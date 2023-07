Die beste smarte Beleuchtung für Ihren Garten

Vor allem jetzt im Sommer lädt der eigene Garten zum abendlichen Verweilen ein – auch nach Sonnenuntergang. Da sind Outdoor-Lampen und smarte Beleuchtungssysteme eine sinnvolle Anschaffung.

Wenn es schnell und einfach gehen soll, ist der Einstieg in die smarte Beleuchtung so einfach wie ein Glühlampenwechsel: Altes Leuchtmittel raus, smarte Lampe oder Strahler rein – und schon kann der vernetzte Lichtkomfort beginnen. Günstige funkgesteuerte Smart-Home-Leuchtmittel ab 10 Euro bieten heute einen Lichtkomfort, der früher nur mit teuren Elektroinstallationen möglich war.

Aber Vorsicht: Viele Insellösungen aus dem Handel bieten häufig keine Schnittstellen zu anderen Smart-Home-Produkten. Ihnen fehlt also die Möglichkeit der markenübergreifenden Vernetzung. Das ist ein Hindernis, falls Sie eine einheitliche Heimautomation anstreben. Erkundigen Sie sich vor dem Kauf, zu welchen Standards und Systemen das jeweilige Produkt kompatibel ist.

Steuern Sie die Strahler mit Alexa und Google Assistant. Eine einfache Fernbedienung ermöglicht die Smart-Life-App auf Android-Smartphones und iPhones. Mehrere Strahler lassen sich gruppieren und durch einfaches Tippen auf die App oder einen Sprachbefehl steuern. Sie können auch Zeitpläne in der App festlegen.

Die Steuerung erfolgt per App oder per Sprachsteuerung über Alexa oder Google Assistant für Ein-/Ausschalten, Helligkeit und Farbwechsel. Mit über 16 Millionen RGB -Farben und 2700K separatem Warmweiß sind nahezu unbegrenzte Farbvariationen möglich. Dazu gibt es einen Sync mit Musik via App.

Per App erstellen Sie Routinen und Zeitpläne oder dimmen und ändern die Lichtfarbe jederzeit von überall. Die Außenbeleuchtung unterstützt zudem die intelligente Sprachsteuerung mit Alexa und Google Home.

Die Außenleuchte mit IP67 besitzt ein wassergeschütztes Gehäuse mit Sicherheitsglas für Schutz gegen alle Witterungsverhältnisse. Der schwarze Erdspießstrahler aus Aluminium fügt sich nahtlos in jede Umgebung ein und rostet nicht. Die Außenleuchte kommt mit einer 1,5 Meter langen Zuleitung mit Schuko-Stromstecker. Die GU10-LED ist austauschbar.

Mithilfe der Govee-Home-App passen Sie die Helligkeit, Farbsättigung und Lichteffekte der LEDS an. Als besonderes Gimmick ermöglicht das eingebaute Mikrofon die Synchronisierung der Outdoor-LED Streifen mit jedem Musiktyp. Und auch die WiFi-Sprachsteuerung mit Alexa und Google Assistant wird unterstützt.

Als Erweiterung gibt es das Calex Bluetooth Mesh Gateway für rund 18 Euro. Es nimmt die lokale WiFi-Verbindung (2,4 GHz) auf und verteilt sie über Bluetooth Mesh an mindestens ein Gerät im Garten. An dieses Gateway lassen sich mehrere Produkte anschließen, die dann alle über die App bedient werden können.

Smarte Lampen für die Fritzbox

In Verbindung mit der Fritz-DECT 500 für rund 30 Euro wird die Fritzbox zum intelligenten Lichtsystem. Die LED-Lampe für die weitverbreitete E27-Fassung sorgt für weißes und farbiges Licht – sogar stufenlos dimmbar. Mit der kostenlosen Smart-Home-App von AVM (iOS und Android) können Sie die Lampe vom Mobilgerät steuern. Per Fingertipp schalten Sie die Fritz-DECT 500 an sowie aus und wechseln die Farben.

AVM Fritz Dect 500 im Test: Smartes Licht für zu Hause

AVM

Mit dem neuen Fritz Smart Gateway (ca. 80 Euro) unterstützt das Fritz-Smart Home neben DECT ULE erstmals die Funktechnologie Zigbee. Dadurch können Sie Zigbee-LED-Lampen unterschiedlicher Hersteller nahtlos in ein bestehendes Fritz-Heimnetz integrieren. Nach der Installation können Sie alle Zigbee- und DECT-Geräte bequem per Funktaster Fritz DECT 440, per Fritzfon, im Browser oder der Fritzapp Smart Home steuern – auch von unterwegs. Eine Kompatibilitätsliste finden Sie unter http://www.avm.de/gateway.