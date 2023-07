Die Playstation 5 ist nun ein paar Jahre auf dem Markt und schon tauchen Gerüchte über eine mögliche Slim-Version auf, wie es sie schon bei vorherigen Playstations gegeben hat. Und da die PS5 die sperrigste Konsole ist, die Sony je herausgebracht hat, kann die PlayStation 5 Slim gar nicht früh genug kommen. Hier sind alle wichtigen Informationen zur PS5 Slim sowie einige gute Gründe, warum sich das Warten lohnt.

Sony PlayStation 5 Digital Edition

Wann wird die PS5 Slim erscheinen?

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels gibt es noch kein offizielles Veröffentlichungsdatum. Tatsächlich hat Sony noch nicht einmal bestätigt, dass es eine PS5 Slim geben wird. Da jede Playstation seit der ersten eine schlankere Version bekommen hat, halten wir es für sehr wahrscheinlich.

Insider Gaming hat berichtet, dass Sony an einer abgespeckten PS5 mit herausnehmbarem Laufwerk arbeitet, die irgendwann im September 2023 auf den Markt kommen soll, was bedeutet. Sogar Microsoft hat zugegeben, dass eine PS5 Slim auf dem Weg ist. In den Gerichtsunterlagen im Zusammenhang mit der Übernahme des Publishers Activision behauptete das Unternehmen, dass eine PlayStation 5 Slim “noch in diesem Jahr” erwartet wird:

PlayStation verkauft ebenfalls eine preisgünstigere Digital Edition für 399,99 US-Dollar und wird voraussichtlich noch in diesem Jahr eine PlayStation 5 Slim zum gleichen reduzierten Preis herausbringen, Microsoft, Auszug aus Gerichtsunterlagen

In den letzten Generationen hat Sony die Slim-Edition in der Regel etwa 3-4 Jahre nach dem Erscheinen der ursprünglichen Konsole eingeführt. Mit der PS4 wurde auch ein Pro-Modell eingeführt, das etwa zur gleichen Zeit wie die PS4 Slim auf den Markt kam.

Es sind bereits Gerüchte über eine PlayStation 5 Pro aufgetaucht, die entweder 2023 oder 2024 erscheinen soll. Es ist also denkbar, dass die PlayStation 5 Slim zu diesem Zeitpunkt auf den Markt kommt. Insider Gaming geht allerdings davon aus, dass das Pro-Modell erst im nächsten Jahr, also eine Weile nach der Slim, erscheinen wird.

Wie viel wird die PS5 Slim kosten?

Die Slim-Modelle haben in der Regel nicht nur geringere Abmessungen, sondern auch einen niedrigeren Preis. Bei der Playstation 4 gestaltete Sony die Preise so:

PlayStation 4 – 399 Euro (Einführungspreis)

PlayStation 4 Pro – 399 Euro

PlayStation 4 Slim – 299 Euro

Als das Pro-Modell auf den Markt kam, wurde der Preis der ursprünglichen PS4 übernommen, während die PS4 Slim eine effektive Preissenkung von 100 Euro erhielt.

Wenn Sony dies mit den PS5 Pro- und Slim-Modellen wiederholt, könnten sie wie folgt aussehen:

Playstation 5 – 499 Euro (Einführungspreis, inzwischen 549 Euro)

Playstation 5 Digital Edition – 399 Euro (Einführungspreis, inzwischen 449 Euro)

Playstation 5 Pro – 549 Euro

Playstation 5 Slim – 449 Euro

Der Einführungspreis der Digital Edition von 399 Euro entspricht genau dem, was Microsoft auch für die Slim erwartet. Wie oben berichtet, basiert die Schätzung auf dem inzwischen überholten Preis der PlayStation 5 Digital, die ohne physisches Laufwerk für Spiele-Discs auskommt, aber 100 Euro günstiger ist. Sony hat die Preise nachträglich für beide Versionen um 50 Euro erhöht.

Welche Leistung und Funktionen wird die PS5 Slim haben?

Wie bei der PS4 und der PS4 Slim ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die PS5 Slim in puncto Funktionen und Ausstattung fast identisch mit ihrem großen Bruder sein wird. Bei der vorherigen Generation mussten wir feststellen, dass die kleinere Variante aufgrund von Größenbeschränkungen ein paar Anschlüsse (AUX und optisch) einbüßte, aber ansonsten waren sie im Grunde genommen gleich.

Sony hat sich etwas einfallen lassen, um die Energieeffizienz der neueren Version zu erhöhen, sodass ein kleineres Netzteil und damit ein kompakteres Gehäuse möglich wurde – etwas, das wir vielleicht auch bei der PS5 Slim sehen werden.

Die wichtigste Änderung wird aber wohl das Design sein. Wie bereits erwähnt, ist die PS5 ein ziemliches Monster, wenn es um die Größe geht, und ihr Design ist etwas umstritten, da die weiße, moderne Ästhetik nicht bei allen Leuten gut ankommt. Die Devise lautet also: kleiner und billiger. In unseren Augen ist das ein Gewinn.

Der Bericht von Insider Gaming behauptet, dass dies zum Teil dadurch erreicht wird, dass das Laufwerk der Konsole separat ist und über einen zusätzlichen USB-C-Anschluss auf der Rückseite mit der Konsole verbunden wird (und auch separat verkauft wird, falls Sie einen Ersatz benötigen).

Ohne Platz für ein Laufwerk berücksichtigen zu müssen, gäbe Sony schon einige Möglichkeiten, den Formfaktor zu reduzieren. Die Digital Edition kommt zwar auch ohne verbautes Laufwerk, benutzt aber das gleiche Gehäuse wie die reguläre PS5.

Ein YouTuber beschloss kürzlich, dass er nicht darauf warten wollte, dass Sony seine Konsole umgestaltet, und tat es selbst – mit ziemlich beeindruckenden Ergebnissen.