 Euro nur 999 Euro. Käufer sparen beim Kauf also mehr als 900 Euro.

E-Mountainbike für 999 Euro bei Aldi (statt 1.900 Euro UVP)

120 Kilometer Reichweite

Das E-Mountainbike verfügt über einen AEG EasyDrive+ Heckmotor und hydraulische Scheibenbremsen. Die Rahmenhöhe beträgt 48 Zentimeter. Der Akku hat eine Kapazität von 10,4 Ah und 499 Wh. Je nach Fahrweise kommt er auf eine Reichweite von bis zu 120 Kilometern. Der Akku hält laut Hersteller bis zu 500 Ladezyklen aus.

9-Gang-Schaltung und Federgabel

Zur weiteren Ausstattung des E-Mountainbikes von Prophete gehören eine Shimano-Alivio-9-Gang-Kettenschaltung und eine einstellbare Federgabel von Suntour. Ebenfalls an Bord sind ein Sattel aus Memory-Schaum und Alu-Hohlkammer-Felgen. Das zulässige Gesamtgewicht beträgt 150 Kilogramm. Die Schiebehilfe funktioniert bis 6 km/h und die Unterstützung beim Fahren bis 25 km/h. Das E-Bike verfügt außerdem über ein Easy-Control-Display mit dem sich die Motor-Unterstützung einstellen lässt.

Versandkosten und Gratis-Retoure

Das E-Mountainbike wird vormontiert geliefert. Bei der Bestellung im Aldi-Onlineshop werden pauschal 5,95 Euro Versandkosten fällig. Da das E-Bike von einer Spedition geliefert werden muss, fallen hier zusätzlich noch einmal 39,95 Euro an. Die Lieferung erfolgt bis zur Bordsteinkante. Eine kostenlose Retoure ist innerhalb von 90 Tagen nach der Bestellung möglich.