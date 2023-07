Whatsapp: Wichtige Verbesserung bei Gruppenanruffunktion – die Details

Hersteller Meta rollt aktuell ein Update für seinen Messenger Whatsapp im Google-Play-Beta-Programm aus. Die Aktualisierung bringt den beliebten Messenger auf die Version 2.23.15.14 und hat eine interessante Neuerung im Gepäck: Ab sofort sind in Whatsapp Gruppenanrufe mit bis zu 32 Teilnehmern möglich.

So einfach deaktiviert man ein fremdes Whatsapp-Konto

Begrenzung wird aufgebohrt

Schon im April 2022 hatte Whatsapp Gruppenanrufe für deutlich mehr Teilnehmer in Aussicht gestellt. Im November des vergangenen Jahres kündigte Firmenchef Mark Zuckerberg erneut eine Möglichkeit an, um sich mit bis zu 32 Teilnehmern in einem Gruppenanruf austauschen zu können. Dennoch ließen sich bisher bei Gruppenanrufe lediglich 7 Kontakte über Whatsapp auswählen. Erst das neueste Beta-Update für Whatsapp bohrt die Begrenzung deutlich auf.

Wozu so große Gruppenanrufe?

Derartige Gruppenanrufe sind vielleicht perfekt dazu geeignet, sich mit der gesamten Familie inklusive Nichten und Cousins über den anstehenden Urlaub auszutauschen oder einen Termin für das nächste Klassentreffen mit vielen Teilnehmern auszumachen.

15 Personen aus dem Adressbuch auswählen

In der Beta lassen sich 15 Personen aus dem Adressbuch für einen Gruppenanruf auswählen. Diese können auch zu einem späteren Zeitpunkt dazustoßen. Und es lassen sich nach dem Start auch weitere Teilnehmer hinzufügen, bis zum Limit von insgesamt 32 Personen.

Dies stellt einen deutlichen Vorteil gegenüber vorangegangenen Versionen von Whatsapp dar. Zwar konnten auch hier schon derart große Gruppenanrufe geführt werden. Zu Beginn ließen sich dennoch nur 7 Personen zum Gruppenchat einladen. Erst danach konnten weitere Teilnehmer hinzugefügt werden.

In den kommenden Tagen dürften alle Nutzer von Whatsapp das Update erhalten, welches es ermöglicht, größere Gruppenanrufe anzustoßen. Die Auslieferung erfolgt meist gestaffelt und kann durchaus einige Tage oder Wochen benötigen.

Polizei verhaftet Whatsapp-Betrüger: So lief der Betrug