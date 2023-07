Samsung-Galaxy-Smartphone zum Top-Preis bei Aldi

Discounter Aldi hat ab kommenden Donnerstag wieder ein Technik-Schnäppchen im Angebot. Ab 20. Juli gibt es das Smartphone Galaxy A14 in der 5G-Variante zum Preis von 179 Euro. Gegenüber der UVP in Höhe von 229 Euro gewährt Aldi 21 Prozent Rabatt. Wer das Smartphone im Aldi-Online-Shop oder in einer Filiale kauft, bekommt das Aldi Talk Starter-Set mit 10 Euro Startguthaben gratis dazu.

Galaxy A14 für 179 Euro bei Aldi (statt 229 Euro UVP)

Mediatek-Prozessor un 4 GB RAM

Das Galaxy A14 bietet ein 6,6-Zoll-Display mit einer Auflösung von 2.408 x 1.080 Pixeln. Im Gehäuse werkeln der Dimensity-700-Prozessor von Mediatek und vier Gigabyte Arbeitsspeicher. Der interne Speicher ist mit 64 Gigabyte relativ knapp bemessen, kann jedoch per Micro-SD-Karte um bis zu einem Terabyte erweitert werden.

Triple-Kamera und 5.000-mAh-Akku

An der Rückseite des A14 hat Samsung eine Dreifach-Kamera verbaut. Die Hauptlinse löst mit 50 Megapixeln auf. Für Selfies und Video-Telefonate lässt sich die Front-Kamera mit 13 Megapixeln nutzen. Der integrierte Akku fasst 5.000 mAh. Wir haben das Galaxy A14 auf Herz und Nieren getestet. Wie das Smartphone in puncto Display, Kamera und Performance abschneidet, lesen Sie an dieser Stelle. Wer über kleinere Schwächen beim Bildschirm und den Fotos hinwegsehen kann, bekommt mit dem Galaxy A14 ein gutes Galaxy-Paket zum kleinen Preis.

Knapp zwei Euro günstiger bei Amazon

Wer das Galaxy A14 5G im Online-Shop von Aldi bestellt, bekommt das Gerät ab Donnerstag für 179 Euro. Hier fallen jedoch noch Versandkosten in Höhe von 5,95 Euro an. Geringfügig günstiger geht es bei Amazon. Hier wird das Smartphone derzeit für 183,25 Euro inklusive Versandkosten angeboten.

Galaxy A14 für 183,25 Euro bei Amazon