Xiaomi Mi Smart Band 7 mit 45 Prozent Rabatt für nur 33 Euro bei Amazon

Fitness- und Aktivitäts-Tracker sind für viele Menschen zum täglichen Begleiter geworden. Sie erfassen, wie aktiv der eigene Tag gestaltet war und motivieren im besten Fall sogar dazu, sich etwas mehr zu bewegen. Oft ist der Einstieg in die Welt der Fitness-Gadgets jedoch relativ kostenintensiv. Bei Amazon ist derzeit ein Fitness- und Aktivitäts-Tracker zum absoluten Schnäppchenpreis zu haben.

Xiaomi Mi Band 7 für 33 Euro bei Amazon anschauen

Neuerungen und Features

Das Xiaomi Mi Smart Band 7 des chinesischen Herstellers wird aktuell mit einem Rabatt von 45 Prozent für 33 Euro angeboten. Das vor gut einem Jahr in den Handel gekommene Gadget bietet ein größeres AMOLED-Display mit einer Diagonale von 1,62 Zoll und einer Auflösung von 490 x 192 Pixeln. Mit 100 Zifferblättern lässt sich der Look des Trackers nach Belieben anpassen. Der Fitness-Tracker erfasst kontinuierlich die Herzfrequenz und überwacht auch den Blutsauerstoff. Außerdem bietet das Gadget Atemübungen an, bewertet das eigene Stress-Level und überwacht den weiblichen Zyklus.

Neben 120 Sportmodi gibt der Tracker auch Informationen zu VO2 Max, Trainingsbelastung, Erholungszeit und Trainingseffekt aus. Einige Aktivitäten werden automatisch erkannt. Praktisch: Das Mi Band 7 dient auf Wunsch auch als Taschenlampe und als Fernsteuerung für Kamera und Musik, liefert eine Wettervorhersage, und lässt sich als auch Wecker oder Timer verwenden.

Armbänder und Voraussetzungen

Daneben unterstützt das Mi Band 7 austauschbare TPU-Armbänder. Ein Paket mit 20 austauschbaren Bändern in verschiedenen Farben kostet bei Amazon lediglich 10,99 Euro und sollte ausreichend Abwechslung bieten. Der Fitness-Tracker von Xiaomi ist wasserdicht, die Akkulaufzeit beträgt laut Hersteller bis zu 15 Tage. Bei einem Gewicht von 13,5 Gramm dürfte das Gadget im Alltag kaum auffallen. Voraussetzung ist ein Smartphone mit mindestens Android 6.0 oder iOS 10.