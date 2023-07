XXL-Heißluftfritteusen von Cosori jetzt zum Bestpreis – Sie sparen 20 Euro

Sauber, einfach und bequem: Heißluftfritteuse sind der Star für Leckereien aus der eigenen Küche. Sie kommen ohne teures Öl oder Fett aus und Geruch ist beim Heißluftfrittieren kaum vorhanden. Dazu kommt noch der Gesundheitsaspekt: Pommes, Hühnchen oder Frikandel aus der heißen Luft haben weniger Kalorien als aus schwimmendem Fett.

Ein besonders empfehlenswertes Modell kommt von Cosori – und dass neben Ausführungen in Weiß und Schwarz aucn in einem knalligen Rot. Das ist ein echter Hingucker in der Küche. Das aktuelle Angebot ist laut Preisvergleich konkurrenzlos. Bei anderen Anbietern kostet das Modell CP158-AF mindestens 17 Euro mehr.

Cosori Heißluftfritteuse 5,5L XXL für 109,99 statt zuletzt 129,99 Euro

Die Cosori Heißluftfritteuse 5,5L XXL ist mit ihren Maßen von 36,40 × 29,90 × 32,10 cm (L×B×H) groß genug für das Familienessen. Sie bietet viel Platz für Pommes & Co. und auch ein ganzes Hähnchen passt locker in den großen Garkorb.

Lesetipp: Warum Sie eine Heißluftfritteuse brauchen

Cosori

Das sind die Produkt-Highlights

Kochen ohne Öl: Mit dem Cosori Airfryer frittieren Sie auf gesunde Art und Weise ohne Öl. Die Kombination von zirkulierender Heißluft und der perfekten Gartemperatur sorgt dafür, dass Pommes Frites knusprig und Hähnchenschenkel saftig werden. Wenn die Garzeit abgelaufen ist und die Heißluftfritteuse einen Signalton von sich gibt, erwartet Sie ein einzigartiges Geschmackserlebnis. Das im Lieferumfang enthaltene Spießgestell inklusive fünf Spießen bietet viele zusätzliche und interessante Möglichkeiten.

Digitales LED-Display: Wählen Sie aus 11 vorprogrammierte Einstellungen (Steak, Geflügel, Meeresfrüchte, Garnelen, Speck, Tiefkühlkost, Pommes Frites, Gemüse, Wurzelgemüse, Brot und Desserts) aus. So bereiten Sie die Wunschgerichte mit nur einem Knopfdruck zu und können sich während dem Kochvorgang anderen Dingen widmen. Es besteht außerdem die Möglichkeit, die Temperatur (75 bis 205 Grad Celsius) und die Zubereitungszeit (bis zu 60 Minuten) manuell einzustellen. Dazu gibt es die praktischen Funktionen Vorheizen und Warmhalten.

XXL-Fassungsvermögen: Die Heißluftfritteuse besitzt einen 6L großen Garraum sowie einen 5,5L großen Korb. Die COSORI XXL 5,5L Heißluftfritteuse wurde für eine Familie mit bis zu sechs Personen konzipiert. Mit seinen 1700 Watt ist der Airfryer besonders leistungsstark, weshalb sich die Garzeit verringert und somit Strom gespart wird.

Antihaft-Frittierkorb: Die abnehmbaren Antihaft-Frittierkörbe sind spülmaschinenfest. Cool-Touch Griff und Korb-Entriegelungsknopf vermeiden Verbrennungsgefahr sowie ungewolltes Ablösen. Überhitzungsschutz und automatische Abschaltung für sichere Verwendung.

