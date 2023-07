Windows 11: Juli-Update behebt lästige Ruckler in Spielen

Nichts ist ärgerlicher als eine stotternde Gaming-Maus mit hoher DPI. Vor allem, wenn man sich mitten in einem intensiven Spiel befindet, in dem es auf präzise Bewegungen und schnelle Reaktionszeiten ankommt. Mit dem kürzlich erschienenen Juli-2023-Update für Windows 11 will Microsoft dieses Problem beheben. Dieses Juli-Update KB5028185 hat übrigens auch Änderungen bei der Windows 11 Taskleistenuhr an Bord, die jetzt neben der aktuellen Stunde und Minute auch die Sekunden anzeigen kann.

Spartipp: Windows 11 Pro für 70 Euro statt 259 Euro UVP kaufen

Deshalb kann Windows 11 bei Spielen stottern

Offenbar ist das Stotterproblem auf die Anforderungen von Mäusen mit hohem DPI-Wert an den Windows-Eingabestapel zurückzuführen. Wenn Sie ein Gamer sind, nutzen Sie wahrscheinlich diverse leistungsstarke Hardware. Wenn Sie jedoch eine Reihe von Geräten gleichzeitig anschließen (wie es bei Spielern häufig der Fall ist), werden viele Hintergrundprozesse ausgeführt.

Ihr System verbringt einen großen Teil der Zeit mit der Verarbeitung der Eingaben, was sich negativ auf das gerade gespielte Spiel auswirkt und dazu führt, dass Ihre Maus mit hoher DPI “stottert”. Ihr PC ist zu sehr damit beschäftigt, andere Eingaben wie von der Tastatur, Controller, Voice-Chat und so weiter zu verarbeiten. Deshalb hat es Windows schwer, mit all dem Schritt zu halten.

Mit KB5028185 will Microsoft nun dieses Problem in Windows 11 lösen. Konkret erklärt Microsoft in den Veröffentlichungsnotizen zum Juli-2023-Update (KB5028185) für Windows 11:

“Dieses Update verbessert die Leistung Ihres Computers, wenn Sie eine Maus verwenden, die eine hohe Berichtsrate für Spiele aufweist. Weitere Informationen finden Sie unter “Reduziertes Stottern bei Mäusen mit hoher Berichtsrate” in Bereitstellen einer ansprechenden Leistung für mehr als eine Milliarde Benutzer weltweit.” Microsoft

So löst Microsoft die Stotter-Probleme in Spielen unter Windows 11

Microsoft will also dieses Problem beheben, indem es die Verarbeitungszeit für Eingabeanfragen optimiert. Das geschieht laut den Entwicklern dadurch, dass die Anzahl der Mausanfragen im Hintergrund gedrosselt und zusammengefasst werden, um die Anzahl der eintreffenden Informationen zu begrenzen. Die Idee dahinter ist also, Spielern ein flüssiges Gameplay zu bieten, auch wenn viele Hintergrundprozesse gleichzeitig ablaufen.

Wenn Sie mit Stottern in Spielen zu kämpfen haben, könnte ein Windows-Update die schnelle Lösung sein, nach der Sie gesucht haben. Das Update KB5028185 ist über Windows Update für Windows 11 verfügbar.

Vorsicht: Das Update KB5028185 löst nicht nur das oben beschriebene Problem, sondern sorgt leider auch für neue Probleme:

Wichtiges Windows-Update lässt Rechner abstürzen – die einzige Notlösung

Das englischsprachige Original dieses Artikels erschien bei unserer Schwesterpublikation PC-World.

Lesetipp: Die besten Gaming-Mäuse im Test (2023)