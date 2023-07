Mit diesem Amazon-Trick sparen Sie ordentlich Geld!

Amazon ist meist die erste Anlaufstelle, wenn es ums Online-Shopping geht. Kunden schätzen den schnellen Versand, unkomplizierte Rücksendungen sowie den allgemein guten Kunden-Support. Aber wussten Sie, dass Sie dabei nicht auf amazon.de (Amazon Deutschland) begrenzt sind?

Tatsächlich können Sie mit Ihrem Amazon-Konto auch auf den Amazon-Store anderer Länder in der EU zugreifen und dort problemlos bestellen. Doch warum sollte ich das überhaupt?

Die Preise pro Produkt und Land variieren. Warum also sollte ich mehr bezahlen als ich muss, wenn ich bei Amazon EU-weit die gleichen Vorteile genieße?

Ab einem bestimmten Bestellwert – die Grenze ist recht niedrig – kostet die Lieferung bei Amazon nichts. Wer Prime-Mitglied ist, hat die Vorteile auch im europäischen Ausland: Dazu gehören der kostenlose Versand unabhängig des Bestellwerts sowie die Gratis-Lieferung am nächsten Tag. Und die Garantie gilt in der Regel auch Europa-weit.

Amazon Prime als Neukunde 30 Tage lang kostenlos testen

Mit EU-Switch bei Amazon Geld sparen

Bevor Sie also bei amazon.de bestellen, prüfen Sie, ob das gewünschte Produkt in einem anderen Amazon-Shop im EU-Raum möglicherweise günstiger ist. Dazu müssen Sie nicht mehrere Tabs mit den unterschiedlichen Amazon-Seiten öffnen. Hier kommt ein kleiner Trick zum Einsatz. Nutzen Sie dazu am besten einen Chromium-Browser wie Chrome, Edge oder Opera. Denn die haben ab Werk eine automatische Übersetzungsfunktion eingebaut.

Öffnen Sie amazon.de, melden Sie sich mit Ihrem Amazon-Konto an, suchen Sie nach dem gewünschten Produkt und rufen Sie dann die Produktseite auf. Wenn es mehrere Varianten des Modells gibt, etwa verschiedene Farb- oder Speicheroptionen, wählen Sie die Version aus, die Sie gerne hätten. In der URL wird nun die einzigartige ASIN angezeigt. Die ASIN ist die Produktidentifikationsnummer für dieses eine Produkt, die in den meisten europäischen Ländern, in denen das Produkt bei Amazon gelistet ist, identisch ist. Das ist wichtig, um den Trick ab Schritt 4 durchzuführen. Sie können jetzt in der Adressleiste die Top-Level-Domain einfach ändern, die für das jeweilige Land steht. Entfernen Sie „de“ und tippen Sie dann die Top-Level-Domain eines anderen Landes ein. Etwa „nl“ für Amazon Niederlande oder „fr“ für Amazon Frankreich. Den Rest der URL lassen Sie gleich. Sobald Sie die URL geändert haben, drücken Sie auf „Enter“. Sie sehen nun das Produkt im ausländischen Amazon-Store. Ihr Chromium-Browser schlägt Ihnen automatisch die Übersetzung des Textes vor. Ist das Produkt günstiger, können Sie dieses auch im Ausland kaufen. Achten Sie entsprechend auf Versandkosten und Lieferzeiten, wenn die Produkte von anderen Händlern angeboten beziehungsweise verschickt werden, als von Amazon.

In der nachfolgenden Tabelle sehen Sie die Top-Level-Domain, die Sie statt „de“ einsetzen können:

Top-Level-Domain Land Währung .nl Niederlande Euro .fr Frankreich Euro .com.be Belgien Euro .it Italien Euro .es Spanien Euro .se Schweden Schwedische Krone .pl Polen Polnische Zloty

Nicht immer ist die ASIN für ein Produkt in allen Ländern identisch. So klappt der EU-Switch in der URL nicht immer. Alternativ können Sie etwa den europaweiten Preisvergleich GeizR verwenden. Sie können zum Beispiel nur nach dem Shop „Amazon“ filtern und sehen so auf einen Blick, welches Land das gesuchte Produkt bei Amazon an günstigsten anzeigt.