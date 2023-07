Microsoft stellt günstiges Game-Pass-Abo “Core” vor – diese Spiele sind dabei

Microsoft hat eine neue Abostufe im Game Pass vorgestellt und gleichzeitig das Ende von Xbox Live Gold besiegelt. Game Pass Core ist ab dem 14. September 2023 erhältlich und wird 6,99 Euro im Monat respektive 59,99 Euro im Jahr kosten. Im Vergleich zum regulären Gamepass enthält der Game Pass Core deutlich weniger Spiele, Microsoft spricht von rund 25. Die meisten davon sind schon bekannt, weitere sollen bis zum Start im September hinzukommen.

Diese Spiele werden unter anderem im Game Pass Core enthalten sein:

Among Us

Descenders

Dishonored 2

DOOM Eternal

Fable Anniversary

Fallout 4

Fallout 76

Forza Horizon 4

Gears 5

Grounded

Halo 5: Guardians

Halo Wars 2

Hellblade: Senua’s Sacrifice

Human Fall Flat

INSIDE

Ori & The Will of the Wisps

Psychonauts 2

State of Decay 2

The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited

Nach 10 Jahren – Xbox Live Gold wird ersetzt

Der Game Pass Core ersetzt direkt Xbox Live Gold, ein Modell, bei dem Abonnenten dauerhaften Zugriff auf zwei monatliche Spiele erhalten. Game Pass Core kostet genauso viel wie Xbox Live Gold, das Nutzungsmodell ändert sich aber: Statt zwei neuen Spielen pro Monat, gibt es nun Zugriff auf eine Bibliothek aus rund 25 Spielen. Damit verschwindet das Xbox-Live-Branding, das bereits 2002 mit der ersten Xbox eingeführt wurde, endgültig.

So ist der Game Pass ab dem 14. September aufgestellt. Microsoft

Bestehende Mitgliedschaften bei Xbox Live Gold werden zum Stichtag im September 2023 automatisch in Game Pass Core umgewandelt. Der Zugriff auf Angebote und Rabatte bleibt auch weiterhin bestehen, ebenso auf Xbox-360-Spiele, die über Games with Gold eingelöst wurden. Das gilt so aber nicht für Xbox-One-Spiele aus gleicher Quelle, diese können nur so lange weiter gespielt werden, wie eine Game-Pass-Mitgliedschaft besteht.