Geld sparen beim Gaming: Die effizientesten Grafikkarten

PC-Gaming ist in den vergangenen Jahren immer teurer geworden. Das liegt jedoch nur zum Teil daran, dass die Hersteller AMD, Intel und Nvidia für ihre Prozessoren und Grafikkarten immer höhere Preise verlangen, sondern auch daran, dass die Leistungsaufnahme bei viele Komponenten angewachsen ist. In Kombination mit den gestiegenen Strompreisen in Deutschland kann sich das auf die Stromrechnung am Ende vom Jahr auswirken.

Wir verraten Ihnen, mit welchen Folgekosten Sie bei den aktuellen Nvidia GeForce und AMD Radeon GPUs rechnen müssen und welche Grafikkarten am effizientesten arbeiten, was sich auf lange Sicht auf Ihrer Stromrechnung bemerkbar macht.

Das sind die effizientesten Grafikkarten

In der folgenden Bildergalerie können Sie unsere Messwerte zur Leistungsaufnahme der aktuellen Nvidia GeForce RTX 3000 und RTX 4000 sowie AMD Radeon RX 6000 und RX 7000 Grafikkarten in den drei Auflösungen 1080p, 1440p und 2160p finden. Die Angaben sind dabei jeweils ein Mittelwert aus 13 unterschiedlichen Spieletests und wurden mit dem Power Capture Analysis Tool (PCAT) ermittelt. Die Tatsache, dass die Leistungsaufnahme insbesondere der High-End-GPUs bei einer niedrigeren Monitorauflösung geringer ausfällt, ist darauf zurückzuführen, dass der Prozessor die Grafikkarte hier oft limitiert und diese deshalb nicht voll ausgelastet ist.

Im zweiten Schritt haben wir die Leistungsaufnahme aller GPUs mit den in den gleichen 13 Spielen erzielten FPS-Werten aus unserem großen Grafikkartenvergleich verrechnet. Damit lässt sich eine Aussage darüber treffen, welche Modelle beim Gaming am effizientesten arbeiten. Diese Werte finden Sie ebenfalls in der Bildergalerie.

Wie Sie den Diagrammen entnehmen können, hat Nvidia mit der Ada Lovelace Architektur gegenüber dem Vorgänger einen großen Schritt in puncto Effizienz vollzogen. Zwar konnte auch AMD mit der RDNA 3 Architektur und einem kleineren Fertigungsprozess die Effizienz optimieren, kommt jedoch nicht an das Level von Nvidia heran, wie die Zahlen der RX-7000-GPUs im Vergleich zu den RTX-4000-Grafikkarten beweisen.

Anschaffungskosten mit den Stromkosten verrechnet

Jetzt wissen wir zwar, welche Grafikkarten effizienter sind und dementsprechend bei gleicher Rechenleistung im Vorteil sind, aber noch nicht, wie sich das auf die Folgekosten auswirkt. Dementsprechend haben wir im nächsten Schritt die Leistungsaufnahme der Grafikkarten (in kW) mit dem aktuellen Strompreis in Deutschland und 365 Tagen multipliziert, um auf die Stromkosten für die GPU in einem Jahr zu kommen.

Unsere Messwerte können Sie für eigene Berechnungen am Ende des Artikels in Tabellenform finden. In den folgenden Diagrammen sind wir von einer durchschnittlichen Spielzeit von zwei Stunden pro Tag ausgegangen, dementsprechend haben wir die Werte noch einmal mit zwei multipliziert.

Hinweis: Für Neukunden liegt der Preis für eine Kilowattstunde am 26. Juli bei 29,8 Cent. Der Durchschnitt in Deutschland beträgt dagegen 46,3 Ct/kWh. Wir haben für beide Werte ein separates Diagramm erstellt. Bei der Berechnung wird nur die Leistungsaufnahme der Grafikkarte und nicht des gesamten PCs berücksichtigt. Zudem basieren die Grafiken auf der Annahme eines konstanten Strompreises.

Die Kombination aus den Anschaffungs- und den Folgekosten für den Strombedarf liefert interessante Ergebnisse. So sind etwa für die RTX 4060 Ti, RTX 3070 und RX 6750 XT derzeit knapp 400 Euro fällig. Bei einer Benutzung der Grafikkarte für 2 Stunden pro Tag bei einem Strompreis von knapp 30 ct/kWh sparen Sie nach 3 Jahren Benutzung mit der RTX 4060 Ti bereits 50 Euro.

Gehen wir von dem durchschnittlichen Strompreis von rund 47 Ct/kWh aus, sparen Sie sich nach dem gleichen Zeitraum sogar schon 70 Euro. Ein ähnliches Bild zeigt sich auch bei der Anschaffung der RTX 4060, welche derzeit mit 300 Euro knapp 60 Euro mehr kostet als eine RX 6650 XT. Diese Investition zahlt sich bei einer Nutzung der Karte für 2 Stunden pro Tag nach 3 bis 4 Jahren – je nach Stromtarif – allerdings wieder aus.

KFA2 GeForce RTX 4070 EX Gamer

Noch einmal deutlich stärker wirkt sich das bei den Grafikkarten mit höherer Leistungsaufnahme aus. So ist eine RX 6800 XT bei der Bilddarstellung per Rasterisierung vergleichbar schnell wie die RTX 4070 von Nvidia und kostet derzeit 60 Euro weniger. Wenn Sie keinen Wert auf Raytracing legen, klingt die AMD Grafikkarte aus Preis-Leistungs-Sicht nach dem deutlich attraktiveren Angebot. Wenn wir jedoch die Leistungsaufnahme der beiden Grafikkarten berücksichtigen und das mit den Strompreisen verrechnen, dann macht sich der Aufpreis zur 4070 nach zwei bis drei Jahren bezahlt.

Unsere Messergebnisse der Leistungsaufnahme

Wie stark Sie von einer effizienteren Grafikkarte profitieren, hängt natürlich immer davon ab, wie lange Sie täglich mit Ihrem PC spielen, über wie viele Jahre die GPU zum Einsatz kommt und wie viel Sie bei Ihrem Stromanbieter pro Kilowattstunde bezahlen müssen. Deswegen haben wir in der folgenden Tabelle die durchschnittlich von uns gemessene Leistungsaufnahme von allen aktuellen GPUs in den drei Auflösungen 1080p, 1440p und 2160p für Sie aufgeführt. Wenn Sie herausfinden wollen, wie hoch die Stromkosten für Ihre derzeit verbaute oder Wunschgrafikkarte sind, können Sie das einfach selbst berechnen:

Leistungsaufnahme Ihrer Grafikkarte (siehe Tabelle)/1000 * 365 * Spielzeit pro Tag * Anzahl der Jahre, wie lange Sie Ihre Grafikkarte benutzen wollen * Ihr Strompreis Beispielrechnung anhand Nvidia GeForce RTX 3070 (QHD, Spielzeit 3h am Tag, über einen Zeitraum von vier Jahren, Strompreis 35 Ct/kWh) :

218 W/1000 = 0,218 kW * 365 * 3h * 4 Jahre * 0,35 Euro