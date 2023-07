Windows 11: So können Sie die Größe der Taskleiste ändern

Erinnern Sie sich an die Zeit, als Sie die Windows-Taskleiste einfach mit der Maus greifen und an die gewünschte Position ziehen konnten? Diese Option wurde in Windows 11 entfernt, zusammen mit einer Reihe anderer nützlicher Taskleistenfunktionen. Sie können die Taskleiste beispielsweise auch nicht an die Seiten des Bildschirms verschieben.

Es ist schwer zu verstehen, warum Microsoft sich dazu entschieden hat, wirklich nützliche Funktionen zu entfernen, an die sich Nutzer im Laufe der Jahre gewöhnt haben. Die Taskleiste von Windows 11 ist ein ärgerlicher Rückschritt.

Geblieben ist in Windows 11, dass Sie die Größe der Taskleiste anpassen können, schmäler oder breiter. Sie müssen dafür jedoch den Registrierungseditor verwenden.

Achtung: Das Bearbeiten der Windows-Registrierung ist nicht schwierig, vor allem nicht diese kleine Änderung. Riskant sind Änderungen in der Registrierung trotzdem. Wenn Sie sich damit nicht vollkommen wohl fühlen, lassen Sie es. Wenn Sie jedoch etwas bearbeiten, sollten Sie vor jeder Änderung eine Sicherung erstellen. Los geht’s!

1. Starten Sie den Registrierungseditor

Starten Sie den Registrierungseditor, indem Sie auf das Windows-Symbol (Start) klicken, regedit eingeben und Enter drücken.

2. Navigieren Sie zum Registrierungsschlüssel

Im Registrierungseditor navigieren Sie zum Ordner (Schlüssel) HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced

3. Erstellen Sie einen neuen Dword-Wert

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Advanced, wählen Sie Neu und 32-Bit-Wert (DWORD). Benennen Sie den neuen Wert TaskbarSi.

4. Legen Sie die Größen für den neuen Wert fest

Doppelklicken Sie auf den neuen Wert und setzen Sie ihn auf 0 für die minimale Größe, 1 für die Standardgröße und 2 für die größte Größe. Starten Sie Windows 11 neu und Ihre Taskleiste wird die von Ihnen ausgewählte neue Größe haben.

