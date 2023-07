So einfach richten Sie beliebige DECT- und SIP-Telefone an der Fritzbox ein

1. Telefonstatus einsehen

Um Ihre Fritzbox zu Hause als vielfältige Telefonzentrale nutzen zu können, müssen Sie das AVM-Gerät zunächst in Betrieb nehmen. Die Einstellungen für die Telefonnummern werden dabei vom jeweiligen Provider auf die Fritzbox übertragen. In unserem Beispiel sind auf der Fritzbox 6690 Cable die im Vertrag hinterlegten Telefonnummern eingerichtet und werden in Fritz-OS unter „Telefonie –› Eigene Rufnummern“ im Register „Rufnummern“ angezeigt.

2. Vorwahlen einstellen

Nun folgt die Konfiguration der eigenen Rufnummern. Dieser Schritt ist notwendig, damit die Fritzbox beim Einrichten der Telefongeräte weiß, welche Rufnummern den einzelnen Geräten zugeordnet werden sollen. Das Einrichten erledigen Sie im bereits geöffneten Dialog „Eigene Rufnummern“.

Bevor Sie sich an das Einrichten Ihrer Rufnummern machen, sollten Sie die grundlegenden Einstellungen Ihres Anschlusses überprüfen und gegebenenfalls anpassen. Dies ist erforderlich, damit die Fritzbox Ihre Ortsvorwahl kennt. Bringen Sie im Dialog „Telefonie –› Eigene Rufnummern“ das Register „Anschlusseinstellungen“ nach vorne und legen Sie im Bereich „Standortangaben“ das „Land“, die „Landesvorwahl“, die für Deutschland „0049“ lautet, und die „Ortsvorwahl“ fest. Bestätigen Sie die Änderungen per Klick auf „Übernehmen“.

3. Rufnummern nachtragen

Sollten im Dialog „Telefonie –› Eigene Rufnummern“ auf der Registerkarte „Rufnummern“ nicht alle Telefonnummern auftauchen, richten Sie diese einfach unkompliziert selbst ein. Klicken Sie auf „Neue Rufnummer“, um den Einrichtungsassistenten zu starten.

Im Fenster “Rufnummer eintragen“ klicken Sie anschließend in das Aufklappfeld hinter „Telefonieanbieter“ und wählen den passenden Eintrag aus. Beachten Sie: Je nach Zugangsart – DSL, Kabel, Glasfaser – unterscheiden sich die Einträge.

Welche Daten Sie für den ausgewählten Anbieter eintragen müssen, hängt von der Technik und der Zugangsart ab. Bei einem SIP-Anbieter wie Sipgate markieren Sie im Ausklappmenü „Telefonie- Anbieter“ den passenden Eintrag und geben die zugeordnete Telefonnummer sowie „SIP-ID“ und „SIP-Passwort“ ein. Bestätigen Sie die Änderungen mit „Weiter“.

5. Nummern prüfen

Im nächsten Schritt des Assistenten sehen Sie alle Eingaben noch einmal in einer Übersicht. Ist sie korrekt, fahren Sie mit einem Klick auf „Weiter“ fort. Die Fritzbox prüft daraufhin, ob über die eingerichtete Rufnummer telefoniert werden kann.

Hat alles geklappt, gibt der Assistent eine Erfolgsmeldung aus. Schließen Sie den Dialog mit einem Klick auf „Weiter“ – Sie werden dann automatisch zum Bereich „Rufnummern“ geleitet, wo Sie weitere Telefonnummern einrichten können.

6. Telefongeräte zuweisen

Nach dem Hinterlegen der Rufnummern in der Fritzbox geht es ans Einrichten der Telefongeräte. Dabei unterstützt Sie die Fritzbox erneut per Assistent. Kabelgebundene Telefone stecken Sie an den mit „FON“ beschrifteten Anschlüssen der Fritzbox ein. Hier kann entweder ein TAE-Stecker oder ein Anschluss mit RJ11-Standard zum Einsatz kommen. Die entsprechenden Buchsen finden Sie an der Rückseite oder an der Seite.

7. Neues Gerät einrichten

Klicken Sie in der Fritzbox-Konfigurationsoberfläche in der linken Spalte unter „Telefonie“ auf „Telefoniegeräte“ und wählen Sie nachfolgend im Hauptfenster „Neues Gerät einrichten“, um den Assistenten zu starten.

8. Gerätetyp auswählen

Zuerst legen Sie fest, welches Gerät Sie einrichten wollen. Zur Auswahl stehen „Telefon (mit und ohne Anrufbeantworter)“, „Anrufbeantworter“, „ISDN-Telefonanlage“, „Faxgerät“ und „Türsprechanlage“. Da wir in diesem Beispiel ein Telefon einrichten möchten, ist die erste Option – „Telefon (mit und ohne Anrufbeantworter)“ passend. Fahren Sie mit „Weiter“ fort.

9. Anschlussart auswählen

Im folgenden Schritt aktivieren Sie den Anschluss an der Fritzbox, mit dem Sie das Telefon bereits verbunden haben. In unserem Beispiel verwenden wir ein kabelgebundenes Analogtelefon am FON-1-Port an der Rückseite der Fritzbox. Ein solches Telefon macht immer dann Sinn, wenn die Fritzbox beispielsweise im Büro steht und sich das Telefon in unmittelbarer Nähe befindet. Vergeben Sie einen aussagekräftigen Namen für das Telefon und klicken Sie auf die Schaltfläche „Weiter“.

10. Telefon testen

Die Fritzbox ruft nunmehr das Telefon an. Wenn alles geklappt hat, dann klingelt es und Sie können die Frage „Klingelt das Telefon?“ mit „Ja“ beantworten.

11. Aufgehende Anrufe

Jetzt will die Fritzbox wissen, welche Rufnummer für ausgehende Gespräche genutzt werden soll. Markieren Sie den gewünschten Eintrag und fahren Sie mit einem Klick auf „Weiter“ fort.

12. Bestimme Rufnummern zuweisen

Im nächsten Dialog müssen Sie entscheiden, ob das Telefon alle eingehenden Anrufe oder nur Anrufe, die an bestimmte Rufnummern gehen, annehmen soll. Wählen Sie „nur Anrufe für folgende Rufnummern annehmen:“, können Sie die gewünschten Rufnummern auswählen. Bestätigen Sie mit „Weiter“, werfen Sie einen Blick auf die Zusammenfassung. Stimmt alles, klicken Sie auf „Übernehmen“ und richten danach weitere Telefone ein.

13. Kabellose Geräte einrichten

Bevor Sie zusätzliche Schnurlosgeräte oder ein kabelloses Fritzfon zum Telefonieren verwenden können, muss jedes Gerät zuerst einmal an der Fritzbox eingerichtet werden. Fritzboxen unterstützen bis zu sechs DECT-Telefone. Wie Sie bei der Einrichtung vorgehen, zeigen wir Ihnen am Beispiel des AVM-Geräts Fritzfon C6. Stellen Sie zunächst sicher, dass in Fritz-OS unter „Telefonie –› DECT“ die Option „DECT-Basisstation aktiv“ eingeschaltet ist.

14. Kabellose Geräte verbinden

Schalten Sie das Fritzfon ein. Im Display sehen Sie abwechselnd die Meldungen „Nicht angemeldet“ und „Not registered“. Drücken Sie auf die Telefontaste, die unter der Bildschirmanzeige „Anmelden“ platziert ist. Nun fordert Sie das Fritzfon auf, die Connect- oder DECT-Taste an der Fritzbox zu drücken. Tippen Sie über die Telefontasten die PIN ein, die in der Grundeinstellung der Fritzbox 0000 lautet, und bestätigen Sie mittels „OK“. Nach einigen Sekunden ist die Anmeldung abgeschlossen und im Display vom Fritzfon wird Ihnen „Mobilteil 1“ angezeigt – das Telefon ist jetzt betriebsbereit. Klicken Sie in Fritz-OS auf „Weiter“.

15. Testanruf

Im Anschluss daran bestätigen Sie den eingehenden Testanruf, vergeben einen Namen und weisen die Rufnummer für aus- und eingehende Gespräche zu. In der Geräteübersicht unter „Telefonie –› Telefoniegeräte“ wird das Fritzfon zusammen mit anderen eingerichteten Telefonen und Anrufbeantwortern angezeigt.

16. Einrichtung abschließen

Klicken Sie nachfolgend in der Liste der Geräte neben Telefonen auf die Schaltfläche „Bearbeiten“. Daraufhin passen Sie bitte unter anderem den Namen des Gerätes an („Bezeichnung“), wählen ein „Telefonbuch“ aus und verändern die Rufnummern für aus- und eingehende Gespräche.