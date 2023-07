Die besten Koffer-Tracker: So finden Sie ganz leicht Ihr Gepäck wieder

Chipolo ONE

Chipolo ist ein weiterer intelligenter kleiner Tracker, der an so ziemlich allem befestigt werden kann und klein genug ist, um in Taschen zu passen. Die Kunststoffscheibe hat oben ein Loch für einen Schlüsselring, sodass Sie keine spezielle Halterung wie bei den AirTags von Apple benötigen. Der Chipolo One funktioniert sowohl mit Android- als auch mit iOS-Geräten, allerdings gibt es in diesem Bereich einige Nachteile.

Der Standard-Chipolo One ist mit beiden Plattformen kompatibel, obwohl er weder mit Googles Find My Device noch mit Apples Find My Networks funktioniert. Das bedeutet, wenn der Chipolo (und Ihr Gepäck) sich mehr als 61 Meter entfernt befinden, sind Sie auf das Chipolo-Community-Netzwerk angewiesen, um es aufzuspüren. Dieses funktioniert auf die gleiche Weise wie das Apple Find-My-Netzwerk, indem jeder, der sich in diesem Netzwerk befindet, einen Annäherungsalarm erhält, wenn er sich in der Nähe Ihres Chipolo One befindet. Allerdings ist das Chipolo-Netzwerk im Vergleich zu den Netzwerken von Google oder Apple sehr klein.

Chipolo bietet zwei weitere Versionen seines One-Trackers an, den Chipolo One Spot und den Chipolo One Point, die mit dem Apple- bzw. Google-Netzwerk funktionieren. Sie kosten in etwa das Gleiche und haben identische Funktionen, obwohl diese Ones plattformspezifisch sind. Wenn Sie sich also für den One Spot entscheiden, weil Sie ein iPhone besitzen, können Sie ihn nicht mit einem Android-Telefon verwenden, und umgekehrt gilt das auch für den Chipolo One Point. Wir sind sicher, dass dies an der Verschlüsselung und den Netzwerkberechtigungen liegt, die für jede Plattform erforderlich sind, aber Sie werden wahrscheinlich eines dieser Geräte haben wollen, da das allgemeine Chipolo One nicht die Unterstützung bietet, die Sie wirklich benötigen, um Ihr Gepäck wiederzufinden.

Das Gerät selbst ist klein und in einer Vielzahl von Farben erhältlich, falls Sie Schwarz nicht mögen, und es verwendet austauschbare Standardbatterien, damit Sie es nicht wegwerfen müssen, wenn die Zellen leer sind. Er verfügt über einen eingebauten Lautsprecher, der Ihnen helfen kann, sich zu orientieren, und ist dank der IP5X-Zertifizierung wasserdicht gegen Regen, allerdings nicht gegen völliges Untertauchen, genau wie Ihr Gepäck.