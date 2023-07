LinuxWelt 5/2023 am Kiosk: Mehr Power für Ihr Linux

Linux im Allgemeinen gilt nicht als „einfach“. Die Open-Source-typische Fragmentierung in zahlreiche Distributionen, Desktops und in funktionsähnliche Software und Fork-Abspaltungen macht den Durchblick und Überblick unbequem. Auf der Gegenseite stehen aber grandiose Eigenschaften, Funktionen und Tools, die jeden Nutzer überzeugen bis begeistern. Der Heftschwerpunkt „Linux-Power“ versammelt mächtige Linux-Eigenschaften und erklärt sie knapp, aber ausreichend, um diese im Linux-Alltag produktiv nutzen zu können.

Eine Auswahl der Themen in der neuen LinuxWelt:

Grundlagen

Im Heft und auf DVD. Specials & Highlights: Neben einer Menge Linux-Power erwarten Sie Desktoptuning und Praxisratgeber

Die Heft-DVD. Alle DVD-Inhalte im Überblick

Distributionen auf Heft-DVD. Kurzvorstellungen: Debian, Open Suse Leap, MX Linux & Alma Linux

Linux-News. News und Trends rund um Linux, Open Source und IT-Sicherheit

Was ist Ubuntu Pro? Nachhaltig: So erhalten Sie zehn Jahre Support für aktuelle Ubuntu-LTS-Installationen

Die perfekte Kontrolle. Statt Setacl im Terminal: Ein grafisches Tool vereinfacht die Kontrolle der ACL-Dateirechte

Special I – Power-Befehle

Native Linux-Power. Mobilität, Fernzugriff, Reparatur, Datenschutz: Das kann jedes Linux

Linux-Service-Power. Live, Server, VM: Linux-Dienste eröffnen neue Möglichkeiten

Linux-Terminal-Power. Diese 12 Terminalbefehle machen den Linux-Alltag sofort produktiver

Special II – der beste Desktop

Wahlpflicht Linux-Desktop. Überblick & Vorauswahl: Diese 16 Desktops haben universelle oder spezialisierte Relevanz

Gnome: Der Innovative. Einfach, aber eigenwillig: Gnome fördert die pragmatische, funktionale Softwarenutzung

KDE: Der Minutiöse. Detaillierte Anpassung, exzellente Komponenten: KDE ist ein Desktop für anspruchsvolle Perfektionisten

Cinnamon: Der Klassische. Klassisch & flexibel: Cinnamon ist dezent und anpassungsfreudig

XFCE: Der Fehlerlose. Der Allzweckdesktop: XFCE ist konservativ, schlank und intuitiv

Mate: Der Alternative. Zwischen XFCE & Cinnamon: Mate bietet in dieser Liga einige Extras

LXDE: Der Kleine. Die beste Wahl für ältere Hardware

Distributionen und Software

Linux Mint 21.2. Was ist neu? Linux Mint „Victoria" aktualisiert seine Systembasis, vereinfacht Optikeinstellungen und beschleunigt den Dateimanager

Mischdistribution Blend-OS. Experimenteller Trendsetter: Blend-OS ermöglicht Software aus DEB-, RPM-, Arch- und Android-Quellen

Android auf dem Raspberry. Lineage-OS: Das Android-System für den Raspberry integriert auch den Google Play Store

Retro- & Konsolenspiele. Spezialdistribution: Batocera emuliert praktische jede Spielkonsole der letzten 40 Jahre

Textsuche mit Recoll. Inhaltssuche: Das indexbasierte Recoll durchsucht Office-, PDF-, HTML- und Textdateien

Neues Digikam 8. Runderneuerte Fotoverwaltung: Digikam verbessert die Texterkennung und Metadaten-Bearbeitung

Neue Software. 12 neue Versionen: u .a. mit Kdevelop, Keepass XC, Pandoc, Qalculate und Tube Converter

System & Netzwerk

Grafikspeicher als Ramdisk. Alles über schnelle Zwischenspeicher: So nutzen Sie ungenutzten RAM- und VRAM-Speicher der Grafikkarte als Ramdisk

Virtualisierung mit KVM. Nativer Virtualisierer im Kernel: Die Kernel-based Virtual Machine ist schnell, braucht aber mehr Handgriffe als Virtualbox & Co.

SSD überprüfen. Auch neue Datenträger können fehlerhaft sein: So prüfen Sie SSDs und sichern sich Ersatz innerhalb der Garantiezeit

Programmierung mit Lazarus. Kleine grafische Tools selbst bauen: Warum sich altes Lazarus (Pascal) dafür besonders gut eignet

Nushell statt Bash? Shell mit Powershell-Konzept: Der innovative Kommandointerpreter hat Zukunft auf allen Systemen

Netzwerk-Monitor Ntop-NG. Werkzeug für Admins: Ntop-NG überwacht das gesamte Netzwerk

Datenabgleich mit Seafile. Flotter als Samba & Nextcloud! Nur die Einrichtung ist anspruchsvoller

Praxis

Die eigene Cloud. Gruppen, Kontakte, Termine: Diese Einrichtungstipps brauchen Sie

Kurzbefehle fürs Terminal. Schneller im Terminal: Diese Abkürzungen nützen auf jedem System

Konsolentipps. Papierkorb fürs Terminal, Jobsteuerung je nach Systemlast

Hardwaretipps. So verbessern Sie den Systemsound und retten alte Disketten

Softwaretipps. Neue Tipps: Im Fokus stehen Präsentationen, Video-Optimierung und lästige Cookiebestätigungen

Desktoptipps. Gnome, KDE, Cinnamon & XFCE: So reparieren Sie Tastenausfälle unter Cinnamon u. v. a.

Das finden Sie auf der Heft-DVD:

Debian 12 „Bookworm“ (64 Bit). Netinstaller mit Desktop- und Software-Auswahl

Open Suse Leap 15.5 (64 Bit). Desktopsystem mit KDE (u. a.) und Standarddateisystem BTRFS

MX Linux 23 (64 Bit). Spezialist für ältere Hardware und angepasste Livesysteme

Alma Linux 9.2 (64 Bit). Konservativer Red-Hat-Klon für den Server- und Desktopeinsatz

Linux Mint 21.2 (64 Bit). Neueste Mint-Version mit Cinnamon-Desktop 5.8

