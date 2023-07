Spezifikationen zu Intels CPUs der 14. Core-i-Generation geleakt

Die Webseite Benchlife will die finalen Spezifikationen und Neuerungen der 14. Core-i-Generation von Intel in Erfahrung gebracht haben. Die auch “Raptor Lake Refresh“ getauften Prozessoren sollen in Form der CPUs Core i9-14900K, i7-14700K und i5-14600K in den Handel kommen. Lediglich einer der drei neuen Chips verfügt dabei über ein Upgrade bei den Kernen.

Spitzenmodell mit 6 GHz

Konkret soll der Core i9-14900K beim Takt zum Vorgänger i9-13900KS aufschließen und ebenfalls einen Turbo von bis zu 6 GHz vorweisen. Genau wie der Core i9-13900K soll die neuen CPU über 24 Kerne verfügen, die sich auf 8 Performance-Kerne und 16 Effizienz-Kerne aufteilen. Die TDP des Chips liege bei 125 Watt.

CPU-Benchmark 2023: AMD Ryzen 7000 oder Intel Core i 13000 Prozessor? Der Ranglisten-Vergleich

i5-14600K mit 200 MHz mehr

Das kleinere Modell Core i5-14600K soll wie sein Vorgänger über 14 Kerne verfügen, die sich auf 6 P-Cores und 8 E-Cores aufteilen. Dem Leak zufolge soll die CPU bis zu 5,3 GHz hochtakten können. Dies wäre ein Anstieg um 200 MHz im Vergleich zum Vorgänger i5-13600K, den man im Alltag wohl aber eher selten bemerken dürfte. Die TDP des Core i5-14600K liege dem Leak zufolge bei 125 Watt.

Core-i7 mit mehr E-Kernen

Deutlich verbessert hat Intel wohl aber den Core i7-14700, der vier E-Kerne mehr als sein Vorgänger i7-13700K besitzen soll. Demnach würde die CPU über 20 Kerne verfügen – 8 P-Kerne und 12 E-Kerne. Der direkte Vorgänger bot Käufern hingegen nur 8+8 Kerne. Die zusätzlichen Effizienz-Kerne dürften speziell beim Multithreading mehr Leistung abliefern. Dazu kommen 33 statt 30 MB Smart Cache und Taktraten von bis zu 5,6 GHz. Auch hier konnte Intel den Takt im Vergleich zum Vorgänger um 200 MHz steigern. Die TDP dieses Chips liegt bei 125 Watt.