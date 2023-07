All Terrain E-Bike von Fischer zum Sparpreis bei Aldi – noch günstiger bei Amazon

Im Aldi-Online-Shop gibt es in dieser Woche wieder einige E-Bike-Angebote. Neben Zubehör für Fahrräder mit Elektromotor finden sich darunter auch einige E-Bike-Schnäppchen. Eines davon ist das All Terrain E-Bike Terra 5.0i 504 von Hersteller Fischer. Statt der UVP in Höhe von 2.649 Euro, kostet das Fahrrad bei Aldi aktuell nur 1.899 Euro.

E-Bike für 1.899 Euro bei Aldi (statt 2.649 Euro UVP)

Vier Rahmenhöhen zur Auswahl

Zur Auswahl stehen vier unterschiedliche Rahmenhöhen: 44, 46, 49 und 51 cm. Das All Terrain Bike eignet sich für unterschiedliche Untergründe und ist mit hydraulischen Scheibenbremsen ausgestattet. Schutzbleche schützen die Kleidung bei Offroad-Touren vor Schmutz, während sich auf dem Gepäckträger Picknick-Zubehör unterbringen lässt. Die Beleuchtung ist StVZO-zertifiziert, wodurch sich das Fahrrad auch für Abend- oder Nachtfahrten eignet.

36-V-Akku und Mittelmotor

Das All Terrain E-Bike wiegt 26 Kilogramm und kann mit bis zu 135 Kilogramm belastet werden. Ebenfalls an Bord sind eine Federgabel und eine 1×10-Gang-Kettenschaltung. Je nach Fahrweise, bietet der 36 V, N/A Lithium-Ionen-Akku bis zu 120 Kilometer Reichweite. Der Akku ist im Rahmen versteckt und lässt sich zum Laden einfach entnehmen. Angetrieben wird das E-Bike von einem Brose Drive C Mittelmotor mit 50 Nm Drehmoment. Dessen Performance lässt sich über ein integriertes Display anzeigen und steuern.

Bei Amazon noch günstiger

Das All Terrain E-Bike von Fischer ist im Online-Shop von Aldi erhältlich. Für jede Bestellung werden hier pauschal 5,95 Euro Versandkosten fällig. Da das E-Bike per Spedition bis zur Bordsteinkante geliefert wird, kommen hier noch einmal 39,95 Euro Transportkosten hinzu. Noch günstiger geht es bei Amazon. Hier kostet die 29-Zoll-Variante des Fischer-E-Bikes aktuell nur 1.824,05 Euro. Die Versandkosten sind in diesem Preis bereits inklusive.

E-Bike für 1.824 Euro bei Amazon