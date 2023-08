Honor 90 im Test: Ein durchschnittliches Mittelklasse-Handy mit tollem Display

Auf einen Blick Unsere Wertung Pro Toller Bildschirm

Solide Hauptkamera

Viel Speicherplatz

Gute Akkulaufzeit Kontra Billige, plastikartige Haptik

Kein kabelloses Laden

Nur zwei Android-Updates versprochen Fazit Das beste Merkmal des Honor 90 ist sein vierfach gekrümmter Bildschirm mit Top-Spezifikationen und zusätzliche Maßnahmen zur Schonung und Entlastung der Augen. Der Rest des Pakets ist nur durchschnittlich, sodass man anderswo ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis finden kann.

Preis beim Test

Unavailable in the US

Früher, als Honor noch eine Tochtergesellschaft von Huawei war, glänzte die Marke immer mit ihren günstigen Flaggschiff-Smartphones, die hochwertige Funktionen ohne einen hohen Preis boten. Nun ist Honor unabhängig und hat begonnen, sich mit Modellen wie dem Magic 5 Pro und dem faltbaren Magic V einen eigenen Platz unter den Flaggschiffen zu erobern. Mit dem Honor 90 bleibt das Unternehmen seinen Stärken treu.

Das Honor 90 beeindruckt mit schlankem Design und einem beeindruckenden Display. Auch die leistungsfähige Hauptkamera ist für Instagram würdig. Einziges Manko ist das etwas unangenehme, plastikartige Design und es fehlen Extras wie kabelloses Laden oder Wasserdichtigkeit, aber insgesamt bietet das Smartphone ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Design & Verarbeitung

Schlank und leicht

An der Rückseite des Diamond Silver-Modells fühlt sich das Plastik billig an

Kein Wasserschutz oder gehärtetes Glas

Das Honor 90 ist trotz seines großen Displays schlank und elegant. Die abgerundeten Kanten machen es angenehm in der Handhabung und es ist perfekt für diejenigen geeignet, die kein klobiges Smartphone in ihrer Tasche haben möchten.

Leider wird all das beim Diamond-Silver-Modell des Smartphones mit einer wirklich schrecklichen Textur aus Kunststoff beeinträchtigt. Es ist eine der schlimmsten Oberflächen, die ich seit Jahren bei einem Smartphone gesehen habe.

Die Diamond-Silver-Version ist verpackt in einem schrecklich strukturierten Plastik.

Dominic Preston / Foundry

Der untere Teil der Rückseite ist mit einem Effekt versehen, der sich anfühlt, als wären Blasen unter einem Displayschutz gefangen. Tatsächlich war mein erster Instinkt, zu versuchen, die vermeintliche Schutzfolie abzuziehen, bis mir klar wurde, dass es ein wesentlicher Teil des Smartphones darstellt.

Ich nehme an, das verleiht dem Handy etwas mehr Grip, aber das reicht nicht aus, um es rutschfest zu machen, wenn es auf einer flachen Oberfläche liegt.

Das Honor 90 ist schlank und elegant, trotz seines großen Displays.

Es ist erwähnenswert, dass das Diamond Silver Modell die einzige Version mit dieser unangenehmen Oberfläche ist. Die Modelle Emerald Green und Peacock Blue haben laut Honor eine “mattierte” Textur, während das Midnight Black “glänzend” ist. Entscheiden Sie selbst, was Ihnen am besten gefällt.

Dominic Preston / Foundry

Ein großes Fragezeichen steht noch in Bezug auf die Haltbarkeit. Während die Kunststoffrückseite wahrscheinlich ziemlich bruchsicher ist, scheint Honor kein gehärtetes Gorilla Glass für das Display zu verwenden und bewirbt auch keine besondere Wasserbeständigkeit für das Gerät. Daher könnte es etwas weniger robust sein als einige andere Optionen.

Das Display ist der Hauptgrund, den Kauf des Honor 90 ernsthaft in Betracht zu ziehen.

Bildschirm und Lautsprecher

6,7-Zoll-120-Hz-OLED-Panel

Branchenführende Augen-schonende Technologie

Durchschnittliche Lautsprecher

Das Display ist der Hauptgrund, warum Sie das Honor 90 ernsthaft in Betracht ziehen sollten.

Dominic Preston / Foundry

Dieses große, auf allen vier Seiten gebogene AMOLED-Panel mit einer Bildwiederholrate von 120 Hz ist nahezu auf Flaggschiff-Niveau. Das Einzige, was wirklich fehlt, ist die Unterstützung für die LTPO-Technologie, um die Bildwiederholrate variabel zu gestalten. Stattdessen kann sie nur zwischen 60, 90 und 120 Hz wechseln.

Es ist gestochen scharf mit einer hohen Auflösung von 2644×1200 und hell genug, um es bei fast allen Lichtverhältnissen zu nutzen.

Dieses große, gebogene AMOLED-Panel mit einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz entspricht fast dem Flaggschiff-Standard.

Weiterhin betont Honor bei seinem Display seine besonderen Bemühungen um die Augengesundheit. Neben der branchenüblichen Option, die blaue Lichtemission abends zu reduzieren, hat das Unternehmen eine dynamische Abdunkelung und andere Technologien verwendet, die laut Honor die Augenbelastung reduzieren und Ihren Schlaf verbessern sollen.

Dominic Preston / Foundry

Es ist schwierig, die tatsächliche Wirksamkeit all dessen nach nur einer Woche Benutzung zu beurteilen. Dennoch verdient jeder Versuch, die Auswirkungen stundenlanger Bildschirmzeit zu reduzieren, Anerkennung, und hier ist Honor führend.

Was den Klang betrifft, gibt es keinen Kopfhöreranschluss, und die dualen Lautsprecher des Telefons sind ziemlich durchschnittlich. Sie reichen für gelegentliche Youtube-Videos oder etwas Musik aus, wenn Sie keine externe Box haben, aber es gibt hier nichts, was das Gerät von seinen Konkurrenten abhebt.

Spezifikationen & Leistung

Snapdragon 7 Gen 1 Chipsatz

Bis zu 12 GB RAM

Bis zu 512 GB Speicher

Das Honor 90 wird vom Snapdragon “7 Gen 1” angetrieben, einem Mittelklasse-Chipsatz von Qualcomm, der gut zum Preis von Honor passt.

Dominic Preston / Foundry

Technisch gesehen handelt es sich hierbei um eine “Accelerated Edition” des “7 Gen 1”, was jedoch nur eine leichte Übertaktung von 2,4 GHz auf 2,5 GHz im Hauptkern des Chips bedeutet.

Wie dem auch sei, das Ergebnis ist eine Leistung, die mit ähnlich teuren Handys vergleichbar ist, abgesehen vom ungewöhnlich leistungsstarken Google Pixel 7a mit seinem Tensor G2-Chip aus der Flaggschiff-Serie.

Es hilft, dass das Telefon mit 8 GB RAM und 256 GB Speicher beginnt und bis zu 12 GB RAM und 512 GB Speicherplatz bietet (wobei die Verfügbarkeit je nach Markt variieren kann).

Die Konnektivität umfasst alle üblichen Verdächtigen, mit 5G und den meisten aktuellen Bluetooth-, Wi-Fi- und NFC-Standards.

Kameras

Beeindruckende Hauptkamera

Eingeschränkte Leistung bei schwachem Licht

Gute Ultraweitwinkel-Kamera

Das Honor 90 verfügt technisch gesehen über eine Dreifachkamera auf der Rückseite, aber größtenteils können Sie den 2-MP-Tiefensensor ignorieren und sich auf die Haupt- und Ultraweitwinkelobjektive konzentrieren.

Dominic Preston / Foundry

Die Hauptkamera ist hier natürlich das Highlight. Honor hat bei der Hardware ganze Arbeit geleistet und einen 200-MP-Sensor eingebaut. Die Blende von f/1.9 ist zwar nicht die schnellste, aber mit 1/1.4 Zoll ist sie ziemlich groß, was bedeutet, dass sie eine anständige Menge Licht einfangen kann.

Die Fotos sind tagsüber erwartungsgemäß exzellent, mit attraktiven Farben und vielen Details dank des hochauflösenden Sensors. Man könnte vielleicht ein bisschen über den Dynamikumfang meckern, aber im Großen und Ganzen gibt es wirklich wenig zu beanstanden.

Auch bei schwachem Licht macht die Kamera eine gute Figur und schießt tolle Fotos in gedämpftem Licht, z. B. in Restaurants. Allerdings tritt bei schlechten Lichtverhältnissen auch etwas Rauschen auf. Es gibt jedoch Grenzen, und sobald es richtig dunkel wird, lässt die Qualität dramatisch nach. Das ist einer der Bereiche, in denen sich Flaggschiff-Smartphones immer noch beweisen können.

Hier gibt es keine Telekamera, aber die Kamera-App bietet einen digitalen 2-fach-Zoom von der Hauptlinse, der im Notfall nützlich sein sollte.

Das 12-MP-Ultraweitwinkelobjektiv klingt auf dem Papier weniger beeindruckend, macht aber bei gutem Licht keine schlechte Figur. Bei Dunkelheit hat die Kamera jedoch große Probleme, sodass es in schwächeren Lichtverhältnissen nicht einmal den Versuch wert ist, sie zu verwenden.

Auf der Vorderseite befindet sich eine einzelne 50-MP-Selfie-Kamera, die es Ihnen ermöglicht, standardmäßig Fotos mit zwei verschiedenen Zoomstufen aufzunehmen. Ich mochte dieses Objektiv mehr als erwartet, obwohl die Kantenerkennung im Porträtmodus etwas zu wünschen übrig lässt.

Akku & Ladeverhalten

Ganztägige Akkulaufzeit

Schnelles 66W-Kabelaufladen

Kein kabelloses Laden

Mit einem großen 5000-mAh-Akku ist es keine Überraschung, dass das Honor 90 eine lange Laufzeit hat.

Der etwas weniger energieeffiziente 7-Gen-1-Chip führt aber dazu, dass das Honor 90 nicht zu den absolut besten Smartphones in Bezug auf die Akkulaufzeit gehört. Aber es hielt den ganzen Tag problemlos durch, und es würde ziemlich intensive Nutzung erfordern, um den Akku vor dem Schlafengehen zu leeren.

Dominic Preston / Foundry

Das schnelle kabelgebundene Laden mit 66 Watt sorgt dafür, dass das Smartphone schnell wieder vollständig aufgeladen ist. Ich habe das Gerät mit dem mitgelieferten Ladegerät innerhalb einer halben Stunde von 0 % auf 70 % gebracht.

Mit einem großen 5000mAh-Akku ist es keine wirkliche Überraschung, dass das Honor 90 eine lange Akkulaufzeit hat.

Der einzige echte Nachteil ist, dass kein kabelloses Laden unterstützt wird. Modelle wie das Pixel 7a und das Nothing Phone (1) bieten beide kabelloses Laden zu einem ähnlichen Preis an.

Läuft mit Android 13

Etwas nervige MagicOS-Oberfläche von Honor

Nur zwei Android-Updates

Wie erwartet, kommt das Honor 90 mit dem aktuellen Android 13 und der hauseigenen MagicOS-Oberfläche von Honor.

Dominic Preston / Foundry

MagicOS ist nicht das Schlechteste unter den verschiedenen Android-Versionen, aber ich muss zugeben, dass es auch nicht gerade mein Favorit ist. Es gibt zwar eine angenehme Menge an Anpassungsmöglichkeiten, besonders für das Always-On-Display, und ich mag sein flexibles Ordnersystem.

Aggressive Energie- und Netzwerksysteme bedeuten allerdings oft, dass Apps schlecht laufen. Ich konnte meine Lauf-App nicht vernünftig mit dem GPS verbinden, um meine Strecken aufzuzeichnen, während eine Audio-App im Hintergrund lief. Sie müssen auch mit mehreren vorinstallierten Honor-Apps zurechtkommen, die neben den überlegenen Google-Versionen sitzen. Derzeit habe ich doppelte Kalender-, Uhr-, Taschenrechner- und Kontakte-Apps, und das sind noch nicht alle Doppelungen.

Dominic Preston / Foundry

Ein paar minderwertige Spiele tragen zu einem schlechten ersten Eindruck bei. Ich habe keine Ahnung, was “Game of Sultans” ist, aber ich werde es sicherlich nicht so schnell spielen.

Honor hat bestätigt, dass es für das Smartphone nur zwei größere Android-Updates plant, was bedeutet, dass das Handy Android 14 und 15 erhalten wird. Danach gibt es noch ein drittes Jahr Sicherheitsunterstützung, aber dann sind Sie auf sich allein gestellt.

Bei einer Hardware, die voraussichtlich noch einige Jahre gut funktioniert, ist es schade, dass Honor die Nutzer hier im Stich lässt. Das ist ein weiterer Grund, über ein Gerät wie das Pixel 7a oder Galaxy A54 nachzudenken, die auch nach dem Ende des Supports für das Honor 90 weiterhin Software-Updates erhalten werden.

Preis & Verfügbarkeit

Das Honor 90 ist jetzt in Europa erhältlich, wo es entweder 457 Euro mit 8 GB RAM und 256 GB Speicher kostet.

Das bringt ihm starke Konkurrenz von Google und Samsung, ganz zu schweigen von den neuesten Modellen von OnePlus und Nothing. Das Honor 90 ist wahrscheinlich die beste Wahl für Display-Qualität und großzügige Speicherzuweisung, aber wenn das nicht Ihre Priorität ist, finden Sie die anderen Geräte vielleicht insgesamt attraktiver.

Fazit

Das Honor 90 ist eine leistungsfähige Option im mittleren Preissegment, besonders für diejenigen, die von dem hervorragenden Display zu einem erschwinglichen Preis angezogen werden.

Dominic Preston / Foundry

An anderer Stelle beeindruckt das Smartphone etwas weniger. Solide Kameras und gute Leistung sind willkommen, aber nicht gerade aufregend, und das billige Plastik-Design ist einfach enttäuschend.

In Kombination mit der umständlichen Software und der begrenzten Update-Unterstützung wirkt es eher unattraktiv. Zu einem reduzierten Preis wäre es einen Kauf wert, aber ansonsten bieten Ihnen die neuesten Modelle von Google und Samsung mehr und halten länger durch.

6,7 Zoll, 120Hz OLED-Display

Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition

12/16GB RAM

256/512GB Speicher

Kameras: 200-MP, f/1.9 Hauptkamera 12-MP Ultraweitwinkelkamera 2-MP Tiefensensor 50-MP, f/2.4 Selfie-Kamera

5000-mAh-Akku

Schnelles 66W-Kabelaufladen

Android 13 mit MagicOS 7.1

