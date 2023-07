Spotify erhöht Preise in Österreich – kostet das Abo auch in Deutschland bald mehr?

Mit einem Abo des Musikstreamingdienstes Spotify lassen sich Millionen Songs auf das Smartphone oder an Bluetooth-Lautsprecher streamen. Die Preise für das Premium-Abo von Spotify liegen hierzulande bei 9,99 Euro pro Monat. Doch es könnte schon bald eine Preiserhöhung drohen. Darauf deuten Preiserhöhungen in unserem Nachbarland Österreich hin.

Ein Euro mehr

Die Kunden werden dort aktuell darüber informiert, dass der Preis für Spotify Premium im Tarif für Einzelpersonen von 9,99 Euro auf 10,99 Euro pro Monat ansteigen werde. Wer ein neues Abo abschließt, zahlt sofort den neuen Preis. Wer sein Abo hingegen schon länger nutzt, hat noch bis zum 30. September 2023 Zeit, um den neuen Preisen zuzustimmen. Alternativ bleibt nur eine Beendigung des Abos als Ausweg.

Sie können Spotify zwar auch gratis nutzen, doch dann müssen Sie diverse Einschränkungen akzeptieren.

Überfällige Preiserhöhung

Auch die übrigen Abo-Modelle werden in Österreich um einen Euro teurer: Der Duo-Tarif kostet demnach künftig 13,99 Euro, das Family-Abo steigt auf 16,99 Euro und selbst der Studenten-Tarif kostet künftig 5,99 Euro.

Schon im letzten Jahr deutete die Führung von Spotify an, dass eine Preiserhöhung in vielen Ländern dringend nötig sei. Auch in Österreich begründet der Betreiber die Preiserhöhung damit, dass man Fans, der Industrie und den Musikern weiterhin eine attraktive Plattform bieten wolle. Eine Preiserhöhung sei dafür zwingend nötig.

Bald auch in Deutschland teurer?

Es ist denkbar, dass Spotify auch in Deutschland seine Preise anheben möchte. Es dürfte wohl nur noch wenige Wochen oder Monate dauern, bis auch hierzulande ein Euro pro Monat mehr gefordert wird. Wer sich nach Alternativen umschauen möchte, sollte sich unseren Ratgeber Die besten Musik-Streaming-Dienste im Test näher anschauen. Preislich gibt es jedoch kaum wirkliche Alternativen zu Spotify, Apple Music und Co.

