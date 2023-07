Fritzbox: Multiple Telefonbücher anlegen und verwalten

Sobald Sie im Browser die Konfigurationsmaske Ihrer Fritzbox geladen und sich mit Ihrem Kennwort angemeldet haben, klicken Sie in der linken Spalte auf „Telefonie“ und entscheiden sich anschließend für „Telefonbuch“.

Sie können das Standardtelefonbuch der Fritzbox übernehmen und mit Inhalten füllen. In unserem Beispiel möchten wir mehrere Telefonbücher anlegen und Sie verschiedenen Telefonen zuweisen. Klicken Sie dazu im Hauptfenster („Telefonie –› Telefonbuch“) auf den blau eingefärbten Befehl „Neues Telefonbuch“.

In dem daraufhin geöffneten Dialog „Neues Telefonbuch“ tippen Sie bei „Name“ eine eindeutige Bezeichnung ein, etwa „Familientelefonbuch“. Die Option „Neu anlegen“ ist standardmäßig ausgewählt. Im unteren Bereich dieses Dialogs können Sie das neue Telefonbuch den bereits eingerichteten Telefongeräten zuweisen. Schließen Sie den Dialog mit einem Klick auf „OK“.

Das soeben eingerichtete Fritzbox-Telefonbuch ist leer. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Neuer Eintrag“, um einen neuen Kontakt hinzuzufügen.

Erforderlich sind zwei Angaben: der Name der Person und die Rufnummer. Den Namen geben Sie in das gleichnamige Feld ein, die Rufnummer tippen Sie neben die jeweilige Rubrik – etwa „Privat“ oder „Geschäftlich“. Sollen Anrufe von diesem Kontakt auch bei aktiver Klingelsperre durchgestellt werden, aktivieren Sie „wichtige Person“. Mit „OK“ sichern Sie die Änderungen.

Sie werden automatisch zum Telefonbuch zurückgeleitet. Hier überprüfen Sie den neuen Eintrag. Wollen Sie diesen – oder einen der später hinzugefügten – bearbeiten, klicken Sie auf das Stiftsymbol. Um weitere Kontakte im Fritzbox-Telefonbuch zu verewigen, klicken Sie auf die Schaltfläche „Neuer Eintrag“ und gehen so vor, wie in den Schritten 4 und 5 beschrieben.

Die manuelle Eingabe von Kontakten ist allerdings nicht die einzige Möglichkeit, die Ihnen offensteht. Der zweite Weg führt über die Fritzbox-Anrufliste, die Sie auf der Fritz-OS-Startseite sehen oder über „Telefonie –› Anrufe“ erreichen. Klicken Sie in der Spalte, in der die Rufnummer angezeigt wird, auf das Stiftsymbol und wählen Sie im folgenden Schritt bitte das Telefonbuch aus. Nach einem Klick auf „Weiter“ legen Sie fest, ob der Kontakt neu angelegt oder zu einem bestehenden Kontakt hinzugefügt werden soll. Danach landen Sie bei dem aus Schritt 5 bekannten Dialog und vervollständigen die Angaben.

Es kann nicht schaden, die Fritzbox-Telefonbücher von Zeit zu Zeit zu sichern. Dazu klicken Sie im Dialog „Telefonie –› Telefonbuch“ auf die Schaltfläche „Sichern“ und wählen als Nächstes das gewünschte Speicherverzeichnis aus.

Mehr Lesetipp:

Fritzbox: Unerwünschte Anrufer dauerhaft blockieren

Fritzbox-Telefone mit eigenen Klingeltönen nutzen – so geht’s

Telefonbuch eines Onlineanbieters nutzen

Haben Sie schon Telefonbücher auf Ihrem iPhone oder einem Android-Smartphone angelegt?

Dann können Sie diese auch in der Fritzbox verwenden. Unterstützt werden 1&1, iCloud, Google, GMX, Web.de, Telekom und CardDAV-Anbieter. Der Vorteil dabei: Das Telefonbuch in der Fritzbox wird regelmäßig mit dem Telefonbuch des jeweiligen Anbieters synchronisiert und muss nicht doppelt gepflegt werden.

Google-Kontakte: Legen Sie in Fritz-OS ein neues Telefonbuch an (siehe dazu Schritt 2 und Schritt 3). Aktivieren Sie die Option „Telefonbuch eines Online-Anbieters nutzen“ und wählen Sie in der Ausklappliste den Anbieter „Google“ aus. Klicken Sie auf „OK“ und warten Sie, bis sich das Fenster mit dem Freigabecode öffnet. Diesen kopieren Sie in die Zwischenablage und klicken auf „Freigabe starten“. Melden Sie sich im Anschluss daran bei Ihrem Google-Konto an. Tragen Sie den Freigabecode ein und klicken Sie auf „Weiter“ und danach auf „Akzeptieren“. Bestätigen Sie in Fritz-OS mit „OK“, wählen Sie die Kontaktgruppen aus und klicken Sie zum Speichern der Einstellungen auf „OK“.

Apple-iCloud-Kontakte: Beim Anlegen eines neuen Telefonbuches wählen Sie in der Ausklappliste „iCloud (Apple)“ aus. Tragen Sie Ihre Apple-ID und Ihr anwendungsspezifisches Passwort ein. Das bekommen Sie auf der Website appleid.apple.com. Klicken Sie dort im Abschnitt „Anmelden und Sicherheit“ auf „App-spezifische Passwörter“. Wählen Sie „App-spezifisches Passwort erstellen“ aus und befolgen Sie die Anweisungen. In Fritz-OS klicken Sie zum Speichern der Einstellungen auf „OK“. Wenn die Meldung „Die Aktualisierung war erfolgreich“ erscheint, stehen die Einträge aus dem Telefonbuch in der Fritzbox zur Verfügung.