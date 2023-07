Galaxy Watch 6 und Watch Classic: Alle Spezifikationen geleakt

Am 26. Juli 2023 hält Samsung das nächste Unpacked-Event unter dem Motto “Join the flip side” ab. Der Name legt schon nahe, dass faltbare Smartphones ein wichtiger Teil der Präsentation werden. Doch das ist nicht alles, neben Tablets und Kopfhörer werden auch neue Galaxy-Watches erwartet. Und zu denen gelangen bereits jetzt immer mehr Informationen an die Öffentlichkeit (Hinweis: Das Aufmacherbild zeigt nicht die Galaxy Watch 6).

Galaxy Watch 6 und Watch 6 Classic: Technische Details im Netz aufgetaucht

Auf Twitter hat der Leaker SnoopyTech ein Datenblatt veröffentlicht, das die technischen Daten der beiden Smartwatches zeigen soll:

Galaxy Watch 6:

Laut dem Leak wird es die Watch 6 in den Größen 40 mm und 44 mm geben, mit einem 1,31″-AMOLED-Display mit 432 x 432 Pixel respektive einem 1,47″-AMOLED-Display mit 480 x 480 Pixel. Als Rechenchip soll der Exynos W930 zum Einsatz kommen, der Watch stehen außerdem 2 Gigabyte Arbeitsspeicher und 16 Gigabyte interner Speicher zur Verfügung.

Die Uhr soll 28 Prozent leichter sein als die Watch 5 Pro und 40 Prozent leichter als die Watch 6 Classic. Die Akkukapazität beträgt bei der kleineren 40mm-Variante 300 mAh, bei der größeren 44mm-Variante 425 mAh. Außerdem wird auch eine neue Funktion hervorgehoben, die verbesserte Schlafanalyse und -Auswertung bieten soll.

Galaxy Watch 6 Classic:

Auch Galaxy Watch Classic soll in zwei Größen vorgestellt werden. Während die Displaygrößen identisch zur Watch 6 sein sollen, sind die Uhren selbst etwas größer (47 mm und 43 mm). Auch Chip, Speicherausstattung und Akku sollen der Watch 6 entsprechen. Mobilfunkunterstützung soll es optional geben, zudem sind die üblichen Sensoren wie Beschleunigungssensor, Magnetometer und Barometer verbaut. Auch Blutsauerstoffmessung und EKG sollen mit an Bord sein.

Marketing-Bilder schon vorab aufgetaucht

Es ist nicht der erste Leak zu den neuen Galaxywatches, bereits einige Tage zuvor sind vermeintliche Marketing-Bilder im Netz aufgetaucht.

Die Bilder wurden vom gleichen Leaker veröffentlicht, alle Bilder können Sie auf dieser Website betrachten.