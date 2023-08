All Terrain E-Bike von Fischer bei Aldi für 1.679 Euro – günstiger geht es nicht

ATB E-Bike von Fischer bei Aldi

Im Aldi Onlineshop ist das Fischer All Terrain E-Bike Terra 5.0i 504 diese Woche zum Angebotspreis zu haben. Dort kostet das Bike nur 1.679 Euro statt 2.649 Euro. Die Ersparnis beläuft sich also auf 970 Euro. Zur Auswahl stehen vier unterschiedliche Rahmenhöhen: 44, 46, 49 und 51 cm. Für jede Bestellung werden pauschal 5,95 Euro Versandkosten fällig. Da das E-Bike per Spedition bis zur Bordsteinkante geliefert wird, kommen noch 39,95 Euro Transportkosten hinzu.

E-Bike für 1.679 Euro bei Aldi (statt 2.649 Euro UVP)

Das All Terrain Bike eignet sich für unterschiedliche Untergründe und ist mit hydraulischen Scheibenbremsen ausgestattet. Schutzbleche schützen die Kleidung bei Offroad-Touren vor Schmutz, während sich auf dem Gepäckträger Picknick-Zubehör unterbringen lässt. Die Beleuchtung ist StVZO-zertifiziert, wodurch sich das Fahrrad auch für Abend- oder Nachtfahrten eignet.

36-V-Akku und Mittelmotor

Das All Terrain E-Bike wiegt 29 Kilogramm und kann mit bis zu 135 Kilogramm belastet werden. Ebenfalls an Bord sind eine Federgabel und eine 1×10-Gang-Kettenschaltung. Je nach Fahrweise, bietet der 36 V, N/A Lithium-Ionen-Akku bis zu 120 Kilometer Reichweite. Der Akku ist im Rahmen versteckt und lässt sich zum Laden einfach entnehmen. Angetrieben wird das E-Bike von einem Brose Drive C Mittelmotor mit 50 Nm Drehmoment. Dessen Performance lässt sich über ein integriertes Display anzeigen und steuern.

Auch bei Amazon im Angebot

Zu einem höheren Preis ist das All Terrain E-Bike Terra 5.0i 504 von Fischer aktuell auch bei Amazon im Angebot. Statt der UVP in Höhe von 2.649 Euro kostet das Fahrrad bei Amazon derzeit 1.999 Euro. Somit können Sie dort 550 Euro sparen.

Zu diesem Preis ist jedoch bei Amazon ausschließlich die 29-Zoll-Variante mit einer Rahmenhöhe von 51 cm erhältlich. Die Versandkosten sind im Preis bereits inklusive. Wer möchte, kann einen Zusatzservice hinzubuchen: Auspacken nach Lieferung (plus 6 Euro) oder gleich den kompletten Aufbau zu Hause (plus 30 Euro).

E-Bike für 1.999 Euro bei Amazon (statt 2.649 Euro)