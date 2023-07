Powerstation Bluetti AC180 im Test: Starke Leistung zu gutem Preis

Bluetti AC180 At a glance Unsere Wertung Pro Klassenbeste AC-Effizienz

Umfassende App-Unterstützung mit einem Offline-Modus

Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis für die Kapazität Kontra Mittelmäßiger DC-Wirkungsgrad

Relativ schwer für seine Kapazität Fazit Die Bluetti AC180 hat mit ihrer Effizienz beeindruckt und ist vielleicht eine der besten – wenn nicht sogar die beste – tragbare Energiestation, die wir getestet haben.

Das neue Modell AC180 von Bluetti ist ein robustes, tragbares Kraftwerk mit einer außergewöhnlichen Wechselstrom-Effizienz, das tatsächlich eine Kapazität von 1.000 Wattstunden bietet. Viele tragbare Stromgeräte liefern in der Praxis vielleicht nur 80 Prozent ihrer maximalen Nennkapazität.

Bei der von Bluetti genannten Gesamtkapazität von 1.152 Wattstunden und der außergewöhnlichen Effizienz bei der Versorgung von Wechselstromgeräten können die Nutzer davon ausgehen, dass sie tatsächlich eine Kapazität von 1.000 Wattstunden bekommen.

Hinweis zum Test: Unsere Kollegen von PC-World haben die AC180 in der US-Ausführung mit entsprechenden NEMA-Steckdosen getestet (siehe Bild unten). In Deutschland erhalten Sie die AC180 mit AC-Steckdosen. An der Leistung ändert das nichts.

Sie erhalten vier Stromsteckdosen mit einer Nennleistung von 20 Ampere. Im Bild ist die US-Ausführung mit den NEMA-Steckdosen zu sehen. Gordon Mah Ung

Design und Ausstattung

Für haushaltsübliche Wechselstromstecker verfügt die AC180 über vier großzügig angeordnete Steckdosen, die auch für große Stecker geeignet sind. Sie sind jedoch nicht geerdet. Wenn Sie die AC180 für mehr Sicherheit erden möchten, bietet Bluetti dafür einen Erdungsanschluss auf der rechten Seite des Geräts. Das ist ein sinnvolles Extra, das nicht viele tragbare Stromstationen haben.

Jeder Anschluss ist für 20 Ampere oder 1.800 Watt ausgelegt. Bedenken Sie, dass dies die Leistung für das gesamte Gerät ist. Die Spitzenleistung für einen AC-Anschluss beträgt 2.700 Watt. Das entspricht der Delta-2-Serie von Ecoflow, liegt allerdings unter den 3.600 Watt der Jackery Explorer 1500 Pro. Der 2.700-Watt-Überspannungsschutz senkt auch die Spannung, so dass nur bestimmte Geräte damit zurechtkommen dürften, etwa Heizgeräte.

Für das Aufladen mit Gleichstrom stehen vier USB-A-Anschlüsse mit einer Leistung von 15 Watt zur Verfügung, leider ohne Unterstützung von Schnellladefunktionen. Außerdem gibt es einen einzigen USB-C-Anschluss mit einer Leistung von 100 Watt. Wir haben uns vergewissert, dass der Anschluss bis zu 100 Watt USB-PD 3.0 unterstützt, einschließlich PPS (Programmable Power Supply), mit einer Spannung von 3,3 bis 21 Volt.

Bei der Anordnung der Gleichstromanschlüsse hätten wir uns einen weiteren USB-C-Anschluss gewünscht. Bluetti kompensiert dies allerdings durch eine kabellose Ladespule im oberen Teil des Geräts. Die versprochene 15-Watt-Leistung haben wir mit einem Samsung S23 Ultra getestet.

Außerdem gibt es eine “Zigarettenanzünder”-Steckdose mit einer Spannung von 12 Volt und 10 Ampere. Sie ist für die meisten Anwendungen wie das Aufladen von Handys oder Tablets völlig ausreichend. Allerdings können sich bestimmte portable Geräte wie Minikühlschränke mit hohem Stromverbrauch möglicherweise gegen die Mindestspannung von 12 Volt sträuben, das sie für den Betrieb in einem Auto mit 14,5 Volt ausgelegt sind.

Als Eingang gibt es einen Wechselstromanschluss mit einer Nennleistung von 1.440 Watt während des Ladevorgangs sowie einen Gleichstromanschluss mit bis zu 500 Watt für die Aufladung über Solarenergie und einen Anschluss für das Laden im Auto.

Im Lieferumfang der AC180 sind ein AC-Ladekabel, ein Autoladekabel und ein Solarladekabel enthalten.

Die AC180 kann über den AC-Eingang bis zu 1.440 Watt aufladen. (im Bild die US-Version) Gordon Mah Ung

Akku und Aufladen

Der Hersteller Bluetti wird seit langem dafür gelobt, dass er mit der Einführung der Lithium-Eisen-Phosphat (LFP)-Batterie im Vergleich zu NMC-Lithium-Ionen-Zellen der Zeit voraus ist. Der Vorteil: im Wesentlichen eine viel längere Lebensdauer auf Kosten von etwas schwächeren Akkus.

Wie viel länger? Bluetti beziffert die Lebensdauer seiner AC180 auf mehr als 3.500 volle Ladezyklen, bevor der Akku nur noch zu 80 Prozent seiner ursprünglichen Kapazität geladen werden kann. Das ist ein klassenbester Wert. Die Delta 2 von Ecoflow beispielsweise ist für 3.000 Zyklen bis 80 Prozent ausgelegt. Noch deutlicher ist der Unterschied im Vergleich zu NMC-Lithium-Ionen-Zellen, die mit 500 oder 800 Zyklen eine Kapazität von 80 Prozent erreichen können.

Allerdings sollten die längere Lebensdauer oder die Betriebszyklen nicht überbewertet werden. Es kommt tatsächlich auf den Einsatz an. Verwenden Sie das Gerät ganztägig in einer netzunabhängigen Situation, ist die Lebensdauer ein wichtiger Faktor. Falls Sie die Powerstation hauptsächlich in einem Regal in der Garage verstauen und vielleicht sechs Tage im Jahr beim Camping oder während eines Stromausfalls nutzen, ist die Lebensdauer der Akkus wahrscheinlich weniger wichtig.

Erfreulich ist jedoch, dass tragbare Stromstationen mit LFP-Batterien in der Regel eine 60-monatige Garantie erhalten – ein positiver Aspekt und viel besser als die 24-monatige Garantie, die bei tragbaren Stromstationen auf NMC-Basis üblich ist.

Sie sind an Erweiterungsmöglichkeiten interessiert? Die AC180 kann an die Bluetti B80 mit 800 Wattstunden, an die B230 mit 2.048 Wattstunden oder an die B300 mit 3.072 Wattstunden angeschlossen werden, um zusätzliche Batteriekapazität zu erhalten.

Leistung mit Wechselstrom und Gleichstrom

Das alles bedeutet nichts, wenn die AC180 keine Leistung bringt. Bei der so wichtigen Wechselstromversorgung – also dem Strom, mit dem Sie Ihren Kühlschrank und die meisten Haushaltsgeräte betreiben – hat Bluetti alles richtig gemacht.

Wir haben mehrere tragbare Kraftwerke mit zwei unterschiedlichen Wechselstromlasten getestet: eine höhere Last von 800 Watt mit einem Heizgerät und eine mittlere Last mit einer 200-Watt-Glühbirne. Unter der 800-Watt-Last lieferte die AC180 mit seinen 1.152 Wattstunden 970 Wattstunden oder 84 Prozent Effizienz. Damit liegt sie leicht vor der Jackery Explorer 1500 Pro mit 83 Prozent Effizienz und deutlich vor der Goal Zero Yeti 1500X mit 72 Prozent und der Delta 2 von Ecoflow mit 71 Prozent Effizienz.

Wenn wir auf eine Last von 200 Watt heruntergehen, schneidet die Bluetti AC180 sogar noch besser ab und liefert 1.007 Wattstunden oder eine sehr beeindruckende Effizienz von 87 Prozent. Die Geräte der Mitbewerber liegen zwar auch alle im 80er-Bereich, aber im Vergleich zur Bluetti AC180 weiter unten.

Das bedeutet: Die AC180 bietet im Wechselstrombetrieb einfach mehr Betriebszeit für die Nennkapazität als die meisten Konkurrenten.

Allerdings versagt die AC180 bei der Gleichstromleistung. Dazu haben wir das Gerät über USB-PD mit einer 60-Watt-Last entladen, um eine typische Aufladung eines kleinen bis mittleren Laptops zu simulieren. Von den von uns getesteten Geräten schnitt die AC180 mit einem Wirkungsgrad von 71 Prozent am schlechtesten ab und liegt damit weit hinter den 89 Prozent der Jackery Explorer 1500 Pro oder den 85 Prozent der Goal Zero Yeti 1500X im Gleichstrombetrieb.

Im Rahmen unseres Tests haben wir auch den reinen Sinusausgang der Geräte mit einem Oszilloskop untersucht – bei der AC180 ist alles in Ordnung.

Die AC180 hat zwei Lüfter auf jeder Seite, um die Komponenten kühl zu halten. Gordon Mah Ung

Betriebsgeräusch

Ein Irrglaube über tragbare Kraftwerke ist, dass sie völlig geräuschlos sind. Sowohl für die Leistung als auch für die Sicherheit ist entscheidend, dass Akku und Bauteile mit Lüftern gekühlt werden. Die AC180 von Bluetti fällt in die Kategorie “einigermaßen leise”, aber definitiv nicht leise.

Bei der Geräuschmessung in einem Abstand von einem Meter zum Gerät, direkt gegenüber einem der beiden Lüfter, liegt der dBA-Wert unter 1.500-Watt-Last bei rund 45. Bei einer Last von 800 Watt sinkt der Wert auf 43 bis 44 dBA. Dank der größeren und langsamer drehenden Lüfter ist die AC180 viel leiser als die Delta 2 von Ecoflow . Andererseits sind wir etwas enttäuscht, dass das Bluetti-Modell die Lüfter schon bei einer ziemlich geringen Last von 200 Watt ausschaltet, wenn auch bei immer noch relativ leisen 40 dBA.

Die gute Nachricht: Die AC180-Lüfter springen bei weniger als 100 Watt nicht an. Somit bleibt die Powerstation leise, wenn Sie sie beispielsweise für den Betrieb eines medizinischen Geräts wie einer CPAP-Beatmungsmaschine benötigen.

Größe und Gewicht

Die vielleicht größte Kritik ist das Gewicht der AC180. Mit Abmessungen von 34 × 24,7 × 31,7 cm und einem Gewicht von knapp 16 Kilogramm ist die Powerstation eines der schweren Geräte auf dem Markt. Betrachtet man sie in Bezug auf die Nenn-Wattstunden pro Kilogramm, ist die Bluetti AC180 mit ca. 16,2 Wattstunden pro kg etwas schwach. Im Vergleich: Die Jackery Explorer 1500 Pro bietet 20 Wattstunden für jedes seiner 17 kg. Dank ihrer Effizienz macht die AC180 jedoch einiges an Boden gut.

Software und Apps

Die AC180 bietet sowohl WLAN- als auch Bluetooth-App-Unterstützung für iOS und Android. In unserem Test haben wir die Android-Version verwendet. Sie bietet Zugang zu den Einstellungen der AC180, die denen fortschrittlicher Geräte wie der Delta 2 von Ecoflow entsprechen. Sie können Ladetarife einstellen, die Firmware aktualisieren und die Abschaltung der Anschlüsse planen. Außerdem lässt sich überwachen, wie viel Strom verbraucht und wie viel Strom über die Steckdose oder Solarenergie in das Gerät eingespeist wird.

Eine besondere Funktion ist der Offline-Bluetooth-Modus. Damit lässt sich die Powerstation steuern, wenn sie nicht mit dem Internet verbunden ist. Dies ist besonders bei einem Stromausfall nützlich und funktioniert auch, falls Ihr Smartphone keinen Zugang zum Internet hat. Einige Apps der Konkurrenzgeräte zwingen Sie dazu, sich bei einem Server anzumelden. Ist Ihr Smartphone dann offline, können Sie das Gerät nicht steuern.

Ein kabelloses Ladepad ist in die Oberseite der Bluetti AC180 integriert. Gordon Mah Ung

Fazit

Die Powerstation AC180 ist mit einem Listenpreis von 1.199 Euro ihr Geld wert. Im Rahmen von Preisaktionen wird sie auch immer mal günstiger angeboten.

Gordon Mah Ung

Abgesehen von ihrem Gewicht und ihrer mittelmäßigen Gleichstromleistung gibt es an der AC180 kaum etwas zu bemängeln. Sie erhalten erstklassige AC-Effizienz, umfassende App-Unterstützung und die hohe Lebensdauer der LFE-Akkutechnik. Und das alles zu einem guten Preis von einer angesehenen Marke.

