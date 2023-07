Noch günstiger als am Prime Day: 4K-Gaming-Monitor mit 28 Zoll & HDMI 2.1 weiter im Preisrutsch

Lange fiel bei den meisten Spielern die Wahl auf einen Gaming-Monitor mit 27 Zoll und WQHD-Auflösung. Doch immer mehr PC- und Konsolen-Zocker greifen inzwischen zu einem 4K-Gaming-Monitor. Der 28 Zoll große Acer Nitro XV282KKV bietet nicht nur eine 4K-UHD-Auflösung, sondern auch HDMI 2.1. Damit eignet er sich auch wunderbar als Bildschirm für Besitzer von PS5 oder Xbox Series X. Auch sonst hat der Monitor mit DisplayPort 1.4, VESA DisplayHDR 400 und 144 Hz Bildwiederholrate einiges zu bieten. Der Preis des 28-Zoll-Monitors ist vor dem Prime Day schon deutlich gesunken und auch nach der Shopping-Aktion weiter gefallen. Ob der Gaming-Monitor, den es auch mit 31,5 Zoll Bildschirmdiagonale gibt, auch für Sie die richtige Wahl ist, beleuchten wir nachfolgend.

Was zeichnet den 4K-Gaming-Monitor aus?

Der 4K-Gaming-Monitor Acer Nitro XV282KKV ist aktuell zu einem noch günstigeren Preis als am Prime Day bei Amazon erhältlich. Der 28-Zoll-Monitor bietet eine 4K-UHD-Auflösung und eine hohe Bildwiederholrate von 144Hz, was für ein flüssiges und detailreiches Spielerlebnis sorgt. Mit einer Reaktionszeit von nur 1ms (G2G) werden Bewegungsunschärfen und Verzögerungen auf ein Minimum reduziert, was besonders bei schnellen Spielen von Vorteil ist. Der Monitor bietet laut Tests eine scharfe, klare und naturgetreue Farbwiedergabe, mit einem Betrachtungswinkel von bis zu 170°. So bleiben Schattierungen und Kontraste auch aus verschiedenen Blickwinkeln erhalten bleiben. Ein weiteres Highlight des Gaming-Monitors ist die Zertifizierung VESA DisplayHDR 400. Diese Norm spezifiziert die HDR-Qualität, einschließlich Luminanz, Farbraum, Bittiefe und “rise time” und sorgt verbesserte Farbgenauigkeit und hohen Kontrast.

Der Acer-Monitor bietet zudem optimierte Farben. Mit 90% DCI-P3 und einer Farbgenauigkeit von Delta E<3 werden besonders realistische Farben, weiche Übergänge und feinere Abstufungen erreicht. Die hohe Bildwiederholrate von 144Hz und der 1ms Visual Response Boost sorgen für klare, ruckelfreie Bilder, selbst wenn die Action stürmisch wird. Zum Schutz Ihrer Augen verfügt der Monitor über die Technologien Acer BlueLightShield und Flickerless. Diese reduzieren grelles Licht und die Ermüdung der Augen bei langen Gaming-Sessions. Mit der Display-Widget-Utility-Software können Sie Ihre Monitoreinstellungen ganz einfach ändern und aus einer Vielzahl von Spiel- und Nicht-Spiel-Modi wählen. Der Acer Nitro XV282KKV ist überdies ergonomisch gestaltet. Mit einer Neigung von -5° bis 20° können Sie Ihren Kopf und Ihren Nacken entlasten. Neben HDMI 2.1 zum Anschluss von PC und PS5 oder Xbox Series X lassen sich Geräte auch über DisplayPort 1.4 anschließen. Inzwischen lässt sich der 4K-Gaming-Monitor mit 28 Zoll für nur noch 524,99 Euro bei Amazon kaufen. Vor dem Prime Day musste man noch über 70 Euro mehr abdrücken.

Welche Vorteile bietet HDMI 2.1?

Der 4K-Gaming-Monitor von Acer bietet zwei Schnittstellen mit HDMI 2.1, der aktuellen Version des HDMI-Standards (High Definition Multimedia Interface). HDMI 2.1 besitzt eine Reihe von Vorteilen gegenüber früheren Versionen. Hier sind einige der wichtigsten Fortschritte:

Höhere Bandbreite: HDMI 2.1 unterstützt eine Bandbreite von bis zu 48 Gbit/s, was eine erhebliche Steigerung gegenüber den 18 Gbit/s von HDMI 2.0 darstellt. Diese erhöhte Bandbreite ermöglicht die Übertragung von höheren Auflösungen und Bildraten. Unterstützung für höhere Auflösungen und Bildraten: HDMI 2.1 unterstützt Auflösungen bis zu 10K und Bildraten bis zu 120 fps (Frames per Second) bei 4K und 8K Auflösung. Dies ist besonders vorteilhaft für Gaming und High-End-Videoanwendungen. Dynamic HDR: Im Gegensatz zu statischem HDR, das nur einmal pro Video eingestellt wird, ermöglicht Dynamic HDR die Anpassung der HDR-Einstellungen von Szene zu Szene oder sogar von Frame zu Frame. Dies führt zu einer verbesserten Bildqualität mit höherem Detailgrad und realistischeren Farben. eARC (Enhanced Audio Return Channel): eARC bietet eine verbesserte Audio-Unterstützung und ermöglicht die Übertragung von unkomprimierten und hochauflösenden Audioformaten wie Dolby Atmos und DTS:X von Ihrem Fernseher zu Ihrem Soundsystem. Variable Refresh Rate (VRR) und Auto Low Latency Mode (ALLM): Diese Funktionen sind besonders vorteilhaft für Gamer. VRR reduziert Tearing und Stottern für ein flüssigeres Gameplay, während ALLM automatisch den niedrigsten Latenzmodus für Spiele und interaktive Medien aktiviert. Quick Frame Transport (QFT): QFT reduziert die Latenz für Spiele und interaktive Anwendungen, indem Frames schneller transportiert werden. Dies führt zu einer reaktionsschnelleren Spiel- und Medienwiedergabe.

Diese Verbesserungen machen HDMI 2.1 zu einer ausgezeichneten Wahl für alle, die das Beste aus ihren High-End-Video- und Gaming-Erlebnissen herausholen möchten.

